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Immobilien in Nordzypern

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    Residence permit for high income-North Cyprus
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    Nordzypern Nordzypern
    von
    $30,000
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 1 monate
    Diese Art des vorübergehenden Aufenthalts in Nordzypern eignet sich für Selbstständige, Online-Arbeiter oder diejenigen, die über finanzielle Ersparnisse verfügen und einen ruhigen Ort zum Leben suchen. Wenn Sie zögern, dauerhaft umzuziehen, können Sie eine befristete Aufenthaltserlaubnis fü…
    Immobilienagentur
    Veles Enterprises
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  • Niederlassungserlaubnis
    Residence permit / purchase of real estate
    Residence permit / purchase of real estate
    Nordzypern Nordzypern
    von
    $63,601
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 1 monate
    Beim Kauf einer Wohnimmobilie in Nordzypern erhält Ihre Familie eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Eine Aufenthaltserlaubnis wird für die Dauer eines Jahres mit der Möglichkeit einer Verlängerung erteilt. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis …
    Immobilienagentur
    Veles Enterprises
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  • Niederlassungserlaubnis
    Getting an education in Northern Cyprus
    Getting an education in Northern Cyprus
    Nordzypern Nordzypern
    von
    $1,300
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 1 monate
    Eine Ausbildung in Nordzypern machen Nordzypern funktioniert nach dem britischen Bildungssystem. Große Universitäten wie die Eastern Mediterranean University, die Near East University, die Girne American University und die Final University verfügen über Dutzende von Fakultäten, die von Ma…
    Immobilienagentur
    Veles Enterprises
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