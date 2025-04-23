Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж

Роскошь, стиль и захватывающие виды в Panorama Long Beach

Откройте для себя уникальную резиденцию в престижном комплексе Panorama Long Beach – месте, где современный дизайн, первоклассная инфраструктура и морская гармония создают совершенный образ жизни.

Эта изысканная квартира 1+1 расположена на 2-м этаже блока B, предлагая панорамные виды на Средиземное море и бескрайний бассейн.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ

— Общая площадь: 75 м² + просторный балкон 10 м²

— Этаж: 2-й

— Вид: Панорамный обзор на море и бассейн

— Состояние: Полностью готова к заселению

— Планировка: Просторная гостиная с кухней открытого типа, спальня и видовой балкон

ПРЕМИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА PANORAMA LONG BEACH

— Бесконечный бассейн и лаунж-зоны для отдыха

— Sky Bar & ресторан с панорамными видами 360°

— Фитнес-центр и спа-зона для заботы о здоровье и релаксации

— Всего 180 метров до пляжа Long Beach

— Бутики, кафе и магазины прямо на территории

— Круглосуточная охрана и сервис консьержа

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Искеле, Лонг-Бич – один из самых востребованных курортных районов Северного Кипра, предлагающий уникальное сочетание природной красоты, комфорта и инвестиционной привлекательности.

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ

Эта элегантная квартира в Panorama Long Beach – это не просто жильё, а статус, стиль и абсолютный комфорт у Средиземного моря.

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✔️ Подберём для вас лучшие доступные варианты с учетом ваших пожеланий

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