Dolce Vita

Резиденция располагает открытым бассейном, зоной отдыха и баром, тренажерным залом, пляжным клубом с тремя ресторанами и бассейнами.
Окончание строительства - сентябрь 2025 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
45% - рассрочка до получения ключей
20% - в течение года после получения ключей
Удобства и оснащение в доме
Центральное отопление и охлаждение
Полы с подогревом
Система «умный дом»
Джакузи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в непосредственной близости от знаменитого пляжа Лонг-Бич.