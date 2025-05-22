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Жилой комплекс Aventus Residency

Trikomo, Северный Кипр
Цена по запросу
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ID: 26402
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Умная жизнь в Aventus Residence - Северный Кипр

Расположенный всего в 750 метрах от кристально чистого Средиземного моря в оживленном регионе Искеле, Aventus Residence предлагает современный образ жизни в малоэтажном, устойчивом к землетрясениям сообществе. Эта эксклюзивная разработка Panah Group включает в себя 130 умных квартир и 12 полуотдельных вилл на двух продуманных этапах. Жители пользуются премиальными удобствами, такими как олимпийские и отапливаемые бассейны, спа-салон, тренажерный зал и ресторан на месте - все в нескольких минутах ходьбы от рынков, ресторанов и ключевых услуг. Благодаря прочному фундаменту, более высокой стоимости владения землей и пышным зеленым коммунальным пространствам, Aventus сочетает в себе комфорт, безопасность и инвестиционный потенциал в одном из самых популярных направлений недвижимости Forbes в 2024 году. Живи умно. Инвестируйте мудро.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Коммерческое помещение
Площадь, м² – 22 000.0
Цена за м², USD 0 – 7
Цена квартиры, USD 149,047

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Видеообзор жилой комплекс Aventus Residency

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Жилой комплекс Aventus Residency
Trikomo, Северный Кипр
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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