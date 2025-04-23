Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ

RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ

Riverside Life Residence – это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце динамично развивающегося региона Искеле, всего в 5 минутах ходьбы от легендарного пляжа Лонг Бич.

Проект сочетает в себе современную архитектуру, автономную инфраструктуру и высокий уровень комфорта, создавая идеальную среду для жизни, отдыха и инвестиций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

✔ Абсолютная автономность – развитая внутренняя инфраструктура делает комплекс самодостаточным.

✔ Гарантированная аренда – доход 7% годовых (не распространяется на пентхаусы).

✔ Гибкие условия покупки – 30% первый взнос, 70% в рассрочку на 50 месяцев после получения ключей.

✔ Сданный комплекс – можно сразу заселяться или сдавать в аренду.

✔ Широкий выбор недвижимости – студии, 1+1, 2+1, 3+1.

✔ Наземный и подземный паркинг – удобно для резидентов и гостей.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

🏡 Готовые к заселению квартиры с встроенной бытовой техникой

🛋 Мягкая мебель и трансформаторный сбор – в подарок!

🛏 Встроенные шкафы, каменные столешницы, керамогранитное напольное покрытие

🚪 Стеклопакеты, межкомнатные двери, полностью оборудованные санузлы

📹 Безопасность – видеонаблюдение, домофон, спутниковое ТВ, пожарные детекторы

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

💎 Элитные зоны отдыха и развлечений

Открытый (1000 м²) и крытый бассейны

Бар у бассейна, кафе и рестораны

Игровые площадки, спортивные корты, футбольное и баскетбольное поля

Турецкий хамам, SPA и фитнес-центр, джакузи

Велосипедные дорожки, прогулочные аллеи и парк 14 870 м²

🛍 Коммерческая инфраструктура

Магазины, банк, аптека, салон красоты

Прачечная, консьерж-сервис, уличное освещение

Шаттл-сервис до пляжа

Riverside Life Residence – это не просто жильё, а исключительный стиль жизни в одном из самых перспективных регионов Северного Кипра.

📩 Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и выбрать идеальные апартаменты!