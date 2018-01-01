Riverside Blue

Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра

от €323,729

92 м² 1

Сдача в: 2025

ID: CP-680 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 92 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: февраль 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Кухонная техника Bosch Мульти-сплит инверторная система кондиционирования воздуха Кухонные столешницы Lapitec / Italstone (или аналогичные) Автоматическая система центрального генератора Бассейн и детский бассейн (330 м2) Зеленые зоны (2000 м2) Ландшафтный дизайн Детская площадка Система очистки сточных вод Железобетонный подземный центральный резервуар для воды Система камер видеонаблюдения Шлагбаумная система IP-домофон и дверная панель Центральное спутниковое телевидение Центральный Интернет Высококачественный ламинированный паркет на кухне, двери из меламина и акрилюкса, а также стальная мойка Полы из высококачественного ламинированного паркета Натуральный мрамор на балконах Керамическая плитка на террасах Изолированные алюминиевые окна с двойным остеклением Встроенные шкафы в спальнях Декоративные подвесные потолки Настенный унитаз со встроенным бачком Умывальники с пьедесталом Плоские душевые ограждения и шкафы из закаленного стекла Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на