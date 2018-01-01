Коттедж в каменном стиле в стиле Didim – Stunning Stone House For Sale в Турции

Расположенный в пределах большого участка земли для конфиденциальности гарантировано, этот каменный коттедж был первоначально построен 14 лет назад и находится всего в 5 минутах ходьбы от центра деревни Гринхилл для повседневных удобств и предметов первой необходимости. Естественно современный внешний вид этого коттеджа с бассейном положительно контрастирует с вневременным дизайном интерьера, художественное оформление, встроенное внутри, усиливает чистое мастерство, которое вошло в эту собственность, действительно, это заставляет чувствовать себя как дом. Мозаичные плитки, изображающие архетипические фигуры в жилой зоне, привносят в этот дом истинное чувство уникальности. Такая архитектура редко встречается, и мы гордимся тем, что представляем эту собственность на рынке.

Построен на частном участке площадью 700м2. Недвижимость предлагает внутреннюю жилую площадь 200м2 и входит в гостиную открытой планировки с великолепным встроенным расслабляющим камином. В нем 5 спален, 2 салона и кухня. Двери открываются из салона на террасу, которая проходит вдоль задней части дома. В гостиной есть оборудованная кухня с марбельными рабочими топами.

Коридор ведет в спальни. Одна из комнат - спальня главного размера с собственной душевой комнатой и выходом на балкон. Вторая спальня - это двухместный номер, а другие спальни - двойного размера. Предлагая две ванные комнаты и дополняя интерьер, есть отдельный туалет и умывальник.

Коттедж находится в отличном состоянии и включает в себя: стеклопакеты с двойным остеклением на всем протяжении, сетки для насекомых на окнах и дверях, установленные кондиционеры, солнечная энергетическая система водоснабжения, погружение электрический водонагреватель, система центрального отопления и многое другое для легкого перехода к жизни в турецкой сельской местности.

Расположенный на большом участке земли, гарантирующем изобилие уединения, дом выходит в каменный сад с различными фруктовыми деревьями, растениями и цветами. В центре сада находится просторный бассейн с окружающей зоной для сидения и принятия солнечных ванн, а также открытый душ. Встроенное барбекю идеально подходит для обедов в стиле альфреско. Парадный сад представляет собой закрытую подъездную дорогу с парковочным местом.

Каменный дом, расположенный в традиционной деревне Гринхилл, находится всего в пяти минутах ходьбы от отеля

центр деревни полон местных удобств, включая рестораны, магазины и супермаркет. Окрестности в значительной степени предлагают потрясающий вид на зелень и горы. Идеально подходит для тех, кто с острым взглядом на природные и художественные красоты жизни.

Расстояния

5 минут езды от Гринхилл Виллидж

10 Минут от Акбука

15 Минут от озера Бафа

20 Минут от Дидима

60 Минут от аэропорта Бодрум

90 Минут от аэропорта Измира

Эта недвижимость имеет полный Imar – это позволяет иностранцам приобрести недвижимость в сельской местности, как это. Это уникальная возможность для тех, кто хочет сбежать в Турцию, и идеально подходит в качестве постоянного дома или дома для отдыха с большим потенциалом аренды в течение лета.

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Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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