  2. Северный Кипр
  3. Trikomo
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Trikomo, Северный Кипр

Кирения
140
Iskele District
129
Iskele Belediyesi
116
Gazimagusa District
86
Premium Premium
Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
Показать все Жилой комплекс ARCADIA
Жилой комплекс ARCADIA
Trikomo, Северный Кипр
от
$118,775
Варианты отделки С отделкой
Место, где мечты становятся реальностьюArcadia, расположенный в Искеле Богаз, представляет собой оживленный жилой комплекс с 300 современными единицами, включая студии, апартаменты с одной спальней, двухкомнатный дублекс и двухкомнатный дублекс. Каждый блок предназначен для комфорта и роскош…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Premium Premium
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Показать все Жилой комплекс Olive Court 2
Жилой комплекс Olive Court 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$130,371
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Olive Court 2 — современный комплекс в Йени Боазичи 🌿🏡 Olive Court 2 расположен в районе Yeni Boğaziçi — всего в 10 минутах ходьбы от моря. Проект включает 58 резиденций, сочетая современную архитектуру, продуманную планировку и зелёное окружение. Каждая деталь продумана для комфортной ж…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная студия в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$169,240
Варианты отделки С отделкой
Проект получил престижные награды Property NC Awards 2019! Меблированная студия 53 м2 в комплексе Grand Sapphire Resort с отелем и казино. Комплекс расположены в 600 метрах от пляжа "Лонг бич", в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х ки…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Показать все Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort за 57.000 GBP.
Trikomo, Северный Кипр
от
$76,841
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич. Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра. Развитая инфраструктура …
Агентство
Smart Home
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Жилой квартал Vista Mare
Trikomo, Северный Кипр
от
$158,317
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Показать все Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$186,111
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
GRAND SAPPHIRE BLU состоит из 5 высотных зданий, каждое из которых имеет 28 этажей, и 8 низких блоков, в каждом из которых 5 этажей. Проект расположен на участке общей площадью 90727,18 м2 и включает в себя 2345 единиц, в том числе студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентха…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в комплексе Park Residence.
Trikomo, Северный Кипр
от
$114,792
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с одной спальней (1+1) 60 м2 с террасой 15 м2 в комплексе Park Residence. Двухкомнатные апартаменты в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста. В этом проекте все бы…
Агентство
Smart Home
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Trikomo, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Показать все Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Жилой комплекс GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Северный Кипр
от
$147,868
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Символ Элегантности и Роскоши на Северном Кипре 🌍 Локация: Long Beach – одно из самых живописных и востребованных мест Северного Кипра с песчаным пляжем протяжённостью 3 км. 🏗 Застройщик: NORTHERNLAND CONSTRUCTION – лидер премиального строительства на острове. О П…
Агентство
GP Real Estate
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Показать все Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$77,130
Варианты отделки С отделкой
Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич. Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра. Развитая инфраструктура включает все для культурного и спортивного отдыха и призвана обеспечить Ваше удобство и ко…
Агентство
Smart Home
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Trikomo, Северный Кипр
от
$146,162
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$182,255
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Жилой квартал E-VOLVE
Жилой квартал E-VOLVE
Жилой квартал E-VOLVE
Жилой квартал E-VOLVE
Жилой квартал E-VOLVE
Жилой квартал E-VOLVE
Жилой квартал E-VOLVE
Trikomo, Северный Кипр
от
$120,556
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Застройщик: EVO / CEBARGOS DEVELOPMENT LTD Локация: Искеле, район Ени Искеле Расстояние до моря: 650 м О проекте E-VOLVE — инновационный жилой комплекс, воплощающий новую эру автоматизации и энергоэффективности. Буква «E» символизирует начало новой эры, где искусственный интеллект и…
Агентство
GP Real Estate
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Показать все Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Trikomo, Северный Кипр
от
$114,460
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Площадь 46–198 м²
6 объектов недвижимости 6
Уникальная возможность инвестировать в один из самых успешных проектов Северного Кипра! Современный жилой комплекс расположен в 600 метрах от живописного песчаного пляжа Средиземного моря, имеет развитую инфраструктуру, подходящую для отдыха и постоянного проживания: бассейны, сауна, хама…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0
145,440
Квартира 2 комнаты
79.0
186,518
Квартира 3 комнаты
140.0
462,765
Квартира 4 комнаты
198.0
654,481
Студия
46.0 – 51.0
120,319 – 156,276
Застройщик
Afik Group
Жилой квартал SEAFRONT
Жилой квартал SEAFRONT
Жилой квартал SEAFRONT
Жилой квартал SEAFRONT
Жилой квартал SEAFRONT
Жилой квартал SEAFRONT
Trikomo, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Trikomo, Северный Кипр
от
$101,323
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Жилой квартал BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Северный Кипр
от
$143,119
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс Luna Residences
Жилой комплекс Luna Residences
Жилой комплекс Luna Residences
Жилой комплекс Luna Residences
Жилой комплекс Luna Residences
Показать все Жилой комплекс Luna Residences
Жилой комплекс Luna Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$449,102
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Luna - эксклюзивный проект с уникальным расположением - 50 метров от побережья Long Beach. Главная особенность комплекса в легкой доступности к пляжу и чарующем виде на синие воды и золотые пески Средиземноморья. Счастливые резиденты комплекса будут иметь возможность пользования 6-километр…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Показать все Жилой комплекс Lilium Park
Жилой комплекс Lilium Park
Trikomo, Северный Кипр
от
$122,482
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современное и минималистичное чувство комфорта. Смешивая классическую средиземноморскую архитектуру и азиатский минимализм, LİLİUM PARK предлагает своим гостям спокойную и удобную жизнь комплекса. Отходя от многоэтажных конструкций, в двухэтажных домах Lilium Park вас ждет дружелюбная и …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой квартал Ocean Life
Жилой квартал Ocean Life
Жилой квартал Ocean Life
Жилой квартал Ocean Life
Жилой квартал Ocean Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$136,786
Агентство
GP real estate
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Многоквартирный жилой дом Sun Tower
Trikomo, Северный Кипр
от
$203,353
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от одного из лучших пляжей Северного Кипра – Лонг-Бич, Grand Saphire Hotel, Luna Park, баров, ресторанов и детской площадки.Солнечная башня содержит:Студия, 1+1, 2+1 квартирыпарковка, лифт, система видеодомофонов, бассейнОсобенности:Качественный …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Жилой квартал Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$107,022
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Blue Life
Жилой квартал Blue Life
Жилой квартал Blue Life
Жилой квартал Blue Life
Жилой квартал Blue Life
Жилой квартал Blue Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$202,519
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Жилой квартал Volna Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$238,616
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Riverside life residence
Жилой квартал Riverside life residence
Жилой квартал Riverside life residence
Жилой квартал Riverside life residence
Жилой квартал Riverside life residence
Жилой квартал Riverside life residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$150,085
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Жилой квартал SEA LIFE RESIDENCE
Жилой квартал SEA LIFE RESIDENCE
Жилой квартал SEA LIFE RESIDENCE
Жилой квартал SEA LIFE RESIDENCE
Жилой квартал SEA LIFE RESIDENCE
Жилой квартал SEA LIFE RESIDENCE
Trikomo, Северный Кипр
от
$139,319
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Mckenzie 2
Жилой квартал Mckenzie 2
Жилой квартал Mckenzie 2
Жилой квартал Mckenzie 2
Жилой квартал Mckenzie 2
Жилой квартал Mckenzie 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$122,854
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Жилой квартал Volna 4
Trikomo, Северный Кипр
от
$220,378
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Показать все Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Trikomo, Северный Кипр
от
$113,172
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ Riverside Life Residence – это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце динамично развивающегося региона Искеле, всего в 5 минутах ходьбы от легендарного пляжа Лонг Бич. Проект сочетает в себе современную архитекту…
Агентство
GP Real Estate
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Показать все Жилой комплекс Caesar Resort
Жилой комплекс Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$130,201
Варианты отделки С отделкой
Caesar Resort расположен в Йени Искеле (Трикомо), Фамагуста. Комплекс построен рядом со знаменитым песчаным пляжем Лонг-Бич, известным как один из самых красивых пляжей Кипра. Климат Северного Кипра идеален круглый год: типичная средиземноморская погода, солнечное лето и мягкая зима. Обща…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Показать все Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Многоквартирный жилой дом Скидка 15% на Panorama Long Beach: Где роскошь встречается с горизонтом
Trikomo, Северный Кипр
от
$219,512
Варианты отделки С отделкой
Расположение: Превосходное расположение на берегу моря (2 минуты ходьбы) Рядом с рынком, рыбным рестораном и парком Зонирование позволяет разместить только 2 этажа в непосредственной близости Дизайн: Знаковая и динамичная архитектура, заметная издалека Бросает вызов традиционной эс…
Агентство
Right way Group
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная квартира - студия в комплексе Edelweiss.
Trikomo, Северный Кипр
от
$64,229
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа. Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей городской инфраструктурой и историческими достопримечательностями. До центра города и м…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Показать все Жилой комплекс D-Point
Жилой комплекс D-Point
Trikomo, Северный Кипр
от
$167,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
🏙 D-Point — престижный и инновационный проект в самом сердце Лонг-Бич, Искеле — одного из самых динамично развивающихся районов Северного Кипра. Комплекс объединяет в себе жизнь, работу, отдых и шопинг в одном месте. ✨ Концепция All-in-One D-Point предлагает уникальное пространство, где…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Меблированная квартира 2+1 с видом на море в комплексе Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$303,111
Варианты отделки С отделкой
Это проект получил престижные награды Property NC Awards! Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1) 147 м2 с видом на море в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа Лонг бич - Grand Sapphire Resort. Квартира полностью меблирована и укомплектована: сов…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Показать все Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Жилой комплекс Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,645
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 31
Площадь 111 м²
2 объекта недвижимости 2
Крупнейший проект Северного КипраНеобычный проект, в котором разместится резиденция, состоящая из 1630 апартаментов и ультра-роскошного курортного отеля в Искеле Лонг-Бич, одном из самых красивых берегов Средиземного моря. Grand Sapphire Resort and Residences, самый большой и особенный проек…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
111.0
271,048 – 290,881
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$126,021
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Показать все Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Жилой комплекс Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Северный Кипр
от
$128,144
Живите в чистой синеве! Увенчайте свою жизнь радостной и расслабленной атмосферой Искеле, где золотые пески и идеальные оттенки синего встречаются с великолепными видами побережья Северного Кипра. Окунитесь в средиземноморскую культуру, погрейтесь на солнце и просто наслаждайтесь жизнью. …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$178,455
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Жилой комплекс Ocean Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$129,066
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 36–189 м²
219 объектов недвижимости 219
Самый эксклюзивный проект Северного Кипра Ocean Life предлагает уникальную жизнь и инвестиционные возможности в дополнение к своей природе, климату, историческим красотам, туризму и инфраструктуре образования. Будучи центром внимания инвесторов и всего мира с его восхитительными ценами на жи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 45.0
125,608 – 206,922
Квартира 2 комнаты
86.0 – 103.0
204,939 – 269,726
Квартира 3 комнаты
125.0
257,826 – 275,014
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Жилой комплекс Меблированная студия 57 м2 в комплексе Edelweiss.
Trikomo, Северный Кипр
от
$76,841
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Меблированная квартира-студия 57 м² в километре от песчаного пляжа. Благодаря уникальному расположению, Вы будете жить в тихом месте в стороне от городской суеты, но при этом находиться рядом с всей …
Агентство
Smart Home
Апарт - отель Edelweiss
Апарт - отель Edelweiss
Апарт - отель Edelweiss
Апарт - отель Edelweiss
Апарт - отель Edelweiss
Показать все Апарт - отель Edelweiss
Апарт - отель Edelweiss
Trikomo, Северный Кипр
от
$92,212
Год сдачи 2018
Площадь 43–48 м²
3 объекта недвижимости 3
Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016. Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апар…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
108,419
Студия
43.0
92,553
Застройщик
Edelweiss Saryap Insaat LTD
Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Показать все Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Trikomo, Северный Кипр
от
$233,573
Варианты отделки С отделкой
1 объект недвижимости 1
Роскошь, стиль и захватывающие виды в Panorama Long Beach Откройте для себя уникальную резиденцию в престижном комплексе Panorama Long Beach – месте, где современный дизайн, первоклассная инфраструктура и морская гармония создают совершенный образ жизни. Эта изысканная квартира 1+1 рас…
Агентство
GP Real Estate
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Показать все Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Жилой комплекс MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Северный Кипр
от
$202,470
Варианты отделки С отделкой
В Лонг-Бич возможна лучшая жизнь Мы не смогли устоять перед великолепным видом на море и вернулись с нашим проектом Mckenzie Gold в любимый район Лонг-Бич. Мы стали свидетелями нашей великолепной встречи в саду на террасе с видом на море. С помощью этого проекта мы предлагаем людям мир.Колич…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Trikomo, Северный Кипр
от
$417,957
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.
Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.
Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.
Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.
Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.
Показать все Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.
Жилой квартал Студия с дизайн-пакетом в СПА комплексе Цезарь Резорт.
Trikomo, Северный Кипр
от
$102,418
Варианты отделки С отделкой
Уютная студия 36 м² с просторной террасой 16 м² и готовым дизайн-пакетом. Интерьер выполнен в едином современном стиле: мебель, техника и декор уже включены в стоимость. Планировка продумана до мелочей, зона кухни, отдыха и сна чётко разграничены. Просторная терраса площадью 16 м² расширяет …
Агентство
Smart Home
Жилой квартал Querencia
Жилой квартал Querencia
Trikomo, Северный Кипр
от
$259,640
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Показать все Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Жилой комплекс Меблированные студии в 5* СПА комплексе Court Yard.
Trikomo, Северный Кипр
от
$176,478
Варианты отделки С отделкой
Меблированные студии 48.8 м2 и 55.6 м2 с дизайн-пакетом от застройщика в комплексе Court Yard. В студии имеется гостиная зона с телевизором и двуспальной кроватью, кухонная зона с техникой, включая варочную панель, вытяжку и холодильник. Этот проект имеет большую территорию и многообра…
Агентство
Smart Home
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Жилой квартал Royal Sun Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$291,304
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Показать все Жилой комплекс MCKENZIE 2
Жилой комплекс MCKENZIE 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$404,940
Жилой комплекс Mckenzie 2 представляет собой роскошный и высококачественный проект, который находится в популярном курортном районе Лонг Бич, севернее Фамагусты, на Северном Кипре. Этот проект обещает непередаваемый образ жизни среди красоты природы и близости Средиземного моря. Преимущества…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Роял Сан.
Trikomo, Северный Кипр
от
$70,101
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Меблированная студия 42 м2 с балконом 7м2 в 600 метрах от песчаного пляжа "Лонг Бич" в комплексе Royal Sun Residence. "Лонг Бич" это удачные инвестиции и возможность жить в одном из красивейших мест Ки…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Показать все Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Жилой комплекс Caesar Resort & SPA
Trikomo, Северный Кипр
от
$54,303
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 95 м²
1 объект недвижимости 1
Caesar Resort & SPA — это масштабный жилой комплекс на Северном Кипре, расположенный в районе Искеле, всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Лонг Бич. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов: студии, квартиры с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями, площадью от 46 м² до 198 м². Все…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
95.0
1,291
Агентство
GP Real Estate
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Жилой комплекс Life Square
Trikomo, Северный Кипр
от
$704,608
Latifoglu Development Ltd – основанная и базирующаяся на Кипре строительная компания, работающая на рынке недвижимости с 2004 года. 13 лет опыта и множество построенных объектов позволяют нам лучше понимать желания и запросы наших клиентов, использовать только высококачественные материалы…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Жилой квартал Vanora Park Long Beach
Trikomo, Северный Кипр
от
$193,780
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Показать все Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Жилой комплекс Первый взнос 10%! Старт продаж – Lagoon Verde
Trikomo, Северный Кипр
от
$112,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 3
Площадь 51–149 м²
3 объекта недвижимости 3
Lagoon Verde — курортный жилой комплекс нового поколения в Искеле, Северный Кипр Lagoon Verde — масштабный и концептуально выверенный проект от застройщика DND, расположенный в перспективной локации деревни Отукен, в непосредственной близости от региона Искеле. Всего в 7 минутах — пляжный…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.2 – 87.1
117,332 – 158,412
Квартира 2 комнаты
149.4
216,915
Агентство
GP Real Estate
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Жилой квартал Sky Deluxia Life
Trikomo, Северный Кипр
от
$150,085
Агентство
GP real estate
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Жилой квартал ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Северный Кипр
от
$276,739
Год сдачи 2022
Агентство
GP real estate
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Жилой квартал Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Северный Кипр
от
$189,981
Год сдачи 2022
Агентство
GP real estate
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Показать все Многоквартирный жилой дом Bellagio
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Trikomo, Северный Кипр
от
$174,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Новый центр притяжения Meditteranean находится в Искеле. Белладжио — роскошь, воплощенная в жизнь. Он позволяет открыть для себя неограниченный комфорт роскошной жизни в сердце природы и моря. Просторные апартаменты, террасы и балконы, спроектированные с эстетическими и функциональными особе…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Показать все Жилой комплекс Querencia
Жилой комплекс Querencia
Trikomo, Северный Кипр
от
$194,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 28
🌊 Querencia — великолепный проект, который создаст неповторимую атмосферу на Лонг-Бич, всего в 400 метрах от моря. Прямо напротив уникального пляжа откроется комплекс с вдохновляющими видами, продуманными жилыми пространствами и насыщенной инфраструктурой. 🏢 4 блока, один из которых буде…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Многоквартирный жилой дом Sea Breeze
Многоквартирный жилой дом Sea Breeze
Многоквартирный жилой дом Sea Breeze
Многоквартирный жилой дом Sea Breeze
Многоквартирный жилой дом Sea Breeze
Показать все Многоквартирный жилой дом Sea Breeze
Многоквартирный жилой дом Sea Breeze
Trikomo, Северный Кипр
от
$117,363
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Все, что вам нужно, находится всего в 2 минутах езды!Наш новый проект Sea Breeze придаст новый вид району Лонг-Бич.Всего в 2 минутах от красивой береговой линии, пешеходных и велосипедных дорожек, ресторанов, супермаркетов и многого другого.Проект состоит из 228 квартир студий, что дает вам …
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Жилой комплекс Aventus Residency
Жилой комплекс Aventus Residency
Trikomo, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 40–22 000 м²
1 объект недвижимости 1
Умная жизнь в Aventus Residence - Северный КипрПланирование и цены1+1 Земля (66 м2) - Балкон 14 м2 - от £155 0001+1 Дуплекс (66 м2) - балкон 8 м2 - терраса крыши 32 м2 от £164,0002+1 Первый этаж - Балкон 8 м2 - от 209,002+1 Дуплекс (100 м2) - Балкон 12 м2 - Частная терраса 55 м23+1 Дуплекс (…
Застройщик
Panah Construction
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Trikomo, Северный Кипр
от
$272,214
Варианты отделки С отделкой
Апартаменты 2+1 площадью 95 м² с террасой 15 м², откуда открывается вид на море. Интерьер выполнен в светлых тонах по полному дизайн-пакету. Полностью меблированы и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой и посудой. Установлен тёплый пол по всей плиточной поверхности и централизован…
Агентство
Smart Home
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Показать все Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Апарт - отель CAESAR RESORT & SPA
Trikomo, Северный Кипр
от
$109,934
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Жилой комплекс-гигант CAESAR RESORT SPA имеет идеальную локацию относительно Средиземного моря: всего 300 м от пологого песчаного пляжа Лонг-Бич (протяженность 1,5 км) с его знаменитыми ресторанами, оборудованными местами отдыха, спортивными площадками, прогулочными и велосипедными дорожками…
Агентство
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Показать все Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Жилой комплекс Меблированная студия в комплексе Royal Life Residence.
Trikomo, Северный Кипр
от
$72,797
Варианты отделки С отделкой
Возможно посмотреть в онлайн режиме интересующую Вас квартиру и приобрести удаленно! Готовая студия 43 м² в 250 метрах от песчаного пляжа. "Лонг Бич" это побережье с прекрасными песчаными пляжами, рядом с городом Искеле и недалеко от г. Фамагуста. Лонг Бич это удачные инвестиции и возм…
Агентство
Smart Home
Жилой комплекс Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Жилой комплекс Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Жилой комплекс Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Жилой комплекс Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Жилой комплекс Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Показать все Жилой комплекс Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Жилой комплекс Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 311–435 м²
2 объекта недвижимости 2
магнолия Резиденция - это бутик-жилой проект, расположенный в Искеле, всего в 900 метрах от моря, предлагающий спокойный прибрежный образ жизни на Северном Кипре. Вдохновленная элегантностью цветов магнолии, она сочетает в себе естественную красоту с современной жизнью. В нем представлены об…
Застройщик
Panah Construction
