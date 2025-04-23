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Жилой комплекс Caesar Resort & SPA

Trikomo, Северный Кипр
от
$54,303
BTC
0.6459256
ETH
33.8557241
USDT
53 688.7225702
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9 1
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 25725
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Caesar Resort & SPA — это масштабный жилой комплекс на Северном Кипре, расположенный в районе Искеле, всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Лонг Бич. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов: студии, квартиры с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями, площадью от 46 м² до 198 м². Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, включая современную кухонную мебель и сантехнику, а также полностью мебелизированные квартиры, готовые к полному переезду. 

Инфраструктура комплекса:

  • Бассейны: более 10 открытых и крытых бассейнов, включая аквапарк с водными горками и бассейн с подогревом. ​

  • Спортивные объекты: фитнес-центры, спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле, зоны для пляжного волейбола и мини-гольфа. 

  • Зоны отдыха и развлечений: рестораны, кафе, винный бар, караоке, зоны барбекю, кинотеатр под открытым небом и детские игровые площадки. 

  • Спа и оздоровление: спа-центр с сауной, турецким хаммамом, массажными кабинетами, салоном красоты и косметологическими услугами. ​

  • Дополнительные удобства: супермаркет, аптека, прачечная, детский сад, медицинский центр и круглосуточная охрана. ​

План оплаты:

  • 30% первоначальный взнос.​

  • Оставшиеся 70% можно выплачивать в рассрочку до 80 месяцев без процентов.​

Инвестиционная привлекательность:

  • Стоимость апартаментов на начальных этапах строительства обычно ниже на 10–15%, с последующим повышением цен на 30–65% к завершению проекта.​

  • Управляющая компания предоставляет услуги по сдаче апартаментов в аренду, что обеспечивает стабильный доход для инвесторов. ​

    Caesar Resort & SPA сочетает в себе комфорт современного жилья с богатой инфраструктурой, предлагая идеальные условия для жизни, отдыха и инвестиций на Северном Кипре.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², USD 12
Цена квартиры, USD 1,219

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс Caesar Resort & SPA

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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