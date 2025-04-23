Жилой комплекс RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ

RIVERSIDE LIFE RESIDENCE – ЭЛИТНАЯ ЖИЗНЬ У МОРЯ
Riverside Life Residence – это уникальный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в сердце динамично развивающегося региона Искеле, всего в 5 минутах ходьбы от легендарного пляжа Лонг Бич.
Проект сочетает в себе современную архитектуру, автономную инфраструктуру и высокий уровень комфорта, создавая идеальную среду для жизни, отдыха и инвестиций.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
✔ Абсолютная автономность – развитая внутренняя инфраструктура делает комплекс самодостаточным.
✔ Гарантированная аренда – доход 7% годовых (не распространяется на пентхаусы).
✔ Гибкие условия покупки – 30% первый взнос, 70% в рассрочку на 50 месяцев после получения ключей.
✔ Сданный комплекс – можно сразу заселяться или сдавать в аренду.
✔ Широкий выбор недвижимости – студии, 1+1, 2+1, 3+1.
✔ Наземный и подземный паркинг – удобно для резидентов и гостей.
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ
🏡 Готовые к заселению квартиры с встроенной бытовой техникой
🛋 Мягкая мебель и трансформаторный сбор – в подарок!
🛏 Встроенные шкафы, каменные столешницы, керамогранитное напольное покрытие
🚪 Стеклопакеты, межкомнатные двери, полностью оборудованные санузлы
📹 Безопасность – видеонаблюдение, домофон, спутниковое ТВ, пожарные детекторы
ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
💎 Элитные зоны отдыха и развлечений
Открытый (1000 м²) и крытый бассейны
Бар у бассейна, кафе и рестораны
Игровые площадки, спортивные корты, футбольное и баскетбольное поля
Турецкий хамам, SPA и фитнес-центр, джакузи
Велосипедные дорожки, прогулочные аллеи и парк 14 870 м²
🛍 Коммерческая инфраструктура
Магазины, банк, аптека, салон красоты
Прачечная, консьерж-сервис, уличное освещение
Шаттл-сервис до пляжа
Riverside Life Residence – это не просто жильё, а исключительный стиль жизни в одном из самых перспективных регионов Северного Кипра.
📩 Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше и выбрать идеальные апартаменты!