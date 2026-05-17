Karavas, Nordzypern

Geräumige 2+1 Wohnung von 92 m2 mit einer Terrasse von 11 m2 und einem kleinen Grundstück befindet sich im ersten Stock einer modernen Wohnanlage. Aufgrund der Ecklage hat die Wohnung eine Menge natürliches Licht, und die Terrasse blickt auf das Grün und den Pool des Komplexes. Das Interieur…