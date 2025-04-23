Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж

Роскошь, стиль и захватывающие виды в Panorama Long Beach
Откройте для себя уникальную резиденцию в престижном комплексе Panorama Long Beach – месте, где современный дизайн, первоклассная инфраструктура и морская гармония создают совершенный образ жизни.
Эта изысканная квартира 1+1 расположена на 2-м этаже блока B, предлагая панорамные виды на Средиземное море и бескрайний бассейн.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ
— Общая площадь: 75 м² + просторный балкон 10 м²
— Этаж: 2-й
— Вид: Панорамный обзор на море и бассейн
— Состояние: Полностью готова к заселению
— Планировка: Просторная гостиная с кухней открытого типа, спальня и видовой балкон
ПРЕМИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА PANORAMA LONG BEACH
— Бесконечный бассейн и лаунж-зоны для отдыха
— Sky Bar & ресторан с панорамными видами 360°
— Фитнес-центр и спа-зона для заботы о здоровье и релаксации
— Всего 180 метров до пляжа Long Beach
— Бутики, кафе и магазины прямо на территории
— Круглосуточная охрана и сервис консьержа
ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Искеле, Лонг-Бич – один из самых востребованных курортных районов Северного Кипра, предлагающий уникальное сочетание природной красоты, комфорта и инвестиционной привлекательности.
ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ
Эта элегантная квартира в Panorama Long Beach – это не просто жильё, а статус, стиль и абсолютный комфорт у Средиземного моря.
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