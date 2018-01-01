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Vista Mare

Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,421
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2023
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Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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Vista Mare
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,421
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Сдача в: 2023
Застройщик: Afik Group
Уникальная возможность инвестировать в один из самых успешных проектов Северного Кипра! Современный жилой комплекс расположен в 600 метрах от живописного песчаного пляжа Средиземного моря, имеет развитую инфраструктуру, подходящую для отдыха и постоянного проживания: бассейны, сауна, хамам, фитнес-зал, спортивные и детские площадки, мини аквапарк для детей, спа-центр, магазины, аптека, детский садик, прачечная, туристическое агентство, прокат авто и велосипедов, караоке/дискотека, рестораны, пекарня. Преимущества комплекса: развитая инфраструктура для детей и взрослых возможность сдачи своих апартаментов в аренду широкий спектр услуг, предоставляемый на территории комплекса разнообразный выбор апартаментов на любой бюджет удобная планировка и качественная отделка Жилой комплекс строится поэтапно. На данный момент уже построены и сданы I-II-III-IV этапы. Строятся V -VI-VII-VIII-IX этапы, срок сдачи 2023-2027 гг. Апартаменты сдаются в чистовой отделке, встроенная кухня и шкафы. Так же мы предлагаем за дополнительную плату дизайн-проект. В него входит мебель, бытовая техника, посуда, постельные принадлежности, вплоть до ложек и вилок.  Условия оплаты:  Caesar Resort I-II-III-IV этапы, построены и введены в эксплуатацию: 50% первоначальный взнос, 50% беспроцентная рассрочка на 24-48 месяца Caesar Resort V -VI-VII этапы срок сдачи 2023-2025гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 36 месяцев. Caesar Resort VIII этап 2025-2026гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 60 месяцев. Caesar Resort IX этап 2026-2027гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 80 месяцев. АКЦИЯ до конца сентября 2023г. для Caesar Resort VIII и Caesar Resort IX предоставляется скидка клиенту 2,5% на недвижимость при условии оплаты первоначального взноса 50% и беспроцентная рассрочка до получения ключей.  
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€197,289
Площадь 85 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-666 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м2 - 95 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Ландшафтный дизайн Квартиры с частными садами площадью до 200 кв.м. Пол с подогревом в ванной комнате и на кухне Эксплуатируемая терраса Детская площадка Спортивная зона Зона для занятий йогой Парковка для автомобилей Панорамное остекление Встроенная кухня Прачечная Встроенные шкафы в спальнях Во всех спальнях ламинированный пол Отделка из натурального мрамора, гранита, камня Декоративный подвесной потолок Полностью оборудованные ванные комнаты Деревянная лестница Бассейн с зоной отдыха Детский бассейн Напольная плитка + ламинат Декоративные подвесные потолки со светодиодной подсветкой Деревянная лестница Гидроизоляция террас и крыш Солнечные батареи для нагрева воды Полы с подогревом в ванных комнатах и на кухне Система фильтрации воды Выводы электричества, воды и дренажа с террасы   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре/Кирении/Лапте  Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является де
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