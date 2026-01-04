  1. Realting.com
  Северный Кипр
  Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Апарт - отель Hera - Luxury Resort & Casino
Апарт - отель Hera - Luxury Resort & Casino
Агиос Теодорос, Северный Кипр
$233,681
УНИКАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ЖК С ГАРАНТИЕЙ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ Добро пожаловать в элитный жилой комплекс с концепцией отеля в туристическом регионе Бафра, Фамагуста! Проект расположен в оживленном туристическом районе в окружении 5-звездочных отелей с Казино в стиле Лас-Вегаса. За…
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Жилой комплекс Thalassa Beach Resort
Агиос Теодорос, Северный Кипр
$130,056
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями в СПА комплексе Thalassa Beach
Воколида, Северный Кипр
$193,991
Квартира с двумя спальнями 87 м2 - комплексе в 100 метрах от собственного песчаного пляжа в 5* СПА комплексе Thalassa Beach. Комплекс находится в главной туристической зоне Северного Кипра. Регион Бафры стремительно развивается как основной туристический регион. СПА - комплекс расположен …
OneOne
Жилой квартал Thalassa Beach Resort
Агиос Теодорос, Северный Кипр
$158,317
