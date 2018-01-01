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Riverside Blue

Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,211
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
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Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра

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Riverside Blue
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€126,211
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Площадь 92 м²
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Агентство: Properties and partners
ID: CP-680   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 92 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: февраль 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Кухонная техника Bosch  Мульти-сплит инверторная система кондиционирования воздуха Кухонные столешницы Lapitec / Italstone (или аналогичные)  Автоматическая система центрального генератора Бассейн и детский бассейн (330 м2) Зеленые зоны (2000 м2) Ландшафтный дизайн Детская площадка Система очистки сточных вод Железобетонный подземный центральный резервуар для воды Система камер видеонаблюдения Шлагбаумная система  IP-домофон и дверная панель Центральное спутниковое телевидение  Центральный Интернет  Высококачественный ламинированный паркет на кухне, двери из меламина и акрилюкса, а также стальная мойка Полы из высококачественного ламинированного паркета Натуральный мрамор на балконах Керамическая плитка на террасах  Изолированные алюминиевые окна с двойным остеклением Встроенные шкафы в спальнях Декоративные подвесные потолки Настенный унитаз со встроенным бачком Умывальники с пьедесталом  Плоские душевые ограждения и шкафы из закаленного стекла   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на
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