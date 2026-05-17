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Neubauwohnungen in Nordzypern

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Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$196,813
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Dieses neue Konzept-Projekt ermöglicht es Ihnen, die Vielfalt der Entspannung von den blühenden Five Finger Mountains und der herrlichen Landschaft des Mittelmeers direkt vor Ihnen zu erleben.Luxus, Privatsphäre, Ruhe, Entspannung, Komfort und Moderne finden Sie hier im Phuket Health & Welln…
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Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
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Gastria, Nordzypern
von
$162,303
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 22
Caesar Palm Jumeirah verfügt über sieben Hochhäuser, die von der berühmten Palm Jumeirah von Dubai inspiriert sind, nur 300 Meter vom Meer entfernt. Jedes Gebäude mit 22 Etagen bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer. Die Bewohner können sich auf Annehmlichkeiten wie einen Palm…
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Wohnanlage Velaris
Wohnanlage Velaris
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Bogazi, Nordzypern
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$196,318
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Velaris – eine Harmonie von Stil, Komfort und Resort leben 🌿✨Velaris ist ein modernes Low-Risiko-Projekt, nur 700 Meter vom Meer entfernt, entworfen für komfortables Wohnen und Entspannen in einer Atmosphäre von Ruhe und Komfort 🌊Ein idealer Ort für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen…
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Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
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Gastria, Nordzypern
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Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 52–75 m²
3 Immobilienobjekte 3
Caesar Blue ist eine moderne Wohnanlage in einer malerischen Ecke von Nordzypern, die ausschließlich von der Afik Group entworfen und gebaut wurde.Caesar Blue liegt neben einem Sandstrand an der Mittelmeerküste. Die voll ausgestattete Wohnung umgeben von duftenden Gärten und der Aqua Club is…
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Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
119,934
Studio
52.0
103,943
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
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Trikomo, Nordzypern
von
$128,512
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 31
Fläche 54–117 m²
7 Immobilienobjekte 7
Eine neue Definition des erhöhten mediterranen Lebens 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences ist die größte und prestigeträchtigste Entwicklung in Nordzypern, befindet sich am ikonischen Strand von Long Beach, Iskele.Mit 1.630 Luxusresidenzen und einem erstklassigen Resorthotel bietet das Proj…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
111.0 – 117.0
266,520 – 293,172
Studio
54.0
142,588 – 151,916
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Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
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Trikomo, Nordzypern
von
$62,529
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 40–128 m²
30 Immobilienobjekte 30
Caesar Resort — A Resort Stadt am Meer 🌊🏖✨Caesar Resort befindet sich in Iskele, neben dem berühmten Long Beach — einer der schönsten Sandstrände in Zypern.Das gesamte Projekt erstreckt sich über 393,570 qm und bildet eine wahre Kurstadt mit eigenen Restaurants, SPA-Zentren, Parks und Freize…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 76.0
81,289 – 104,609
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 122.0
95,281 – 153,249
Wohnung 3 zimmer
128.0
222,544
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40.0 – 60.0
61,300 – 139,923
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Wohnanlage Hawaii Homes
Wohnanlage Hawaii Homes
Wohnanlage Hawaii Homes
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Wohnanlage Hawaii Homes
Akanthou, Nordzypern
von
$127,565
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Hawaii homes ist eines der größten Wohnprojekt am Meer mit Studios, 1+1, 2+1 Loft Penthäusern und 3 Schlafzimmer Luxusvillen mit einer Gesamteinheit von 500. Das an der Küste von tatlisu gelegene Projekt verfügt über künstliche Flüsse, Seen und Inseln, die sich über den Standort verteilen, m…
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Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
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Kalogreia, Nordzypern
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$127,565
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Bahamas Homes — Tropical Resort-Style Leben am Meer in Kyrenia 🌴🌊Bahamas Homes ist eine einzigartige Wohnentwicklung auf der östlichen Seite von Kyrenia (Girne), einer der grünsten und schönsten Regionen Nordzyperns.Das Projekt kombiniert moderne Architektur, tropisches Design und erstklassi…
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Wohnanlage Carob Hill Tatlısu
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Wohnanlage Carob Hill Tatlısu
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Akanthou, Nordzypern
von
$146,156
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Nur 40 Minuten von Girne entfernt liegt Tatlısu zwischen dem Beşparmak-Gebirge und der Mittelmeerküste. Mit seiner unberührten natürlichen Schönheit fasziniert die Region Tatlısu sowohl ihre Besucher als auch ihre Bewohner. Für ein ruhiges Leben sind Sie hier richtig, weil Tatlısu Teil der C…
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Tunalı İnşaat
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Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
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Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$230,976
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Eine seltene Gelegenheit für dieses spektakuläre Apartment in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Nikosia mit dem spektakulärsten Blick über die Stadt.  Die Apartments wurden nach höchsten Standards gebaut und geliefert. Sie verfügen über eine moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern, …
Bauherr
Tunalı İnşaat
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Wohnanlage Mediterranean Villas
Wohnanlage Mediterranean Villas
Wohnanlage Mediterranean Villas
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Motides, Nordzypern
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$300,348
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Moderne Villen an den Ausläufern der Fünf Fingers Berge mit Panoramablick auf das MeerOrt und Ort Überblick 📍Die mediterranen Villen befinden sich an den Ausläufern des Fünf Fingers-Gebirges, neben dem Wald und dem traditionellen mediterranen Dorf İncesu, nur 1 km südlich des Alsancak-Zentru…
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Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
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Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$129,053
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 57 m²
1 Immobilienobjekt 1
Edelweiss Holiday Residence — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊Edelweiss Urlaub Residence ist eine moderne Wohnanlage, die zeitgenössische Architektur, hochwertige Konstruktion und Resort-Stil Wohnen kombiniert.Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und bietet ein ideales Umfeld für Wohnen…
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Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
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Wohnanlage MCKENZIE 2
Trikomo, Nordzypern
von
$404,940
Mckenzie 2 Wohnanlage ist ein luxuriöses und hochwertiges Projekt im beliebten Ferienort Long Beach, nördlich von Famagusta, in Nordzypern. Dieses Projekt verspricht einen unbeschreiblichen Lebensstil inmitten der Schönheit der Natur und der Nähe des Mittelmeers. Vorteile von Mckenzie 2:ANHA…
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Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
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Wohnanlage Park Avenue
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Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$360,646
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Park Avenue — Prestige im Herzen von KyreniaPark Avenue ist eine exklusive Premium-Entwicklung im Zentrum von Kyrenia Stadt. Inspiriert von der ikonischen Architektur der New Yorker Park Avenue, verbindet das Projekt raffinierte urbane Eleganz mit üppigen Grünflächen und modernem Komfort.Der…
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Wohnanlage The Blue
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Wohnanlage The Blue
Akanthou, Nordzypern
von
$170,597
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 88 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das blaue Luxusleben in Tatlısu 🌊Ort: TatlısuThe Blue ist ein Premium-Wohnungskomplex an der Mittelmeerküste von Nordzypern. Es spiegelt eine moderne architektonische Vision wider, die auf Eleganz, offenem Raum und Panoramablick auf das Meer ausgerichtet ist.Das Projekt kombiniert zeitgenöss…
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Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
88.0
168,574
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Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
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Vokolida, Nordzypern
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$236,676
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
HERA — 5 ★ Luxus im Herzen von Bafra 👑Hotel in Bafra, Iskele, HERA befindet sich in einem der renommiertesten und schnell entwickelnden touristischen Zentren von Nordzypern 🌴Einmal ein ruhiges Küstendorf, hat sich Bafra in den letzten 10–15 Jahren zu einem Weltklasse-Resort-Destination verwa…
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Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$127,453
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Ein schönes Wohnhaus in Çanakkale, FamagustaDie Klasse 10 ist eine neue Boutique Wohnentwicklung für diejenigen, die Komfort, Eleganz und langfristigen Investitionswert schätzen.Mit nur 12 exklusiven Apartments bietet das Projekt Privatsphäre, Ruhe und eine raffinierte Wohnumgebung.Das Hotel…
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Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,179
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Eine Boutique Wohnmöglichkeit in FamagustaDormix ist eine exklusive Wohnentwicklung, die moderne Architektur, effiziente Layouts und eine erstklassige strategische Lage kombiniert.Das Projekt besteht aus nur 17 Einheiten:16 stilvolle 2+1 Apartments (je 75 m2)1 herrliche 3+1 Penthouse (200 m2…
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Wohnanlage Caesar Breeze
Wohnanlage Caesar Breeze
Wohnanlage Caesar Breeze
Wohnanlage Caesar Breeze
Wohnanlage Caesar Breeze
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Wohnanlage Caesar Breeze
Akanthou, Nordzypern
von
$156,678
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Caesar Breeze ist ein moderner Wohnkomplex, der von der Afik Group entworfen und entworfen wurde und Apartments, Quats und Villen bietet.Der Komplex liegt nur 200 Meter von einem gut ausgestatteten Strand entfernt, umgeben von atemberaubender Aussicht auf das Mittelmeer und die Berge, ist Ca…
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Wohnanlage Olive Court
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Agios Sergios, Nordzypern
von
$234,141
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Olive Court — Zeitgenössisches mediterranes Leben in Harmonie mit Natur 🌿Olive Court ist eine Wohnentwicklung, inspiriert von moderner mediterraner Architektur, mit einem starken Fokus auf Naturmaterialien, Texturen und Harmonie mit der Umgebung.Das Konzept ist entworfen, um die natürliche S…
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Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
150.0
222,544
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Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Alle anzeigen Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes von Long Beach.Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.Entwickelte…
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Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
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Trikomo, Nordzypern
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$449,102
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Luna – ein exklusives Projekt in nur 50 Metern bis zum Long Beach. Das wichtigste Privileg, ein Bewohner in Luna zu sein, ist seine einfacheZugang zum goldenen Sandstrand des Mittelmeers und faszinierende Aussicht auf das Meer. Verschiedene Einrichtungen wie 6 Kilometer Fahrrad- und Wanderwe…
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Wohnanlage Elite Park Villas
Wohnanlage Elite Park Villas
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Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,37M
MwSt.
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Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Elite Park Villas ist ein exklusiver Boutique-Komplex von Premium-Villen in einer der wünschenswertsten Gegenden von Kyrenia (Girne). Entwickelt für diejenigen, die Privatsphäre, Komfort und High-End-Leben schätzen, bietet das Projekt auch starkes Investitionspotenzial 💼✨Nur 5 freistehende V…
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Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
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Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$136,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
HABITAT – das Flagship-Projekt im Bereich Esentepe vom Entwickler EvergreenHABITAT ist ein groß angelegtes Wohn- und Infrastrukturprojekt im Stadtteil Tatlisu (Esentepe), in einer malerischen Gegend mit Panoramablick auf das Mittelmeer und die Berglandschaft. Die Gesamtfläche des Grundstücks…
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Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
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Trikomo, Nordzypern
von
$202,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein besseres Leben ist in Long Beach möglich. Wir konnten dem herrlichen Meerblick nicht widerstehen und wir kamen mit unserem Mckenzie Gold-Projekt in die beliebte Gegend der Region Long Beach zurück... Wir erlebten unsere herrliche Terrasse Garten Treffen mit dem Meerblick. Mit diesem Proj…
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Wohnanlage CC Tower Girne
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Girne Belediyesi, Nordzypern
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$242,374
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Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
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Agios Georgios, Nordzypern
von
$174,996
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) von 60 m2 mit einer geräumigen Terrasse und einem kleinen Garten, voll möbliert und mit modernen Geräten ausgestattet.Das Wohnzimmer ist mit Küche und Essbereich kombiniert. Die Küche verfügt über Haushaltsgeräte: Kühlschrank, Herd, Backofen, Haube und Waschmas…
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$70,101
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Ein möbliertes Studio von 42 m2 mit einem Balkon von 7 m2, 600 Meter vom Sandstrand "Long Beach" im Royal Sun Residence Komplex."Long Beach" ist eine erfolgreiche Investition und eine Gelegenheit, in …
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Wohnanlage Hollywood
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Kazivera, Nordzypern
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Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 15
Hollywood — Resort Leben am Meer 🌊🌴✨Hollywood ist ein neuer, groß angelegter Premium-Resort-Komplex am Meer in der Bucht von Morphou, Gaziveren Bereich, Nordzypern.📍 1.000 Meter zu einem schönen Sandstrand🚐 Komfortabler Shuttleservice zum Strand🚶 Gehdistanz zum Zentrum von Gaziveren🏙 In der …
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Wohnanlage Phuket Health Wellness Resort
Wohnanlage Phuket Health Wellness Resort
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Akanthou, Nordzypern
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$182,352
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Willkommen in einem luxuriösen privaten Gesundheitskomplex in Tatlis, einer der malerischsten Gegenden Nordzyperns. Dieses Projekt lädt Sie zu einer Welt von Komfort, Naturschönheiten und gehobenen Annehmlichkeiten, wo Sie unglaubliche Aussicht auf die Berge, das Mittelmeer und malerische In…
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Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$75,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 42–103 m²
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Royal Sun Residence — Vervollständigtes Wohnen am Meer 🌊☀️Royal Sun Residence ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex im sehr wünschenswerten Long Beach Bereich, Iskele, Nordzypern.Der berühmte Sandstrand ist nur 5 Minuten zu Fuß erreichbar 🏖Dies ist eine lebendige, etablierte Gemein…
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Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 103.0
104,609 – 134,593
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 100.0
142,588 – 206,553
Studio
42.0
75,292
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Agios Georgios, Nordzypern
von
$253,402
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 17
Fläche 113–190 m²
3 Immobilienobjekte 3
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Sapphire Resort & Residence, Block F ist Teil einer der größten und renommiertesten Entwicklungen in Nordzypern, in Iskele, nur wenige Gehminuten von Long Beach entfernt.Dieser moderne Hochhauskomplex kom…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
113.0 – 118.0
249,862 – 253,194
Wohnung 3 zimmer
190.0
398,447
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Wohnanlage Habitat
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Wohnanlage Habitat
Akanthou, Nordzypern
von
$156,091
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 49–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Fläche des Komplexes beträgt 220.000 m2, davon 35 % im Bau.Der Komplex liegt zwischen dem Meer im Norden und den Bergen im Süden. Schöne Aussicht!🌊🏡⛰️Alle nahe gelegenen Infrastrukturen sind verfügbar:SchuleKrankenhaus,SupermarktBauernhof Basar,Banken,Schönheitssalon,KaffeehausBarber-Sho…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.0 – 96.0
153,182 – 207,819
Wohnung 2 zimmer
100.0
334,416
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Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
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Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$125,844
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
► Preis - 93.000 GBPErdgeschosswohnung 35 m2 + Terrasse 8 m2, ohne Möbel und Ausstattung.► Preis - 110.000 GBPWohnung im zweiten Stock 35 m2 + Balkon 8 m2 + Dachterrasse 35 m2.► Preis für ähnliche Wohnungen vom Entwickler ab 174,950 GBP ohne Möbel.Dies ist ein fantastisches und einzigartiges…
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Wohngebäude Class 11
Wohngebäude Class 11
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Wohngebäude Class 11
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$120,476
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Klasse 11 — Modernes Wohngebäude im Herzen von Famagusta, Çanakkale 🏙Die Klasse 11 ist eine moderne Wohnentwicklung in der sehr wünschenswerten Çanakkale Region von Famagusta, die urbanen Lebensstil, Komfort und starkes Investitionspotenzial kombiniert.Nach dem Erfolg früherer Class-Serie-Pr…
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Wohnanlage Courtyard
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Trikomo, Nordzypern
von
$137,276
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 50–125 m²
5 Immobilienobjekte 5
Hof — A abgeschlossen Resort-Style-Komplex in Long Beach 🌴🌊Courtyard ist ein fertiger Wohnkomplex in der sehr wünschenswerten Region Long Beach, nur 5 Gehminuten von der sandigen Küste entfernt 🏖✨Es kombiniert bequemes Wohnen, grüne Landschaften und komplette Resort-Infrastruktur an einem Or…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
173,238
Wohnung 2 zimmer
125.0
291,173
Studio
50.0
137,924 – 142,588
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Wohnanlage Yalusa Homes
Wohnanlage Yalusa Homes
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Wohnanlage Yalusa Homes
Yialousa, Nordzypern
von
$230,560
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Yalusa Häuser — Wo die Natur Stille trifft 🌊🌿Yalusa Homes ist ein umweltfreundliches Wohnprojekt in Yeni Erenköy (Dipkarpaz) – einer der unberührtesten und natürlich erhaltenen Regionen Nordzyperns.Hier entdecken Sie unberührte Strände, Freizeitaktivitäten im Freien, Meeres- und Landsport un…
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Wohngebäude Manhattan
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Kazivera, Nordzypern
von
$141,280
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 17
🏖 MANHATTAN ist eine neue Großanlage am Strand im malerischen Golf von Morfu (Gaziver Distrikt, Nordzypern).Das Hotel liegt in einem ökologisch sauberen und sparsam besiedelten Ort, nur wenige Gehminuten vom Zentrum einer gemütlichen Stadt mit Geschäften, Cafés und Restaurants.📐 Gesamtfläche…
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Wohngebäude Çanakkale 2 Apartments
Wohngebäude Çanakkale 2 Apartments
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$111,224
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Çanakkale 2 Apartments — modernes Wohnen im Herzen von Famagusta 🏙✨Çanakkale 2 Apartments ist ein brandneues Wohnprojekt neben City Mall, in einer der zentralsten und entwickelten Gegenden von Famagusta.Es bietet eine perfekte Balance zwischen lebendigem urbanem Leben und friedlichem Wohnkom…
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Wohngebäude Çanakkale Apartments
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Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$104,247
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Çanakkale Apartments — modernes Wohnen im renommierten Stadtteil Famagusta 🏙✨Çanakkale Apartments ist ein modernes Wohnhaus in einer der begehrtesten und prestigeträchtigsten Gegenden von Çanakkale, Famagusta.Dieses Boutique-Projekt ist ideal für komfortable Wohn- und intelligente Investitio…
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Wohnanlage Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
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Lefkoniko, Nordzypern
von
$33,180
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Finished apartments from £25,000 — payment plans up to 13 years! Want to purchase property in Northern Cyprus with a minimal down payment and a comfortable payment plan? Now it's possible — the developer is offering a special promotion! This offer includes finished apartments and proper…
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Wohnanlage Hillside
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Akanthou, Nordzypern
von
$151,576
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
HILLSIDE ist ein Club Wohnanlage mit umfangreicher Infrastruktur, sowohl Unterhaltung als auch technisch wichtige Einrichtungen. Der Komplex befindet sich 500 Meter vom Meer in der malerischen Gegend von TATLISU mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge.Tatlisu ist ein charmantes Dorf …
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Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
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Trikomo, Nordzypern
von
$169,240
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Projekt wurde mit dem renommierten Property NC Award 2019 ausgezeichnet! Möbliertes 53 m² großes Studio-Apartment im Grand Sapphire Resort mit Hotel und Casino. Die Anlage liegt nur 600 Meter vom Long Beach entfernt, in einer der beliebtesten Gegenden mit einer über 3 Kilometer lan…
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Wohnanlage Aquamarine Nuance
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Akanthou, Nordzypern
von
$135,104
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Aquamarine Nuance bietet ein luxuriöses und atemberaubendes Leben.Im besten Küstengebiet gelegen, bietet der Komplex einen atemberaubenden Blick auf das kristallklare Wasser des Meeres, wodurch eine ruhige und ruhige Atmosphäre für seine Bewohner.Aquamarine Nuance bietet eine Reihe von Anneh…
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Wohnanlage Querencia
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Trikomo, Nordzypern
von
$194,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
🌊 Querencia ist ein großartiges Projekt, das eine einzigartige Atmosphäre am Long Beach schaffen wird, nur 400 Meter vom Meer entfernt.Direkt gegenüber öffnet der einzigartige Strand einen Komplex mit inspirierenden Blicken, durchdachten Wohnräumen und einer reichen Infrastruktur.🏢 4 Blocks,…
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Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
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Trikomo, Nordzypern
von
$85,549
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 42–143 m²
6 Immobilienobjekte 6
Royal Sun Elite Residence ist ein großer Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele.Die Entwicklung umfasst 90 Hektar Land und umfasst 1.122 Unterkünfte, bietet eine Vielzahl von Wohnungen, Penthäuser und Wohnhäuser im Stadthausstil.Das Projekt verbindet den Stadtkomfort mit einem…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 65.0
102,610 – 105,942
Villa
143.0
291,173
Studio
42.0
85,953
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Wohnanlage Capensis Homes
Wohnanlage Capensis Homes
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Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern
von
$179,380
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Capensis Homes - moderne Wohnanlage in Yeni Boğaziçi 🏡Capensis Homes ist ein neues Wohnprojekt in der vielversprechenden Gegend von Yeni Boğaziçi, einer der attraktivsten und schnell entwickelnden Regionen Nordzyperns. Die Gegend liegt günstig zwischen Famagusta und Iskele, nur eine 10-minüt…
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Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
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Akanthou, Nordzypern
von
$206,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Wohnanlage Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Wohnanlage Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
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Agios Georgios, Nordzypern
von
$108,672
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 28
1 Immobilienobjekt 1
Willkommen im Grand Sapphire Resort, dem größten Wohnort in Nordzypern, das ein 5-Sterne-Hotel, Premium-Immobilien und erstklassige Infrastruktur kombiniert.Diese Anlage befindet sich in der renommierten Gegend von Long Beach und ist für komfortables Wohnen, Erholung und Investitionen konzip…
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Wohnanlage Richmond Park
Wohnanlage Richmond Park
Wohnanlage Richmond Park
Wohnanlage Richmond Park
Wohnanlage Richmond Park
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Wohnanlage Richmond Park
Agios Sergios, Nordzypern
von
$819,568
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Richmond Park — Boutique Luxusvilla in der Nähe des Meeres 🌿Richmond Park ist eine exklusive Boutique-Kollektion von Luxusvillen für diejenigen, die Privatsphäre, Eleganz und mediterranes Leben schätzen.Das Projekt befindet sich im renommierten Yeniboğaziçi Gebiet von Famagusta, einer der fr…
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Wohnanlage Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
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Karavas, Nordzypern
von
$222,126
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geräumige 2+1 Wohnung von 92 m2 mit einer Terrasse von 11 m2 und einem kleinen Grundstück befindet sich im ersten Stock einer modernen Wohnanlage. Aufgrund der Ecklage hat die Wohnung eine Menge natürliches Licht, und die Terrasse blickt auf das Grün und den Pool des Komplexes. Das Interieur…
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Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
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Trikomo, Nordzypern
von
$122,482
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein modernes und minimalistisches Gefühl des Komforts.Lilium Park bietet ein anderes Konzept durch die Mischung von klassischer mediterraner Architektur und asiatischem Minimalismus.Lilium Park bietet seinen Gästen ein friedliches Erlebnis am Standort. Eine freundliche und warme Atmosphäre e…
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Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
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Yialousa, Nordzypern
von
$160,517
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Green & Blue nimmt seinen Namen aus den beiden definierenden Farben der Region Karpaz: das tiefblaue Mittelmeer und das üppige Grün seiner unberührten Naturlandschaft 🌿. Jede Residenz ist durchdacht positioniert, um diese Elemente zu umarmen und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Natur …
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Wohnanlage Atlantis Pearl
Wohnanlage Atlantis Pearl
Wohnanlage Atlantis Pearl
Wohnanlage Atlantis Pearl
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Akanthou, Nordzypern
von
$204,164
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 3
Atlantis Pearl ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer in Tatlısu, Nordzypern, wo moderne Architektur den wahren mediterranen Charme erfüllt. Umgeben von üppigem Grün und Panoramablick auf das Meer und die Berge bietet das Projekt einen ruhigen und eleganten Lebensstil für diejenigen, die Kom…
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Wohnanlage Carob Hill
Wohnanlage Carob Hill
Wohnanlage Carob Hill
Wohnanlage Carob Hill
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Akanthou, Nordzypern
von
$202,220
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Carob Hill lädt Sie zu einer unglaublich schönen Lage mit seinen stilvoll eingerichteten Residenzen, die eine komfortable Unterkunft und einzigartige Aussicht auf die Natur bieten, sowie Annehmlichkeiten wie zwei Swimmingpools und ein Fitnessstudio.Dieses stilvolle Projekt mit Blick auf das …
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Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
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Trikomo, Nordzypern
von
$102,418
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein gemütliches 36 m2 großes Studio mit einer geräumigen 16 m2 Terrasse und einem fertigen Designpaket. Das Interieur ist in einem einzigen modernen Stil: Möbel, Geräte und Dekor sind bereits im Preis enthalten. Das Layout wird bis ins kleinste Detail gedacht, die Küche, die Ruhe- und Schlaf…
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Wohnviertel Olea Cyprus
Wohnviertel Olea Cyprus
Wohnviertel Olea Cyprus
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Lefkoniko, Nordzypern
von
$104,399
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Jahr der Inbetriebnahme 2026
Olea Zypern Das Projekt wartet nun auf alle Investoren, die Gelassenheit und Natur lieben. Olea Cyprus Project erfüllt einzigartig die intensiven Bedürfnisse unserer geschätzten Kunden.Basierend auf Ihren Bedürfnissen bieten wir: 1+1, 2+1, 3+1 Wohnungen und 2+1, 3+1 Penthouses.Unsere Geräte …
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Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
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Wohnanlage La Palazzo
Gastria, Nordzypern
von
$218,350
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
La Palazzo ist ein neues Gesicht für die Region Bogaz, das die höchsten Standarts mit einem klassischen, anspruchsvollen Look verbindet. La Palazzo ist die reinste Verkörperung des Luxus. Ob es sich um eine geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern oder eine Villa mit 4 Schlafzimmern handelt, er…