Жилой комплекс Grand Sapphire Resort

Добро пожаловать в Grand Sapphire Resort – крупнейший жилой курортный комплекс Северного Кипра, сочетающий 5-звёздочный отель, премиальную недвижимость и инфраструктуру мирового уровня.
Расположенный в престижном районе Long Beach, этот комплекс создан для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Здесь Средиземное море встречается с первоклассным сервисом, а каждая деталь продумана для вашего удобства.
🌊 Локация: Искеле, Пляж Long Beach протяжённостью около 3 км
🏙 СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
Grand Sapphire Resort объединяет:
✔ Три высотных здания с панорамными видами
✔ Семь малоэтажных корпусов для уединённой жизни
✔ 25-этажный 5-звёздочный отель с казино и SPA
✔ Крупнейший бассейн Северного Кипра – 4000 м²
🏝 УНИКАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
🔹 Зоны отдыха и развлечений
✔ Более 10 бассейнов, среди которых самый большой на острове - «Punta Cana», включая инфинити-бассейн и аквапарк
✔ Sky Bar и панорамные террасы
✔ Казино, кинотеатр, ночной клуб
🔹 Wellness & SPA
✔ Фитнес-центр с новейшим оборудованием
✔ СПА-салон, хаммам, закрытый бассейн
✔ Йога-зоны и зоны релакса
🔹 Активный образ жизни
✔ Теннисный корт, мини-гольф
✔ Пляжный волейбол
✔ Спортивные площадки
🔹 Для семей с детьми
✔ Детские игровые зоны и сад
✔ Английская школа рядом с комплексом
✔ Органический сад и зона барбекю
🏡 БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
✔ Система "умный дом"
✔ Видеонаблюдение и охрана 24/7
✔ Централизованное кондиционирование и водоснабжение
✔ Собственная управляющая компания
Сдача в аренду через Управляющую Компанию:
💎 ВАШ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – В GRAND SAPPHIRE RESORT
Grand Sapphire Resort – проект, который сочетает в себе премиальное расположение рядом со всем проектом Grand Sapphire, который является самым большим и совершенным проектом с роскошной инфраструктурой на территории Северного Кипра (смотрите объявления Grand Sapphire Resort 2 и Grand Sapphire Blu) и инвестиционную привлекательность.
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