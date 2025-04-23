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Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж

Trikomo, Северный Кипр
от
$233,573
BTC
2.7783098
ETH
145.6230955
USDT
230 930.4608753
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 25494
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Роскошь, стиль и захватывающие виды в Panorama Long Beach

Откройте для себя уникальную резиденцию в престижном комплексе Panorama Long Beach – месте, где современный дизайн, первоклассная инфраструктура и морская гармония создают совершенный образ жизни.

Эта изысканная квартира 1+1 расположена на 2-м этаже блока B, предлагая панорамные виды на Средиземное море и бескрайний бассейн.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ

— Общая площадь: 75 м² + просторный балкон 10 м²
— Этаж: 2-й
— Вид: Панорамный обзор на море и бассейн
— Состояние: Полностью готова к заселению
— Планировка: Просторная гостиная с кухней открытого типа, спальня и видовой балкон

ПРЕМИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА PANORAMA LONG BEACH

— Бесконечный бассейн и лаунж-зоны для отдыха
— Sky Bar & ресторан с панорамными видами 360°
— Фитнес-центр и спа-зона для заботы о здоровье и релаксации
— Всего 180 метров до пляжа Long Beach
— Бутики, кафе и магазины прямо на территории
— Круглосуточная охрана и сервис консьержа

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Искеле, Лонг-Бич – один из самых востребованных курортных районов Северного Кипра, предлагающий уникальное сочетание природной красоты, комфорта и инвестиционной привлекательности.

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ

Эта элегантная квартира в Panorama Long Beach – это не просто жильё, а статус, стиль и абсолютный комфорт у Средиземного моря.

📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас, и мы:
✔️ Подберём для вас лучшие доступные варианты с учетом ваших пожеланий
✔️ Рассчитаем гибкие условия оплаты и рассрочку
✔️ Организуем персональный онлайн-показ или бесплатный ознакомительный тур на Северный Кипр
✔️ Поможем на всех этапах сделки, чтобы покупка была максимально комфортной и выгодной

🏡 Не упустите возможность стать владельцем недвижимости в одном из лучших комплексов Северного Кипра!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 221,132

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
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Жилой комплекс Panorama Long Beach престиж
Trikomo, Северный Кипр
от
$233,573
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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