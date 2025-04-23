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Апарт-отель CAESAR RESORT & SPA

Trikomo, Северный Кипр
от
$109,934
от
$2,072/м²
BTC
1.3076396
ETH
68.5389819
USDT
108 689.7557455
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
33
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24966
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

Жилой комплекс-гигант CAESAR RESORT SPA имеет идеальную локацию относительно Средиземного моря: всего 300 м от пологого песчаного пляжа Лонг-Бич (протяженность 1,5 км) с его знаменитыми ресторанами, оборудованными местами отдыха, спортивными площадками, прогулочными и велосипедными дорожками.

CAESAR RESORT SPA - закрытый микрорайон элитной недвижимости на Северном Кипре площадью 17 000 км2. Концепция этого ЖК - жизнь и отдых в эко-парке. Резиденция CAESAR RESORT располагает обширной зеленой зоной: лужайки, ландшафтный дизайн, тропические растения и экзотические фруктовые деревья.

Жилой комплекс CAESAR RESORT SPA расположен на северо-востоке Кипра, в районе Искеле (Iskele). Это всего 50 км от международного аэропорта Эрджан (Ercan). Искеле считается самым перспективным регионом Северного Кипра для жизни и инвестиции.

На охраняемой территории комплекса находятся несколько баров и ресторанов, где можно по достоинству оценить разнообразие блюд. СПА-центр погрузит вас в атмосферу релакса: ничто не должно нарушать единение тела и души. Хотите подтянуть форму или придерживаетесь здорового образа жизни? Приходите в фитнес центр. Несколько видов бассейнов и детская площадка не дадут скучать вашим детям, пока вы выбираете лакомства и свежеиспеченный хлеб к ужину в ближайшей пекарне.

Апартаменты различных планировок продаются от застройщика полностью готовыми к заселению и меблировке: чистовой высококачественный евроремонт, встроенный кухонный гарнитур, полная комплектация санузлов. Дизайн квартиры можно выбрать как из вариантов застройщика (на стадии строительства), так и предложить свой индивидуальный дизайн-проект.

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Апарт-отель CAESAR RESORT & SPA
Trikomo, Северный Кипр
от
$109,934
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