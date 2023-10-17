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Квартиры в новостройках в Район Искеле

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€110,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, баскетбольной площадкой, зоной отдыха, кафе. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Оплата 40% - первоначальный взнос 60% - рассрочка без процентов до получения ключей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 600 метрах от моря.
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с бассейнами и пляжным клубом в 500 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€157,500
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает открытым бассейном, зоной отдыха и баром, тренажерным залом, пляжным клубом с тремя ресторанами и бассейнами. Окончание строительства - сентябрь 2025 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 45% - рассрочка до получения ключей 20% - в течение года после получения ключей Удобства и оснащение в доме Центральное отопление и охлаждение Полы с подогревом Система «умный дом» Джакузи Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в непосредственной близости от знаменитого пляжа Лонг-Бич.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центром в 600 метрах от моря, Искеле, Северный Кипр
Айос - Евстатиос, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€304,185
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, спа-центром, тренажерным залом, рестораном и баром, спортивными и детскими площадками. Окончание строительства - октябрь 2026 года. Оплата 35% - первоначальный взнос 65% - рассрочка без процентов на 4 года Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 600 метрах от знаменитого пляжа Лонг-Бич, рядом с ресторанами, супермаркетом, кафе.
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная вилла на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная вилла на Кипре/Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€186,029
Площадь 64–395 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-655 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расстояние до Лефкоша - 75 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 Garden - 57 м2 - 65 м2 1+1 Пентхаус - 57 м2 - 65 м2 2+1 Сад - 89 м2 - 93 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 93 м2 3+1 - 222 м2 - 289 м2 4+1 - 369 м2 - 395 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Сад Автостоянка Детская площадка Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Фамагуста
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€142,013
Площадь 84–89 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 Пентхаус - 84 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Переговорное устройство Двойное пастбище Солнечная система отопления Встроенные шкафы и шкафы на кухне Лифт Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни.     Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€186,581
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 75 m² СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Общий плавательный бассейн Детская игровая площадка Сад на крыше Зоны для барбекю Бар и кафе Вид на море и горы Современные кухонные шкафы Soft Touch Центральное спутниковое телевидение Условия оплаты: Приобретите недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/ Yeni İskele
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/ Yeni İskele
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€133,987
Площадь 64–143 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 52 м2 - 64 м2 2+1 - 78 м2 - 87 м2 3+1 - 143 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Уход за ландшафтом                                           Обслуживание бассейна Уличное освещение Уборка блоков (вывоз мусора - дезинфекция окружающей среды) Канализация Пожарные извещатели Техническое обслуживание лифта Центральная звуковая система Открытая и крытая парковка Открытые плавательные бассейны Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Жилой квартал " RESORT"
Жилой квартал " RESORT"
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€102,067
Площадь 46–80 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Комплекс "Резорт" является единственным крупномасштабным жилым комплексом с богатой развитой инфраструктурой.  В ПРОДАЖЕ ЕСТЬ СТУДИИ , АПАРТАМЕНТЫ 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Проект располагается на побережье района Искеле, где находится самый длинный песчаный пляж Long Beach протяженностью 3,5 км с оснащенной инфраструктурой набережной. Расположен в 600-800 м от моря. Отдыхать и жить здесь комфортно и всегда есть чем заняться и куда пойти! Преимуществами данного комплекса являются: самый популярный комплекс Северного Кипра готовые к проживанию апартаменты и строящиеся первоначальный взнос на стройку 30% на все виды жилья срок беспроцентной рассрочки до 72 месяцев/ "Резорт" является единственным крупномасштабным жилым комплексом с богатой развитой инфраструктурой аренда от частных агентств - доходность до 12% годовых близость к морю получения ВНЖ после оплаты 30%. Проекту уже 15 лет, он постоянно разрастается, и сейчас его территория удваивается. На территории этого жилого комплекса на сегодняшний день-15 бассейнов, включая закрытый, подогреваемый зимой, и 2 детских бассейна. Развитая инфраструктура для детей (детский бассейн с аквапарком, игровые площадки, детский сад, развивающий клуб и т. д.), также есть теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, возможность занятий боксом, джиу джитсу, мини-гольф, есть свой СПА-центр, рестораны. До моря- 7 минут ходьбы, для желающих - каждые полчаса ходит шаттл на пляж в сезон. Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, с полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой и всеми аксессуарами, обязательно-встроенная кухня, шкафы в спальнях, проведена система кондиционирования. В комплексе "Резорт" имеется как готовое жилье, так и на этапе строительства и плана/ . В целях вашего удобства застройщиком предлагается также дизайн-пакет на квартиры. Цены на дизайн пакеты: Studio - 9 000£, Studio с нишей - 10000£, 1+1 - 11 000£, 2+1 - 13 000£.  План оплаты на готовое жилье: 50% первый взнос - в течение месяца 50% беспроцентная рассрочка на 24 месяца/ План оплаты на строящееся жилье: 3 этап- срок сдачи 2021-2022 г. на 24 мес. 4 этап- сдача - 2022-2023 г. на 36 мес. 5 этап- сдача в 2023 г. -48 мес. 6 этап - сдача в 2023-2024 г. - 48 мес. 7 этап - сдача в 2024-2025 г. -48 мес. 8 этап - сдача в 2025 г. - 80 мес.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€273,528
Площадь 90 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-629 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле - Расстояние до моря -400 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 78 - 90m2 1 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Тренажерный зал Парная Магазины Банк Сауна Турецкая баня Условия оплаты:  Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки О Кипре/Искеле: На востоке Северного Кипра, у самых красивых кристаллических вод Средиземного моря, расположен город Искеле с его нетронутыми природными красотами, культурными и историческими памятниками первых веков, служащими музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах. Обзорный тур в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с Вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире по видеосвязи, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира с мебелью на Кипре/Фамагу
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира с мебелью на Кипре/Фамагу
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€117,676
Площадь 125 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-757 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -2000M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 - 115m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к заселению   ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Сад  Открытая детская игровая площадка   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€86,482
Площадь 70 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-700 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 70 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Крытая парковка Зеленая зона перед зданием Лифт на 8 человек Система безопасности с видеокамерой Современный дизайн интерьера Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Жилой комплекс Caesar BLUE Line Quatros Villas
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€298,001
Площадь 100–136 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: Afik Group
Нескончаемая череда золотых песков, уединённые бухты и защищённые от ветров заливы, мягко омываемые кристально чистыми водами, наряду с радушным гостеприимством местных жителей, уникальными историческими достопримечательностями и богатой культурой сделают Северный Кипр вашим идеальным вторым местом жительства. Жилой комплекс Caesar BLUE Line – настоящий глоток свежего средиземноморского воздуха. Мы предлагаем вам кусочек рая в сочетании с комфортом курортной жизни. Наши роскошные семейные дома, расположенные на красивом побережье Северного Кипра, специально созданы с учетом практичности. Насладитесь непревзойденным отдыхом в полностью оборудованных виллах с двумя или четырьмя спальнями. Каждая вилла может похвастаться кондиционером, быстрым интернетом, спутниковым телевидением, современным дизайном, просторной гостиной, полностью оборудованной кухней и многими другими удобствами. Наша коллекция меблированных вилл идеально подойдет тем, кто ищет летний отдых у пляжа с ежедневным доступом к морю, или тем, кто хочет сбежать от шума и суеты городской жизни в вечный отпуск. Сдается через 2,5 года после внесения первоначального взноса 30%: * для смежных вилл беспроцентная рассрочка на 72 месяца;                                                                                                                        * для кватро вилл беспроцентная рассрочка на 60 месяцев. Сдается в чистовой отделке: встроенная кухня, шкафы и оборудованный туалет с душем. Возможно приобрести дизайн-пакет. .  
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€268,000
Площадь 121–273 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1 m2 2 m2 3 m2 4 m2 5+1 - 496 m2 2+1 Дуплекс - 266 м2 4+1 Дуплекс - 327 м2 5+1 Дуплекс - 363-457 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства:  Блок А (гостиница) - май 2025 г. Блок B - август 2025 г. Блок C - август 2026 г. Блок D - август 2026 г.   ОСОБЕННОСТИ: Широкая открытая и закрытая платная автостоянка (вместимость 512 автомобилей) Пешеходные, беговые и велосипедные дорожки Парковка для инвалидов Обеспечение пожарной безопасности при проектировании Контролируемый въезд на территорию с круглосуточной охраной и шлагбаумом Центральный генератор 2 бассейна - взрослый и детский. Аквапарк, служба спасателей. Баскетбольная площадка, теннисный корт, мини-гольф Сауна, парная, массажные кабинеты, хамам, крытый бассейн, тренажерный зал, йога - пилатес Круглосуточная охрана и система камер видеонаблюдения Активные и развлекательные зоны (игровые автоматы / караоке / зал Playstation) Уборка помещений (услуги по сбору мусора) Арендуемые офисные услуги/рабочие зоны (компьютер, факс, Интернет и копирование документов) Инфирма Клуб здоровья Пункт проката велосипедов Безопасные, широкие детские игровые площадки Химчистка, прачечная и гладильная служба Парикмахерская и центр красоты / барбер Ясли и детский клуб (присмотр за детьми) Супермаркет Снэк-бар у бассейна Многофункциональный зал для проведения развлечений, праздников и конференций Ресторан "Day Time" и зал для завтраков Панорамный бар у бассейна Ресторан "Стейк Хаус" Сигарный бар Итальянский ресторан Ресторан "Китайская кухня и суши" Лобби-бар Кальян/кальян-бар Приемная и зона приветствия Система доступа к дверям с использованием карт. Оптоволоконный интернет и телевизионная инфраструктура Системы отопления и кондиционирования воздуха центрального канала Центральная система водонагрева Электрическая вешалка для полотенец подогрев полов в теплых помещениях Террасные бассейны частного пользования измеритель влажности, бесшумный вентилятор в ванной комнате Театр Амфи Велосипедная дорога Пешеходная дорожка Пункт обмена валюты О: Cyp- Long Beach Iskele В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ. Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Многоквартирный жилой дом Бунгало с 4 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Многоквартирный жилой дом Бунгало с 4 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€480,952
Площадь 335 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 Бунгало - 335 м2 - 350 м2  СРОКИ: Завершение строительства август 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ РЕСТОРАН ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  САД ЙОГА  СПА БАР Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€322,163
Площадь 91 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-619  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -280 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Восточно-Средиземноморский университет - 15 км - Центр города - 6 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 91m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Фитнес Тренажерный зал Спа Сауна Турецкая баня Йога Зоны для хоби Ресторан и кафе Бар Прачечная Услуги химчистки система "умный дом resepsiyon парковка охрана 7/24 внутренний бассейн Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Длинный пляж ИскелеВ регионе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одно преимущество района Лонг-Бич Искеле заключается в том, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€372,097
Площадь 85 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 85м2 (Пентхаус) СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места Система водяного отопления Инфраструктура кондиционеров Пожарный извещатель Лифт Зоны барбекю для пентхаусов  Центральный спутник   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Длинный пляж ИскелеВ регионе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одно преимущество района Лонг-Бич Искеле заключается в том, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле Лонг Бич
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€106,724
Площадь 52–136 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич  - Расстояние до моря - 100 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Восточно-Средиземноморский университет - 15 км - Супермаркеты - 50 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 56m2 1+1 -8 0 m2 2+1 - 136m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2025 г. Блок А: 2018 г. Блок E: июнь 2022 г. Блок C: В ближайшее время ФАКУЛЬТЕТЫ: Крытая автостоянка Открытый бассейн Крытый бассейн Детская игровая площадка и парк Детский сад Зона барбекю Йога и пилатес Массажный кабинет Тренажерный зал Джакузи Бар Тренажерный зал Рынок Кальянное кафе Спа и турецкая баня Крытая и открытая автостоянка Стойка регистрации 7/24 Прокат автомобилей Трансфер на пляж Еженедельные услуги по уборке Детские игровые площадки Мини-зоопарк Круглосуточное видеонаблюдение и охрана Коммерческие помещения Пожарные выходы на каждом этаже   О Кипре/Искеле Лонг Бич В районе Искеле, расположенном на северо-востоке Кипра, находятся самые красивые пляжи острова. Эти пляжи отличаются прозрачной водой и блестящим песком. Еще одним преимуществом района Iskele Long Beach является то, что он находится в 15 минутах езды от центра и школ.   Обзорная экскурсия в режиме онлайн: Мы будем рады договориться с вами о ни к чему не обязывающей встрече для видеосвязи в режиме реального времени, Мы записываем объект/место в прямом эфире на месте с помощью видеозвонка, чтобы вы могли получить первое впечатление.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€150,000
Площадь 50–75 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-659 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез - Расстояние до моря -150 М - Расстояние до Лефкоша - 15 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2 2+1 - 76 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Садовая зона Кабельное телевидение Система камер Автостоянка Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€227,255
Площадь 89 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-683 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 81 м2 - 125 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Июнь, 2025   ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн  парковка приёмная   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Бахселере Откройте для себя чарующую красоту Бахчелера, Ени Искеле! Золотые песчаные пляжи, богатая история и пленительная природа - все это ждет вас в этой жемчужине Северного Кипра. Незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь гарантированы.
Жилой квартал Пальма Джумейра
Жилой квартал Пальма Джумейра
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,20 млн
Площадь 45–92 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Пальма Джумейра - это современный жилой комплекс, расположенный в живописном уголке Северного Кипра. Локация: - Боаз. В продаже имеются студии и апартаменты 1+1, апартаменты  2+1.    Находится в 100-200 м от песчаного пляжа с оснащенной инфраструктурой, пологим входом в воду и песчаным берегом. Из апартаментов комплекса открываются захватывающие виды на море и горы. Комплекс состоит из 7-ми домов. Апартаменты с полным оснащением в окружении садов и бассейнов и мест для свободного паркинга.   Большое внимание в комплексе уделено шикарному бассейну и ландшафтному дизайну, которые образуют собой форму гигантской пальмы, которая является визитной карточкой данного комплекса! Так как комплекс Пальма Джумейра находится в непосредственной близости с комплексом Лагуна и это комплексы одного застройщика, жители и гости комплекса могут без ограничений пользоваться инфраструктурами обоих комплексов, это и современный тренажерный зал, и ресторан, и аквапарк, а также все другие социальные зоны.   Готовность комплекса- июль 2025г. . План оплат:   1 000 у.е. - депозит  30 % - первый взнос   70% - до 84 мес. беспроцентная рассрочка 2 ВАРИАНТ  75% - первый взнос 75%   Кэшбэк 6% до готовности (2025 год) 2,5 года на внесенную сумму (либо выплачивается, либо в счет погашения)  25% - по готовности апартамента доплата от стоимости  И гарантированная аренда на 3 года под 8% годовых/   3 ВАРИАНТ  40 % - первый взнос  20 % рассрочка без % до готовности (2025 год) 2,5 года 24 % - передается застройщику на три года под аренду  клиент ничего не оплачивает / застройщик самостоятельно погашает из арендных 16% оставшейся суммы без% рассрочка на  год (12 месяцев)/ Квартиры сдаются с ремонтом под ключ: - ванная комната с сантехникой и всеми аксессуарами - встроенная кухня (без техники) - проведена система под кондиционирование - кафель, ламинат, межкомнатные двери - окрашенные стены.
Многоквартирный жилой дом Пентхаус с 3 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Многоквартирный жилой дом Пентхаус с 3 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€303,182
Площадь 154 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-715 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -50 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Пентхаус - 131 м2 - 154 м2  СРОКИ: Завершение строительства февраль 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ РЕСТОРАН ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ  САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Многоквартирный жилой дом 4-комнатная квартира на Кипре/Фамагуста
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€145,549
Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-721 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ОСОБЕННОСТИ: Межкомнатные двери из американских панелей Телевизионная инфраструктура Парковка Карточная лифтовая система БАРБЕКЮ Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Сакарья Газимагу
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Сакарья Газимагу
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€145,533
Площадь 89–155 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м - Аэропорт Эрджан - 45 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 73 - 88m2 2+1 - 91 - 95m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ТУРЕЦКАЯ И ПАРОВАЯ БАНЯ СПА ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН ФИТНЕС КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ВИДЕО ИНТЕРКОМ РЕЦЕПЦИЯ И СЕРВИС МАССАЖНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНА И КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОХОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ İNTERNET ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПОЛОВ ДОРОЖКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ - ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СЕЙСМОУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ARREDO ГЛЯНЦЕВЫЙ РАЗДВИЖНОЙ ШКАФ ДЕЛОВОЙ И ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПАРКОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕВАТОР КАФЕ-РЕСТОРАН ЦЕНТР КРАСОТЫ   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Сакарье Газимагуса - это место, которое может быть предпочтительным для тех, кто ищет спокойный регион для поселения и отдыха, с каждым днем все больше привлекает внимание отечественных и зарубежных инвесторов.
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