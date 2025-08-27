  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Wohnkomplex Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.

Bogazi, Nordzypern
von
$145,493
BTC
1.7306143
ETH
90.7088953
USDT
143 847.0109596
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27500
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Bogazi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Möbliertes Studio 46 m2 im Four Seasons Life Komplex am Meer.

Ein Großprojekt an der zweiten Küste mit einer Gesamtfläche von 61.000 m2, auf der sich 326 Immobilien befinden.

Der Komplex ist entworfen, um ein Traumleben zu schaffen, das sich leicht in das Naturlandschaftsdesign einfügt und Ihnen den reichen Geschmack des exklusiven Lebens ermöglicht.

Studios, Ein-Schlafzimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen mit und ohne Möbel sind zum Verkauf.

Infrastruktur:

  • Freibad
  • Innenpool
  • Kinderbecken
  • Fitnesscenter
  • Radweg
  • Restaurant
  • Wasserpark
  • Kinderspielplatz
  • Wanderweg
  • Basketballplatz

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Bogazi, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel MEDITERRA
Ftericha, Nordzypern
von
$417,957
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$125,691
Wohnanlage Grand Sapphire Resort - Etalon Roskoshi na Long Beach
Agios Georgios, Nordzypern
von
$108,672
Wohnviertel The Residence
Kalogreia, Nordzypern
von
$189,917
Wohnviertel Mountain Hill 2
Karavas, Nordzypern
von
$132,986
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Bogazi, Nordzypern
von
$145,493
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Alle anzeigen Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Nordzypern
von
$233,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Luxus, Stil und spektakuläre Aussicht auf das Panorama Long BeachEntdecken Sie eine einzigartige Residenz im renommierten Panorama Long Beach Komplex – ein Ort, an dem modernes Design, erstklassige Infrastruktur und Meeresharmonie einen perfekten Lebensstil schaffen.Diese exquisite 1+1 Wohnu…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$569,879
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$265,973
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen