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  4. Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.

Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.

Бодрум, Турция
от
$2,62 млн
BTC
31.1131002
ETH
1 630.7706014
USDT
2 586 091.2061457
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26533
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс построен на площади 13.500 м2, состоит из 18 вилл в испанском стиле с панорамным беспрепятственным видом на море

Вилла Фиеста - одна из наиболее удачно расположенных вилл в комплексе, с панорамным видом на море и собственным бассейном.

В собственности входит два дома:

Основное здание (вилла ) площадь 380 м2
4 спальни, 1 гостиная, 3 ванные комнаты

Гостевой дом (квартира) площадь 220 м2
2 спальни, 1 гостиная, 2 ванные комнаты

Комплекс расположен в 9 км Ялыкавак Марина (променад с магазинами и ресторанами), в 22 км от  центр Бодрума, и в 50 км от аэропорта Бодрума.

Расстояние до моря: 4500 метров

  • Частный бассейн
  • Встроенная кухонная техника
  • Встроенные шкафы
  • Система охлаждения VRF
  • Напольные обогреватели на вилле
  • Парковка
  • Резервуар для воды и гидрофор
  • Сад

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.
Бодрум, Турция
от
$2,62 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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