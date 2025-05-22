Жилой комплекс Aventus Residency

Умная жизнь в Aventus Residence - Северный Кипр

Расположенный всего в 750 метрах от кристально чистого Средиземного моря в оживленном регионе Искеле, Aventus Residence предлагает современный образ жизни в малоэтажном, устойчивом к землетрясениям сообществе. Эта эксклюзивная разработка Panah Group включает в себя 130 умных квартир и 12 полуотдельных вилл на двух продуманных этапах. Жители пользуются премиальными удобствами, такими как олимпийские и отапливаемые бассейны, спа-салон, тренажерный зал и ресторан на месте - все в нескольких минутах ходьбы от рынков, ресторанов и ключевых услуг. Благодаря прочному фундаменту, более высокой стоимости владения землей и пышным зеленым коммунальным пространствам, Aventus сочетает в себе комфорт, безопасность и инвестиционный потенциал в одном из самых популярных направлений недвижимости Forbes в 2024 году. Живи умно. Инвестируйте мудро.