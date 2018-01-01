Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция

В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город.

Каждая вилла располагает 5-7 спальнями, собственным бассейном площадью 32 м2, а общий бассейн - идеальное место для общения.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: студии пилатеса и йоги, 2 теннисных корта, пешеходные дорожки, круглосуточная охрана, сауна, система умного дома, комната для конференций, кафе.

Расположение и объекты поблизости

Находится в живописном районе Урла, всего в нескольких минутах ходьбы от Эгейского моря и в получасе езды от города Измир. Благодаря своей потрясающей природной красоте и богатой истории, Урла стала одним из самых востребованных направлений в Турции.

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