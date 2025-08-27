Wohnkomplex Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Möbliertes Studio 46 m2 im Four Seasons Life Komplex am Meer.

Ein Großprojekt an der zweiten Küste mit einer Gesamtfläche von 61.000 m2, auf der sich 326 Immobilien befinden.

Der Komplex ist entworfen, um ein Traumleben zu schaffen, das sich leicht in das Naturlandschaftsdesign einfügt und Ihnen den reichen Geschmack des exklusiven Lebens ermöglicht.

Studios, Ein-Schlafzimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen mit und ohne Möbel sind zum Verkauf.

Infrastruktur:

Freibad

Innenpool

Kinderbecken

Fitnesscenter

Radweg

Restaurant

Wasserpark

Kinderspielplatz

Wanderweg

Basketballplatz

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!