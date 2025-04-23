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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort

Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$108,672
BTC
1.2926293
ETH
67.7522286
USDT
107 442.1149939
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25512
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Георгиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    28

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Добро пожаловать в Grand Sapphire Resort – крупнейший жилой курортный комплекс Северного Кипра, сочетающий 5-звёздочный отель, премиальную недвижимость и инфраструктуру мирового уровня.

Расположенный в престижном районе Long Beach, этот комплекс создан для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Здесь Средиземное море встречается с первоклассным сервисом, а каждая деталь продумана для вашего удобства.

🌊 Локация: Искеле, Пляж Long Beach протяжённостью около 3 км

  • 492 м до пляжа – благоустроенная набережная, прогулочные зоны
  • 10 минут до Фамагусты – исторический центр региона
  • 5 минут до Боаза – рыбацкая деревня с атмосферными ресторанами
  • 30 минут до яхт-марины и аэропорта Эрджан

🏙 СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

Grand Sapphire Resort объединяет:
✔ Три высотных здания с панорамными видами
✔ Семь малоэтажных корпусов для уединённой жизни
✔ 25-этажный 5-звёздочный отель с казино и SPA
✔ Крупнейший бассейн Северного Кипра – 4000 м²

🏝 УНИКАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

🔹 Зоны отдыха и развлечений
✔ Более 10 бассейнов, среди которых самый большой на острове - «Punta Cana», включая инфинити-бассейн и аквапарк
✔ Sky Bar и панорамные террасы
✔ Казино, кинотеатр, ночной клуб

🔹 Wellness & SPA
✔ Фитнес-центр с новейшим оборудованием
✔ СПА-салон, хаммам, закрытый бассейн
✔ Йога-зоны и зоны релакса

🔹 Активный образ жизни
✔ Теннисный корт, мини-гольф
✔ Пляжный волейбол
✔ Спортивные площадки

🔹 Для семей с детьми
✔ Детские игровые зоны и сад
✔ Английская школа рядом с комплексом
✔ Органический сад и зона барбекю

🏡 БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

✔ Система "умный дом"
✔ Видеонаблюдение и охрана 24/7
✔ Централизованное кондиционирование и водоснабжение
✔ Собственная управляющая компания

Сдача в аренду через Управляющую Компанию:

  • 70% – владельцу, 30% – УК

💎 ВАШ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – В GRAND SAPPHIRE RESORT

Grand Sapphire Resort – проект, который сочетает в себе премиальное расположение рядом со всем проектом Grand Sapphire, который является самым большим и совершенным проектом с роскошной инфраструктурой на территории Северного Кипра (смотрите объявления Grand Sapphire Resort 2 и Grand Sapphire Blu) и инвестиционную привлекательность.

📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и выбрать свой идеальный вариант!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 223,388

Местонахождение на карте

Агиос Георгиос, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс Grand Sapphire Resort

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23.04.2025
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Жилой комплекс Grand Sapphire Resort
Агиос Георгиос, Северный Кипр
от
$108,672
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ID ПРОЕКТА: CP-774 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 75 м² - 149,000 GBP 2+1 - 105 м² - 187,00…
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