Wohnkomplex Selaron Residence

Selaron Residence — moderne Küsten leben in Long Beach 🌊
Selaron Residence ist eine stilvolle Wohnentwicklung in der beliebten Region Long Beach von Famagusta, einer der attraktivsten Küstenziele in Nordzypern.
Das Projekt verbindet moderne Architektur, Resort-Lifestyle und eine erstklassige Lage, so dass es perfekt für Wohnen und Investitionen.
📍 500 Meter vom Sandstrand Long Beach
🌳 50 Meter vom Waldgebiet Long Beach
🚗 einfacher Zugang zu Hauptstraßen und Stadtinfrastruktur
Der Komplex besteht aus 48 wunderschön gestalteten Residenzen, darunter:
• Studios
• 1-Schlafzimmer und 2-Zimmer-Wohnungen
• exklusive Wohnheime im Loft-Stil mit privaten Dachterrassen
Jede Wohnung ist entworfen, um Platz, Komfort und atemberaubende mediterrane Meerblick zu maximieren.
---
✨ Exklusive Wohnheime im Loft-Stil
Eines der wichtigsten Highlights des Projekts ist seine Dreifach-Loft-Wohnungen.
In jedem Loft führt eine auffällige Treppe direkt zu einer privaten Dachterrasse, die einen perfekten Raum für Entspannung und Unterhaltung schafft.
🌅 atemberaubende Aussicht auf das Meer
🌿 Privatdach Oasis
🍽 ideal zum Essen im Freien oder BBQ
☀ perfekter Ort, um mediterrane Sonnenuntergang zu genießen
Diese Residenzen kombinieren den Innenkomfort schön mit dem Wohnen im Freien.
---
🏝 Dienststellen
Die Selaron Residence bietet eine große Auswahl an Einrichtungen für einen komfortablen Lebensstil:
🛡 gated community mit 24/7 sicherheit
🏊 Freibad
🏊 Innenpool
🧖 Kurzentrum
🏋️ Fitnessstudio
🍽 Cafés und Restaurants
👶 Kinderspielplatz
🎠 Kinderclub
🏊 Kinderbecken
🚗 Parkplatz
🔧 Wartung vor Ort
🏖 Strand Shuttle Service
🌿 Wanderwege
---
🏡 Warentypen
Studios im Erdgeschoss
Gesamte Bruttofläche: 57 m2
Fläche: 36 m2
Freier Raumbereich: 18 m2
Erdgeschoss 1-Schlafzimmer Apartments
Gesamte Bruttofläche: 99 m2
Fläche: 58 m2
Freier Raumbereich: 35 m2
Erdgeschoss 2-Schlafzimmer Apartments
Gesamte Bruttofläche: 110 m2
Fläche: 73 m2
Freier Raumbereich: 25 m2
1-Schlafzimmer Loft Apartments
Gesamte Bruttofläche: 101 m2
Fläche: 68 m2
Dachterrasse: 30 m2
Ferienwohnungen mit 2 Schlafzimmern
Gesamte Bruttofläche: 163 m2
Fläche: 106 m2
Balkon: 8 m2
Dachterrasse: 42 m2
2-Schlafzimmer Premium Loft Apartments
Gesamte Bruttofläche: 197 m2
Fläche: 132 m2
Dachterrasse: 65 m2
Ferienwohnungen mit 3 Schlafzimmern
Gesamte Bruttofläche: 225 m2
Fläche: 125 m2
Balkon: 20 m2
Dachterrasse: 66 m2
---
Selaron Residence bietet die perfekte Kombination aus modernem Design, mediterranem Lebensstil und erstklassiger Küstenlage und schafft ein außergewöhnliches Wohnerlebnis am Meer ☀️🌊