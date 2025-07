Wohnkomplex Hawaii Homes

Hawaii homes ist eines der größten Wohnprojekt am Meer mit Studios, 1+1, 2+1 Loft Penthäusern und 3 Schlafzimmer Luxusvillen mit einer Gesamteinheit von 500. Das an der Küste von tatlisu gelegene Projekt verfügt über künstliche Flüsse, Seen und Inseln, die sich über den Standort verteilen, mit der Hinzufügung unserer berühmten Gartendesigns. Einrichtungen vor Ort sind beheizten Innenpool, Spa-Center, Restaurant, Bar, Fitnessraum, Basketball und Tennisplatz. Das Projekt soll Ende 2025 abgeschlossen sein. Es gibt 3 Immobilien-Typ in Hawaii Homes. Typ A 1+1 und 2+1 Wohnungen, Typ B Studios, und Typ C Villen.

HAWAII HOMES besteht aus 22 Blocks zweistöckigen Studio-Apartments, 8 Blocks von 1+1 und 2+1 Loft Penthouses und 10 Luxusvillen. Das Projekt ist mit einer feuchtigkeits-, beton- und klima- und wasserisolierten Dachung aufgebaut. Es verfügt über eine fünfjährige Strukturgarantie, Einbauküchen, Doppelglasfenster und ausgewiesene Parkplätze.

Hawaii Häuser – Typ Eine Wohnung verfügt über 1 Schlafzimmer Garten Apartments und 2 Schlafzimmer Loft Penthouse Wohnungen.

Hawaii Häuser – Typ B Apartments verfügen über Studio Penthouse und Gartenwohnungen.

Und schließlich Hawaii Homes – Typ C umfasst 3 Schlafzimmer Luxusvillen.