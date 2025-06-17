Вилла Виллы с четырьмя спальнями + квартира с двумя спальнями на берегу моря.

Комплекс построен на площади 13.500 м2, состоит из 18 вилл в испанском стиле с панорамным беспрепятственным видом на море

Вилла Фиеста - одна из наиболее удачно расположенных вилл в комплексе, с панорамным видом на море и собственным бассейном.

В собственности входит два дома:

Основное здание (вилла ) площадь 380 м2

4 спальни, 1 гостиная, 3 ванные комнаты

Гостевой дом (квартира) площадь 220 м2

2 спальни, 1 гостиная, 2 ванные комнаты

Комплекс расположен в 9 км Ялыкавак Марина (променад с магазинами и ресторанами), в 22 км от центр Бодрума, и в 50 км от аэропорта Бодрума.

Расстояние до моря: 4500 метров

Частный бассейн

Встроенная кухонная техника

Встроенные шкафы

Система охлаждения VRF

Напольные обогреватели на вилле

Парковка

Резервуар для воды и гидрофор

Сад

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