Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.

Комплекс построен на площади 13.500 м2, состоит из 18 вилл в испанском стиле с панорамным беспрепятственным видом на море
Вилла Фиеста - одна из наиболее удачно расположенных вилл в комплексе, с панорамным видом на море и собственным бассейном.
В собственности входит два дома:
Основное здание (вилла ) площадь 380 м2
4 спальни, 1 гостиная, 3 ванные комнаты
Гостевой дом (квартира) площадь 220 м2
2 спальни, 1 гостиная, 2 ванные комнаты
Комплекс расположен в 9 км Ялыкавак Марина (променад с магазинами и ресторанами), в 22 км от центр Бодрума, и в 50 км от аэропорта Бодрума.
Расстояние до моря: 4500 метров
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