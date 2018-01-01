Riverside Blue

ID: CP-680
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -1500 м
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 92 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: февраль 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Кухонная техника Bosch
Мульти-сплит инверторная система кондиционирования воздуха
Кухонные столешницы Lapitec / Italstone (или аналогичные)
Автоматическая система центрального генератора
Бассейн и детский бассейн (330 м2)
Зеленые зоны (2000 м2)
Ландшафтный дизайн
Детская площадка
Система очистки сточных вод
Железобетонный подземный центральный резервуар для воды
Система камер видеонаблюдения
Шлагбаумная система
IP-домофон и дверная панель
Центральное спутниковое телевидение
Центральный Интернет
Высококачественный ламинированный паркет на кухне, двери из меламина и акрилюкса, а также стальная мойка
Полы из высококачественного ламинированного паркета
Натуральный мрамор на балконах
Керамическая плитка на террасах
Изолированные алюминиевые окна с двойным остеклением
Встроенные шкафы в спальнях
Декоративные подвесные потолки
Настенный унитаз со встроенным бачком
Умывальники с пьедесталом
Плоские душевые ограждения и шкафы из закаленного стекла
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на
Кристалл– это современный жилой комплекс, предлагающий апартаменты и смежные виллы.
Расположенный всего в 100 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих видов на Средиземное море и горы. Идеальное место для спокойной жизни или просто для отдыха.
Рестораны и Бары
Салон Красоты
Почта
Кондитерская
Автозаправка
Футбольная Площадка
Местные Супермаркеты
Товары Для Дома
готовность комплекса- поэтапно до декабрь 2023 г.