Жилой комплекс Elysium II

ELYSIUM II - это современный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения для детей и взрослых, так и технически важные объекты.
Комплекс расположен в 600 метрах от моря в районе Long Beach, который является отличным местом для спокойной жизни и отдыха. Iskele, Long Beach - это место, где спокойствие сочетается с активным отдыхом, вдали от городской суеты и в то же время с легким доступом к его деловым и развлекательным центрам.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ELYSIUM II:
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР: