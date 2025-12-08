  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр

Dipkarpaz
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Green & Blue
Жилой квартал Green & Blue
Жилой квартал Green & Blue
Жилой квартал Green & Blue
Жилой квартал Green & Blue
Жилой квартал Green & Blue
Йиалусса, Северный Кипр
от
$258,374
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс SKY DIORA
Жилой комплекс SKY DIORA
Жилой комплекс SKY DIORA
Жилой комплекс SKY DIORA
Жилой комплекс SKY DIORA
Показать все Жилой комплекс SKY DIORA
Жилой комплекс SKY DIORA
Dipkarpaz, Северный Кипр
от
$124,491
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Жилой комплекс SKY DIORE расположен в заповедной зоне в 900 м от моря. Волшебное тихое место, возле живописного и песчаного пляжа Айфилон,  который станет вашим персональным оазисом.  Состоит из двух этажных домов с видом на море.  Представлены: апартаменты с одной спальней…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Показать все Жилой комплекс Sky Diora
Жилой комплекс Sky Diora
Йиалусса, Северный Кипр
от
$156,257
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Проект Sky Diora — это особый жилой район, расположенный в Ени Эренкёй. С 80 единицами, 10 блоками, офисом управления для аренды и обслуживания, этот проект направлен на то, чтобы смешать безмятежную атмосферу моря с комфортом современной жизни, чтобы превратить ваши мечты в реальность. Кром…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
OneOne
Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Показать все Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Йиалусса, Северный Кипр
от
$241
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Проект CASA LA VISTA HOMES, получивший свое название благодаря уникальному расположению, стремится соединить вас, уважаемые инвесторы, с спокойствием бескрайней голубизны, предлагая лучшие виды на Кипр. Наш проект, расположенный там, где красивые пляжи острова…
Агентство
INN TEAM REAL ESTATE AND CONSULTANCY LIMITED COMPANY
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти