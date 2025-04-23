Апарт-отель CAESAR RESORT & SPA

Жилой комплекс-гигант CAESAR RESORT SPA имеет идеальную локацию относительно Средиземного моря: всего 300 м от пологого песчаного пляжа Лонг-Бич (протяженность 1,5 км) с его знаменитыми ресторанами, оборудованными местами отдыха, спортивными площадками, прогулочными и велосипедными дорожками.

CAESAR RESORT SPA - закрытый микрорайон элитной недвижимости на Северном Кипре площадью 17 000 км2. Концепция этого ЖК - жизнь и отдых в эко-парке. Резиденция CAESAR RESORT располагает обширной зеленой зоной: лужайки, ландшафтный дизайн, тропические растения и экзотические фруктовые деревья.

Жилой комплекс CAESAR RESORT SPA расположен на северо-востоке Кипра, в районе Искеле (Iskele). Это всего 50 км от международного аэропорта Эрджан (Ercan). Искеле считается самым перспективным регионом Северного Кипра для жизни и инвестиции.

На охраняемой территории комплекса находятся несколько баров и ресторанов, где можно по достоинству оценить разнообразие блюд. СПА-центр погрузит вас в атмосферу релакса: ничто не должно нарушать единение тела и души. Хотите подтянуть форму или придерживаетесь здорового образа жизни? Приходите в фитнес центр. Несколько видов бассейнов и детская площадка не дадут скучать вашим детям, пока вы выбираете лакомства и свежеиспеченный хлеб к ужину в ближайшей пекарне.

Апартаменты различных планировок продаются от застройщика полностью готовыми к заселению и меблировке: чистовой высококачественный евроремонт, встроенный кухонный гарнитур, полная комплектация санузлов. Дизайн квартиры можно выбрать как из вариантов застройщика (на стадии строительства), так и предложить свой индивидуальный дизайн-проект.