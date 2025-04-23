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Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ

Trikomo, Северный Кипр
от
$113,172
BTC
1.3461625
ETH
70.5581296
USDT
111 891.7390466
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25514
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    20

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ

Riverside Life Residence – это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце динамично развивающегося региона Искеле, всего в 5 минутах ходьбы от легендарного пляжа Лонг Бич.

Проект сочетает в себе современную архитектуру, автономную инфраструктуру и высокий уровень комфорта, создавая идеальную среду для жизни, отдыха и инвестиций.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

✔ Абсолютная автономность – развитая внутренняя инфраструктура делает комплекс самодостаточным.
✔ Гарантированная аренда – доход 7% годовых (не распространяется на пентхаусы).
✔ Гибкие условия покупки – 30% первый взнос, 70% в рассрочку на 50 месяцев после получения ключей.
✔ Сданный комплекс – можно сразу заселяться или сдавать в аренду.
✔ Широкий выбор недвижимости – студии, 1+1, 2+1, 3+1.
✔ Наземный и подземный паркинг – удобно для резидентов и гостей.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ

🏡 Готовые к заселению квартиры с встроенной бытовой техникой
🛋 Мягкая мебель и трансформаторный сбор – в подарок!
🛏 Встроенные шкафы, каменные столешницы, керамогранитное напольное покрытие
🚪 Стеклопакеты, межкомнатные двери, полностью оборудованные санузлы
📹 Безопасность – видеонаблюдение, домофон, спутниковое ТВ, пожарные детекторы

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

💎 Элитные зоны отдыха и развлечений

  • Открытый (1000 м²) и крытый бассейны

  • Бар у бассейна, кафе и рестораны

  • Игровые площадки, спортивные корты, футбольное и баскетбольное поля

  • Турецкий хамам, SPA и фитнес-центр, джакузи

  • Велосипедные дорожки, прогулочные аллеи и парк 14 870 м²

🛍 Коммерческая инфраструктура

  • Магазины, банк, аптека, салон красоты

  • Прачечная, консьерж-сервис, уличное освещение

  • Шаттл-сервис до пляжа

Riverside Life Residence – это не просто жильё, а исключительный стиль жизни в одном из самых перспективных регионов Северного Кипра.

📩 Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и выбрать идеальные апартаменты!

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ

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Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Trikomo, Северный Кипр
от
$113,172
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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