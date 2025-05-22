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  4. Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort

Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort

Trikomo, Северный Кипр
от
$77,130
BTC
0.9174473
ETH
48.0873357
USDT
76 257.3446900
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26321
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Студия 42 м2 в СПА-комплексе в рядом с песчаным пляжем Лонг Бич.

Этот 5* жилой комплекс расположен на побережье Лонг Бич, которое тянется вдоль восточного побережья Кипра.

Развитая инфраструктура включает все для культурного и спортивного отдыха и призвана обеспечить Ваше удобство и комфорт.

Окончание строительства: сдан

У нас цены ниже на 30% - 40% чем стоимость аналогичных квартир у застройщика!


Основные характеристики: 

  • Уютная гостиная
  • Кухня со встроенной мебелью высокого качества
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
  • Электрический водонагреватель
  • Панорамные окна с двойными стеклопакетами
  • Стеклянные перила на балконе
     

Инфраструктура:

  • Открытые бассейны
  • Джакузи
  • Детский бассейн с аквапарком
  • Отдельные зоны для отдыха и загара возле бассейнов
  • Закрытый бассейн с джакузи и сауной
  • Рестораны, кафе и бар в бассейне
  • СПА - салон
  • Фитнес - центр
  • Тренажерный зал, и зал для занятий боевыми искусствами
  • Теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки
  • Зал для игры в сквош
  • Большая детская игровая комната с игровыми приставками и настольными играми
  • Детские игровые площадки на свежем воздухе
  • Бильярд
  • Парковые зоны
  • Площадки для барбекю
  • Амфитеатр для показов кинофильмов и выступлений артистов
  • Прокат автомобилей
  • Бесплатный трансфер на пляж

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс Студия в 5* СПА комплексе Caesar Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$77,130
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