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Жилой комплекс Elysium II

Спатарико, Северный Кипр
от
$218,488
BTC
2.5988701
ETH
136.2178919
USDT
216 015.6014415
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26631
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Спатарико

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

ELYSIUM II - это современный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения для детей и взрослых, так и технически важные объекты. 

Комплекс расположен в 600 метрах от моря в районе Long Beach, который является отличным местом для спокойной жизни и отдыха. Iskele, Long Beach - это место, где спокойствие сочетается с активным отдыхом, вдали от городской суеты и в то же время с легким доступом к его деловым и развлекательным центрам. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:

  • малоэтажный жилой комплекс на Long Beach, максимальная высота зданий - 2,5 этажа,
  • низкая плотность населения комплекса для комфортного проживания: 250 объектов недвижимости на 50 000 квадратных метрах,
  • низкая конкуренция в секторе малоэтажного строительства на Long Beach при сдаче в аренду и при перепродаже,
  • низкая стоимость квадратного метра; большие квартиры с большими террасами, на втором этаже - эксплуатируемые террасы на крыше,
  • разносторонняя внутренняя инфраструктура - спортивный зал, сауна, закрытый и открытые бассейны, теннисный корт, площадка для пляжного волейбола, шлагбаум, видеокамеры, электрогенератор и тд.,
  • высокое качество строительства - шумо и теплоизоляция, стены из кирпича, инфраструктура под центральное отопление, вентиляция в санузлах и тд.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ELYSIUM II:

  • Открытые бассейны
  • Детский бассейн
  • Детская площадка
  • Крытый бассейн
  • Спортзал
  • Сауна
  • Ресторан
  • Теннисный корт
  • Площадка для пляжного волейбола 
  • Автобус на пляж
  • Видеокамеры и шлагбаум
  • Электрогенератор

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР:

  • Просторный балкон
  • Сад или терраса на крыше (в зависимости от этажа)
  • Инфраструктура под центральное отопление
  • Инфраструктура под кондиционеры
  • Вентиляция во всех санузлах
  • Теплые полы во всех санузлах 
  • Полностью оборудованные санузлы
  • Оборудованная кухня с каменной столешницей (без техники)
  • Встроенные шкафы в каждой спальне
  • Стеклопакеты с двойным остекленением
  • Межкомнатные двери 
  • Входные металлические двери
  • Керамическое напольное покрытие и ламинат в спальнях 
  • Парковочное место 
  • Возможность заказать дизайн-пакет 

Местонахождение на карте

Спатарико, Северный Кипр

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Жилой комплекс Elysium II
Спатарико, Северный Кипр
от
$218,488
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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