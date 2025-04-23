Жилой комплекс Caesar Resort & SPA

Caesar Resort & SPA — это масштабный жилой комплекс на Северном Кипре, расположенный в районе Искеле, всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Лонг Бич. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов: студии, квартиры с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями, площадью от 46 м² до 198 м². Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, включая современную кухонную мебель и сантехнику, а также полностью мебелизированные квартиры, готовые к полному переезду.
Инфраструктура комплекса:
Бассейны: более 10 открытых и крытых бассейнов, включая аквапарк с водными горками и бассейн с подогревом.
Спортивные объекты: фитнес-центры, спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле, зоны для пляжного волейбола и мини-гольфа.
Зоны отдыха и развлечений: рестораны, кафе, винный бар, караоке, зоны барбекю, кинотеатр под открытым небом и детские игровые площадки.
Спа и оздоровление: спа-центр с сауной, турецким хаммамом, массажными кабинетами, салоном красоты и косметологическими услугами.
Дополнительные удобства: супермаркет, аптека, прачечная, детский сад, медицинский центр и круглосуточная охрана.
План оплаты:
30% первоначальный взнос.
Оставшиеся 70% можно выплачивать в рассрочку до 80 месяцев без процентов.
Инвестиционная привлекательность:
Стоимость апартаментов на начальных этапах строительства обычно ниже на 10–15%, с последующим повышением цен на 30–65% к завершению проекта.
Управляющая компания предоставляет услуги по сдаче апартаментов в аренду, что обеспечивает стабильный доход для инвесторов.
Caesar Resort & SPA сочетает в себе комфорт современного жилья с богатой инфраструктурой, предлагая идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций на Северном Кипре.