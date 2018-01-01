  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Royal Life Residence

Royal Life Residence

Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€114,163
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Местонахождение новостройки
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Отукен
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€242,758
Жилой квартал SunPrime
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€124,949
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,043
Жилой квартал Grand Sapphire Resort 2
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€165,107
Жилой квартал Mia Residence *
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€172,679
Вы просматриваете
Royal Life Residence
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€114,163
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€80,201
Сдача в: 2027
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Жилой квартал Cove Garden Phase 2
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€149,043
Сдача в: 2024
Агентство: GP real estate
Жилой квартал Luna
Жилой квартал Luna
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€378,632
Сдача в: 2025
Агентство: GP real estate
Realting.com
Перейти