Жилой комплекс Elysium II

ELYSIUM II - это современный жилой комплекс с обширной инфраструктурой, включающей как развлечения для детей и взрослых, так и технически важные объекты.

Комплекс расположен в 600 метрах от моря в районе Long Beach, который является отличным местом для спокойной жизни и отдыха. Iskele, Long Beach - это место, где спокойствие сочетается с активным отдыхом, вдали от городской суеты и в то же время с легким доступом к его деловым и развлекательным центрам.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:

малоэтажный жилой комплекс на Long Beach, максимальная высота зданий - 2,5 этажа,

низкая плотность населения комплекса для комфортного проживания: 250 объектов недвижимости на 50 000 квадратных метрах,

низкая конкуренция в секторе малоэтажного строительства на Long Beach при сдаче в аренду и при перепродаже,

низкая стоимость квадратного метра; большие квартиры с большими террасами, на втором этаже - эксплуатируемые террасы на крыше,

разносторонняя внутренняя инфраструктура - спортивный зал, сауна, закрытый и открытые бассейны, теннисный корт, площадка для пляжного волейбола, шлагбаум, видеокамеры, электрогенератор и тд.,

высокое качество строительства - шумо и теплоизоляция, стены из кирпича, инфраструктура под центральное отопление, вентиляция в санузлах и тд.

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ELYSIUM II:

Открытые бассейны

Детский бассейн

Детская площадка

Крытый бассейн

Спортзал

Сауна

Ресторан

Теннисный корт

Площадка для пляжного волейбола

Автобус на пляж

Видеокамеры и шлагбаум

Электрогенератор

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИР: