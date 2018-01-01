Vista Mare

Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

от €197,289

85 м² 1

Сдача в: 2025

ID: CP-666 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м2 - 95 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Ландшафтный дизайн Квартиры с частными садами площадью до 200 кв.м. Пол с подогревом в ванной комнате и на кухне Эксплуатируемая терраса Детская площадка Спортивная зона Зона для занятий йогой Парковка для автомобилей Панорамное остекление Встроенная кухня Прачечная Встроенные шкафы в спальнях Во всех спальнях ламинированный пол Отделка из натурального мрамора, гранита, камня Декоративный подвесной потолок Полностью оборудованные ванные комнаты Деревянная лестница Бассейн с зоной отдыха Детский бассейн Напольная плитка + ламинат Декоративные подвесные потолки со светодиодной подсветкой Деревянная лестница Гидроизоляция террас и крыш Солнечные батареи для нагрева воды Полы с подогревом в ванных комнатах и на кухне Система фильтрации воды Выводы электричества, воды и дренажа с террасы Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении/Лапте Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является де