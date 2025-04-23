Жилой комплекс Grand Sapphire Resort

Добро пожаловать в Grand Sapphire Resort – крупнейший жилой курортный комплекс Северного Кипра, сочетающий 5-звёздочный отель, премиальную недвижимость и инфраструктуру мирового уровня.

Расположенный в престижном районе Long Beach, этот комплекс создан для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Здесь Средиземное море встречается с первоклассным сервисом, а каждая деталь продумана для вашего удобства.

🌊 Локация: Искеле, Пляж Long Beach протяжённостью около 3 км

492 м до пляжа – благоустроенная набережная, прогулочные зоны

10 минут до Фамагусты – исторический центр региона

5 минут до Боаза – рыбацкая деревня с атмосферными ресторанами

30 минут до яхт-марины и аэропорта Эрджан

🏙 СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Grand Sapphire Resort объединяет:

✔ Три высотных здания с панорамными видами

✔ Семь малоэтажных корпусов для уединённой жизни

✔ 25-этажный 5-звёздочный отель с казино и SPA

✔ Крупнейший бассейн Северного Кипра – 4000 м²

🏝 УНИКАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

🔹 Зоны отдыха и развлечений

✔ Более 10 бассейнов, среди которых самый большой на острове - «Punta Cana», включая инфинити-бассейн и аквапарк

✔ Sky Bar и панорамные террасы

✔ Казино, кинотеатр, ночной клуб

🔹 Wellness & SPA

✔ Фитнес-центр с новейшим оборудованием

✔ СПА-салон, хаммам, закрытый бассейн

✔ Йога-зоны и зоны релакса

🔹 Активный образ жизни

✔ Теннисный корт, мини-гольф

✔ Пляжный волейбол

✔ Спортивные площадки

🔹 Для семей с детьми

✔ Детские игровые зоны и сад

✔ Английская школа рядом с комплексом

✔ Органический сад и зона барбекю

🏡 БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

✔ Система "умный дом"

✔ Видеонаблюдение и охрана 24/7

✔ Централизованное кондиционирование и водоснабжение

✔ Собственная управляющая компания



Сдача в аренду через Управляющую Компанию:

70% – владельцу, 30% – УК

💎 ВАШ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – В GRAND SAPPHIRE RESORT

Grand Sapphire Resort – проект, который сочетает в себе премиальное расположение рядом со всем проектом Grand Sapphire, который является самым большим и совершенным проектом с роскошной инфраструктурой на территории Северного Кипра (смотрите объявления Grand Sapphire Resort 2 и Grand Sapphire Blu) и инвестиционную привлекательность.

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