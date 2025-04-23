Жилой комплекс Caesar Resort & SPA

Caesar Resort & SPA — это масштабный жилой комплекс на Северном Кипре, расположенный в районе Искеле, всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Лонг Бич. Комплекс предлагает разнообразие апартаментов: студии, квартиры с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями, площадью от 46 м² до 198 м². Все апартаменты сдаются с качественной чистовой отделкой, включая современную кухонную мебель и сантехнику, а также полностью мебелизированные квартиры, готовые к полному переезду.

Инфраструктура комплекса:

Бассейны: более 10 открытых и крытых бассейнов, включая аквапарк с водными горками и бассейн с подогревом. ​

Спортивные объекты: фитнес-центры, спортивные площадки, теннисный корт, футбольное поле, зоны для пляжного волейбола и мини-гольфа.

Зоны отдыха и развлечений: рестораны, кафе, винный бар, караоке, зоны барбекю, кинотеатр под открытым небом и детские игровые площадки.

Спа и оздоровление: спа-центр с сауной, турецким хаммамом, массажными кабинетами, салоном красоты и косметологическими услугами. ​

Дополнительные удобства: супермаркет, аптека, прачечная, детский сад, медицинский центр и круглосуточная охрана. ​

План оплаты:

30% первоначальный взнос.​

Оставшиеся 70% можно выплачивать в рассрочку до 80 месяцев без процентов.​

Инвестиционная привлекательность: