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Akbuk Pine Village

Didim, Турция
от
€227,500
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40 1
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О комплексе

Потрясающая 3 Спальня Двухквартирная Вилла в Акбук-Праздничный Дом Для Продажи в Дидиме

Эта двухквартирная вилла с 3 спальнями - это великолепное произведение архитектуры для продажи в Дидиме Акбук, которое включает в себя открытые жилые помещения с общим бассейном. Двухквартирная вилла с видом на природу и море, вдали от толп города, предлагается для продажи по доступной цене. Этот дом расположен в расслабленном районе, идеально подходит для семьи, которая предпочитает идиллический образ жизни, среди природных красот жизни, таких как зелень, пляжи и живописные виды.

Вилла в комплексе, который образован слиянием 8 двухквартирных вилл, имеет бассейн, частный сад и большую солнечную террасу. Солнечная терраса предоставляет место для отдыха под солнечными лучами и ужином на свежем воздухе. Он обеспечивает комфорт своим покупателям с его 3 этажами, открытая кухня может похвастаться баром для завтрака и верхним держателем вина, идеально подходящим для того, чтобы быть хозяином с наибольшим количеством. Большая гостиная обеспечивает достаточное жизненное пространство. На верхних этажах есть 3 спальни, полностью оборудованная семейная ванная комната и ванная комната, а также большие общие балконные зоны. Двухквартирная вилла имеет свою собственную ландшафтную зону и сад, зону барбекю. Вилла имеет аккуратную цветовую гамму, создавая яркий и воздушный дом. Он находится в 1,5 км от рынка, пляжа, развлекательных центров и всех местных удобств.

Акбук, один из праздничных регионов Дидима, имеет идеальную береговую линию по своей длине, и есть большие и малые бухты, названные в честь залива Акбук, где все цветовые тона зеленого и синего скрупулезно сливаются. Это место предпочитают те, кто хочет жить вдали от шума с низкой влажностью с чистым морским воздухом. Акбук - это долгое путешествие, где гостям из-за рубежа предоставляется возможность заняться морскими видами спорта и открыть для себя природу.

В целом, доступные дома для отдыха Акбук, идеально подходящие для круглогодичного проживания или идеальный выбор в качестве первоначальной инвестиции в Турции, пешая прогулка до местных удобств, легкий доступ к центру, пляжи и другие районы, а также удивительные виды на море и природу.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

ОБ АКБУКЕ
Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.

Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.


БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Akbuk Pine Village
Didim, Турция
от
€227,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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3-Кровать Отдельная Вилла с Частным Бассейном – Традиционная Вилла Дидим Отдельно стоящая трехспальная вилла в Алтинкуме на продажу. Традиционная недвижимость в Алтинкуме. Сделка Didim инвестиционная недвижимость. Мы в Турецком Министерстве внутренних дел рады представить эту традиционную отдельную виллу в Дидиме на продажу недалеко от оживленного курорта Алтинкум. Дидим находится через море к северу от полуострова Бодрум и греческого острова Кос, примерно в часе езды на лодке. Когда-то этот район был просто группой небольших рыбацких деревень. Алтинкум превратился в большой город с огромным населением, которое включает около 5000 бывших домашних животных из Великобритании и некоторых из других европейских стран, которые приобрели недвижимость в этом районе для полной продаживремя проживания и дома отдыха. Оживленный курорт Алтинкум привлекает самых иностранных туристов своим оживленным курортным центром, который предлагает обилие оживленных баров и ночных клубов, а также многочисленные рестораны и магазины. В то же время несколько тихих кварталов, небольшие менее известные курорты и деревни предлагают свои собственные более расслабляющие бары и рестораны и т. д. и хороший выбор супермаркетов для всех ваших потребностей в продуктах, разбросанных по полуострову для вашего удобства. Район Дидим всегда был известен своим соотношением цены и качества в отношении цен на недвижимость. Тем не менее, в настоящее время строится больше роскошных домов, чтобы удовлетворить более дорогой спрос. Если вы сравните цены с такими курортами, как Бодрум и Калкан, дальше по береговой линии, вы увидите, что цены на недвижимость в Дидиме все еще намного более доступны. Эта отдельно стоящая вилла с тремя спальнями на продажу в Алтинкуме находится недалеко от удобств курорта. На юго-запад в 4-километровом путешествии вы найдете элитный Didim D-Marina и Третий пляж оживленного Алтинкума или 5 км, чтобы добраться до курортного центра и Главного пляжа, находясь в 3 км к северу, вы можете посетить спокойную рыбацкую деревню и причудливую гавань в Мавишехире, до которой можно добраться на машине или на местных автобусах с автобусными остановками всего в нескольких минутах ходьбы от виллы. Местный район предлагает широкий выбор удобств в нескольких минутах ходьбы: магазины, супермаркеты, приморские рестораны и бары, дайв-центр, частные пляжные клубы и ярмарка, и автобусы останавливаются поблизости, чтобы предложить частые услуги, чтобы добраться до центра, где вы можете получить дополнительные автобусы в другие районы, такие как город Дидим, древний храм Аполлона, много других приморских городов и пляжей. Отдельная вилла построена на частном участке с собственным входом, все замурованные и закрытые, частный бассейн и сад. Мы представляем трехкомнатную виллу-триплекс, введенную через стальную входную дверь, ведущую в жилую зону открытой планировки, уложенную нейтральной плиткой пола. Жилая площадь большая и предлагает полностью оборудованную кухню с достаточным количеством единиц, удобный бар для завтрака и много естественного света через несколько окон и дверей патио, которые открываются на большой балкон с видом на бассейн. Полностью плиточный гостевой WC сидит сбоку от мраморной лестницы, ведущей на верхние этажи. На первом этаже расположены все спальни, два полностью меблированных двухместных номера и большая спальня с ванной комнатой. Две другие спальни имеют полностью плиточную семейную ванную комнату на одном этаже. Вилла предлагается рынку недвижимости Didim полностью меблирована, цена включает в себя все белые товары, все кондиционеры, все кровати и шкафы. В целом, это прекрасная инвестиция в недвижимость Altinkum, которая идеально подходит для семейного отдыха, отличного круглогодичного дома или идеальной инвестиции в Турцию с большим потенциалом аренды, недалеко от местных удобств, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и пристани для яхт, а также рядом с автобусами для легкого доступа к центру и другим районам Дидима. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла Beyaz Villa
Вилла Beyaz Villa
Didim, Турция
от
€602,000
Застройщик: Polat Group
Роскошная 4-Кровать Отдельная Вилла в Алтинкум-Бренд Новый Дом На Продажу в Дидиме Эта захватывающая вилла с 4 спальнями включает в себя современную архитектуру с арочным окном от пола до потолка, охватывающим два этажа, и обеспечивает естественный солнечный свет для освещения виллы в течение всего дня. Есть также достаточное внешнее освещение, которое делает свойство сиять днем и ночью. Вилла имеет жилую площадь 200м2, и все материалы были специально отобраны с учетом только высочайшего качества. Уникальная лестница с эффектом черного мрамора, оснащенная прозрачным балясином, побуждает вас увидеть, что еще может предложить вилла на втором этаже. Коридоры завершены потрясающими встроенными настенными зеркалами и сияющими серыми мраморными полами. Раздвижные двери из спален выходят на большие балконы, которые обеспечивают дополнительное пространство для обеда на свежем воздухе с видом на великолепный сад. Вилла включает в себя 4 ванные комнаты вместе с 4 спальнями, предоставляя каждому свое личное пространство. Все ванные комнаты спроектированы по первому стандарту. Отдельная гостиная и кухня внушительного размера, с кухонным островом и полностью интегрированными блоками, этот салон обеспечивает идеальное пространство для размещения гостей. Эта отдельная вилла содержит собственный частный бассейн с дополнительным детским бассейном, подходящим для всей семьи и доступным всякий раз, когда вы хотите искупаться. Частный сад с деревьями, растениями и деревянными удобствами придает собственности свежее ощущение, где природные элементы встречаются в современном стиле. Ключевой особенностью сада является деревянная беседка, которая обеспечивает пространство для отдыха и обедов на свежем воздухе. Эта отдельная современная и роскошная вилла мирно расположена в Эфелере, всего в 10 минутах от популярного курорта Алтинкум. Пляж Алтинкум, один из самых важных пляжей в Туркие, другие частные пляжи, развлекательные заведения, рестораны, бары, кафе и супермаркеты. Если вы хотите насладиться спокойной окружающей средой, Efeler и его местные жители могут предложить или провести время в оживленной ночной жизни Altinkum, эта вилла дает вам все, что вы можете попросить. Didim предлагает неприемлемые возможности для инвесторов, которые хотят, чтобы арендная недвижимость пополнила их портфель, или для домовладельцев, переезжающих жить сюда круглый год, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах. Великолепная вилла, завершенная в целом своим идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его 4 спальнями. Просмотр настоятельно рекомендуется, чтобы полностью оценить всю роскошь, которую этот дом может предложить. Если вы хотите испытать все красоты, которые может предложить Эгейский регион, вы должны записаться на прием сегодня, чтобы приобрести недвижимость в Дидиме.   Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
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