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Stone House

Didim, Турция
от
€525,000
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43 1
Описание Описание
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О комплексе

Коттедж в каменном стиле в стиле Didim – Stunning Stone House For Sale в Турции

Расположенный в пределах большого участка земли для конфиденциальности гарантировано, этот каменный коттедж был первоначально построен 14 лет назад и находится всего в 5 минутах ходьбы от центра деревни Гринхилл для повседневных удобств и предметов первой необходимости. Естественно современный внешний вид этого коттеджа с бассейном положительно контрастирует с вневременным дизайном интерьера, художественное оформление, встроенное внутри, усиливает чистое мастерство, которое вошло в эту собственность, действительно, это заставляет чувствовать себя как дом. Мозаичные плитки, изображающие архетипические фигуры в жилой зоне, привносят в этот дом истинное чувство уникальности. Такая архитектура редко встречается, и мы гордимся тем, что представляем эту собственность на рынке.

Построен на частном участке площадью 700м2. Недвижимость предлагает внутреннюю жилую площадь 200м2 и входит в гостиную открытой планировки с великолепным встроенным расслабляющим камином. В нем 5 спален, 2 салона и кухня. Двери открываются из салона на террасу, которая проходит вдоль задней части дома. В гостиной есть оборудованная кухня с марбельными рабочими топами.

Коридор ведет в спальни. Одна из комнат - спальня главного размера с собственной душевой комнатой и выходом на балкон. Вторая спальня - это двухместный номер, а другие спальни - двойного размера. Предлагая две ванные комнаты и дополняя интерьер, есть отдельный туалет и умывальник.

Коттедж находится в отличном состоянии и включает в себя: стеклопакеты с двойным остеклением на всем протяжении, сетки для насекомых на окнах и дверях, установленные кондиционеры, солнечная энергетическая система водоснабжения, погружение электрический водонагреватель, система центрального отопления и многое другое для легкого перехода к жизни в турецкой сельской местности.

Расположенный на большом участке земли, гарантирующем изобилие уединения, дом выходит в каменный сад с различными фруктовыми деревьями, растениями и цветами. В центре сада находится просторный бассейн с окружающей зоной для сидения и принятия солнечных ванн, а также открытый душ. Встроенное барбекю идеально подходит для обедов в стиле альфреско. Парадный сад представляет собой закрытую подъездную дорогу с парковочным местом.

Каменный дом, расположенный в традиционной деревне Гринхилл, находится всего в пяти минутах ходьбы от отеля
центр деревни полон местных удобств, включая рестораны, магазины и супермаркет. Окрестности в значительной степени предлагают потрясающий вид на зелень и горы. Идеально подходит для тех, кто с острым взглядом на природные и художественные красоты жизни.

Расстояния
5 минут езды от Гринхилл Виллидж
10 Минут от Акбука
15 Минут от озера Бафа
20 Минут от Дидима
60 Минут от аэропорта Бодрум
90 Минут от аэропорта Измира

Эта недвижимость имеет полный Imar – это позволяет иностранцам приобрести недвижимость в сельской местности, как это. Это уникальная возможность для тех, кто хочет сбежать в Турцию, и идеально подходит в качестве постоянного дома или дома для отдыха с большим потенциалом аренды в течение лета.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ПО ТЕЛЕФОНУ 0161 408 4880 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Stone House
Didim, Турция
от
€525,000
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Застройщик: Polat Group
Endless Greenery View Apartments – Непреодолимая Возможность С Процентом Бесплатный План Оплаты До 36 Месяцев Endless Greenery View Apartments – Непропускаемая Возможность С Процентом Бесплатный План Оплаты До 36 Месяцев… Самое Прекрасное Государство Времени… В Дидиме, который переплетается с природой и морем, а также с динамичной и веселой жизнью Дидима, есть десятки вариантов деятельности, которые вы можете коснуться каждого аспекта жизни. Поверните свой маршрут в Дидим, чтобы начать новую жизнь и провести время в его самом красивом состоянии. Этот захватывающий проект состоит из 2 блоков и предлагает 64 квартиры и будет завершен для покупателей к концу декабря 2025 года. Расположенные в тихом районе Акеникой, эти апартаменты имеют прекрасный вид на зеленые окрестности. Акеникой, где греки и турки жили вместе в прошлом, напомнит вам, что находятся в Эгейском море с побеленными домами региона, которые имеют самые красивые образцы гражданской архитектуры. В Акеникой, где люди зарабатывали на жизнь сельским хозяйством и рыбалкой на протяжении нескольких поколений, некоторые рестораны для завтрака, количество которых растет изо дня в день, предлагают вам смесь местных деликатесов. Сезонные фрукты и овощи и оливки, оливковое масло и джемы продаются вдоль открытого пазара. РАССТОЯНИЕ ДО; Центр города Акеникой: 5км Открытый природный базар: 5km Милет древний город: 6km Древний город Приене: 25км Bodrum – Дальян перекресток: 6km Озеро Бафа: 10км Дидим : 15км Акбук: 15км Ближайший пляж: 20km Соке (где находятся все торговые центры): 30 км Аэропорт Бодрум: 45km Аэропорт İzmir: 80км Жизнь Дидима Особенная для Вас. Polat Green Park Complex, видящий самую красивую зелень в этом районе, находится в месте, которое переплетается с природой. С альтернативными вариантами от 1 + 1 до 2 + 1 домов проживания, специально разработанный уникальный меняет вашу жизнь как с внутренними, так и с наружными социальными и спортивными объектами, характерными для каждого этапа. Комплекс Polat Green Park, спроектированный для четырех сезонов жизни, хранит мир и счастье, о которых вы мечтали, в своем собственном уникальном мире, вдали от хаоса мегаполисов. Polat Green Park Complex приглашает вас в совершенно новую жизнь, где вы можете добавить ценность своему каждому моменту с его уникальным специально разработанным, привилегиями Polat Green Park Complex, социальные объекты планировали как крытые, так и открытые, спортивные площадки и фитнес-центры. Комплекс Зеленого Парка Полат имеет Спортивные В Своей Природе Комплекс Polat Green Park ставит спорт в центр вашей жизни с его местоположением и привилегиями. На специально разработанном спортивном удовольствии от езды на велосипеде, до пеших прогулок, пилатеса и йоги вас ждет соприкосновение с природой. Природа будет Вашим Лучшим Другом Флора региона возрождается благодаря специальным работам по благоустройству, которые будут проводиться в комплексе Polat Green Park. Polat Green Park Complex выделит значительную часть проектной территории на природу с лесоразведениями, которые будут проводиться с инфраструктурой, подходящей для климата Дидим. Благодаря позитивным преобразованиям, которые произойдут в экосистеме региона с этими работами, регенеративный и оздоровительный эффект природы продолжит свое естественное функционирование с устойчивым будущим. Зелень природы предлагает уникальный концерт для всех жителей комплекса Polat Green Park Complex, и вы станете свидетелями жизни, которой вы никогда раньше не видели... В то время, которого вы никогда не ожидали; Комплекс Зелёного парка Полат. Всего в двадцати минутах езды от ближайшего пляжа, эти прекрасные апартаменты настоятельно рекомендуются для просмотра в качестве одного из наших лучших вариантов для инвестиций и покупателей образа жизни – они не будут на рынке намного дольше. Удобства и особенности включают; Общественный бассейн, бассейн чилрена Турецкая Баня, Сауна и Тренажерный зал Дети Играют на Земле, Сумасшедший гольф Ландшафтные сады и общественные зоны отдыха Услуги по управлению домашним хозяйством на месте (уборка, хранение ключей и обслуживание на дому включают) Профессиональное управление сайтом 24-часовая техническая поддержка доступна Система безопасности на месте 24 часа Парковочные места для резидентных транспортных средств И многое другое на протяжении всего проекта Проценты Бесплатный План Оплаты Прямой от разработчика Нет Агентства Плата ПЛАН ОПЛАТЫ Депозит: %5 должны быть выплачены в тот же день, когда подписан контракт Доплата: %50 должны быть оплачены в течение 2 недель после контракта 2-я оплата: % 10 должны быть оплачены по завершении июня 2025 года Оплата баланса: %35 в рассрочку (беспроцентно) до 36 месяцев. (Платеж начнется после первоначального взноса) Цены на недвижимость и наличие 1-комнатные апартаменты от €81 000 2-комнатные апартаменты от €98 000 В целом, сделка, которую нельзя пропустить, идеальные дома для отдыха, идеально подходит для спокойной круглогодичной жизни в Дидиме или идеальный выбор в качестве первоначальной инвестиции в Дидим с предложением 3-летних беспроцентных платежей, пешком до местных удобств, легкий доступ к центру и другим районам, а также удивительные виды на природу. Все-все роскошная недвижимость Didim по цене за деньги, идеально подходит для семейного отдыха, идеально подходит для круглогодичного проживания или инвестиций. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла Роскошные виллы в Анталии
Вилла Роскошные виллы в Анталии
Анталья, Турция
от
€800,000
Сдача в: 2023
Агентство: FOA INVEST
Новый жилой комплекс роскошных вилл, расположенных на берегу залива Калкан, неподалеку от города Каш провинции Анталья.  Проект состоит из 27 вилл, и предлагает 11 типов, полностью оборудованных летних домов, имеющих живописный вид на Средиземное море. 1-я очередь проекта состоит из 6 блоков, возводимых на площади - 2500 квадратных метров, и разделена на блоки: A, B, C1, C2, C3, D.  Внешняя инфраструктура: Аэропорт Даламан - 1ч. 50 мин. Автомагистраль D-400 - 1 мин. Пристань Kalkan Yat Limanı - 8 мин. Пляж Kalkan Public Beach - 9 мин. Пляж Ликийские гробницы - 8 мин. Античный город Патара - 15 мин. автовокзал Калкан - 4 мин. Детский парк - 9 мин. Национальный парк Саклыкент - 50 мин. Больница Каш Девлет - 23 мин. Ликийские гробницы - 30 мин. Главные преимущества: Высокая инвестиционная доходность Современная элегантная архитектура Живописный вид на море Средиземноморский климат   Проект представляет собой жилой комплекс, состоящий из  6 блоков роскошных вилл, разных типов планировок: от 4+1 до 5+1, площади которых варьируются от 94 до 261 квадратного метра. Все виллы имеют благоустроенные участки с ландшафтных дизайном, а также собственный бассейн с живописным видом на море.    Внутренняя инфраструктура: Открытый бассейн Хамам Сауна Ландшафтный дизайн Джакузи Фитнес-центр Бар Кинозал Крытый бассейн с подогревом Круглосуточная охрана 24-часовое видеонаблюдение Широкая терраса у бассейна Проект летнего дома, с продуманной элегантной архитектурой, современным дизайном и живописнейшим ландшафтом, который подойдет как для отдыха и жизни всей семьей, так и для прибыльного инвестирования.   
Вилла Hisar Villa
Вилла Hisar Villa
Didim, Турция
от
€227,500
Застройщик: Polat Group
Sea View 3-Bed Двухквартирная Вилла На Продажу в Didim-Turkey Property в Дидиме,  Дидим был очень популярным курортом в течение ряда лет, с множеством курортов, расположенных на берегах полуострова, небольшими традиционными рыбацкими деревнями до элитных яхтенных курортов, главным центром района является Дидим Алтинкум, который обладает прекрасным космополитическим чувством. Центр Дидима вращается вокруг пристани, где вы найдете выложенные космополитическими барами, эксклюзивными качественными ресторанами и традиционными магазинами, за которыми наблюдает доминирование древнего храма Аполлона. Ночная жизнь Дидима оживленная, вы можете провести вечеринку 24/7 вы можете расслабиться в дневное время на одном из его многочисленных уединенных пляжей и ничего не слышать, кроме звука нежных волн, брызгающих по берегам, и случайного двигателя проходящей скоростной лодки или рябь парусов яхты. Двухквартирная вилла имеет замечательный архитектурный дизайн, состоящий из больших ворот сада с блестящей блестящей керамикой пола и небольшой ландшафтной зоны вокруг частного бассейна. Эта великолепная двухквартирная вилла имеет прекрасный вид на море. Гостиная имеет открытую кухонную планировку, а кухонные шкафы простираются вдоль ряда от функциональной кухни. Это идеальный выбор для тех, кто хочет яркую виллу с кухонными шкафами, яркой напольной керамикой и светлыми настенными красками. 2 хорошо спроектированные семейные ванные комнаты состоят из санузлов и душевых кабин. На верхнем этаже есть 3 спальни, а в одной из комнат есть балкон. Напольная керамика спален светлого цвета, точечное освещение на потолке и жалюзи на раздвижных окнах электрические. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
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