  2. Северный Кипр
  3. Dipkarpaz
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Dipkarpaz, Северный Кипр

Кирения
152
Iskele District
135
Iskele Belediyesi
120
Gazimagusa District
94
Поиск новостроек
Жилой комплекс SKY DIORA
Dipkarpaz, Северный Кипр
от
$124,491
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Жилой комплекс SKY DIORE расположен в заповедной зоне в 900 м от моря. Волшебное тихое место, возле живописного и песчаного пляжа Айфилон,  который станет вашим персональным оазисом.  Состоит из двух этажных домов с видом на море.  Представлены: апартаменты с одной спальней…
Агентство
VIP REALTY CLUB
