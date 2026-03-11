Wohnkomplex Selaron Residence

  1. Realting.com
Agios Sergios, Nordzypern
von
$181,380
MwSt.
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
31
ID: 26707
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Yenibogazici Belediyesi
  • Dorf
    Agios Sergios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Selaron Residence — moderne Küsten leben in Long Beach 🌊

Selaron Residence ist eine stilvolle Wohnentwicklung in der beliebten Region Long Beach von Famagusta, einer der attraktivsten Küstenziele in Nordzypern.

Das Projekt verbindet moderne Architektur, Resort-Lifestyle und eine erstklassige Lage, so dass es perfekt für Wohnen und Investitionen.

📍 500 Meter vom Sandstrand Long Beach
🌳 50 Meter vom Waldgebiet Long Beach
🚗 einfacher Zugang zu Hauptstraßen und Stadtinfrastruktur

Der Komplex besteht aus 48 wunderschön gestalteten Residenzen, darunter:

• Studios
• 1-Schlafzimmer und 2-Zimmer-Wohnungen
• exklusive Wohnheime im Loft-Stil mit privaten Dachterrassen

Jede Wohnung ist entworfen, um Platz, Komfort und atemberaubende mediterrane Meerblick zu maximieren.

---

✨ Exklusive Wohnheime im Loft-Stil

Eines der wichtigsten Highlights des Projekts ist seine Dreifach-Loft-Wohnungen.

In jedem Loft führt eine auffällige Treppe direkt zu einer privaten Dachterrasse, die einen perfekten Raum für Entspannung und Unterhaltung schafft.

🌅 atemberaubende Aussicht auf das Meer
🌿 Privatdach Oasis
🍽 ideal zum Essen im Freien oder BBQ
☀ perfekter Ort, um mediterrane Sonnenuntergang zu genießen

Diese Residenzen kombinieren den Innenkomfort schön mit dem Wohnen im Freien.

---

🏝 Dienststellen

Die Selaron Residence bietet eine große Auswahl an Einrichtungen für einen komfortablen Lebensstil:

🛡 gated community mit 24/7 sicherheit
🏊 Freibad
🏊 Innenpool
🧖 Kurzentrum
🏋️ Fitnessstudio
🍽 Cafés und Restaurants
👶 Kinderspielplatz
🎠 Kinderclub
🏊 Kinderbecken
🚗 Parkplatz
🔧 Wartung vor Ort
🏖 Strand Shuttle Service
🌿 Wanderwege

---

🏡 Warentypen

Studios im Erdgeschoss
Gesamte Bruttofläche: 57 m2
Fläche: 36 m2
Freier Raumbereich: 18 m2

Erdgeschoss 1-Schlafzimmer Apartments
Gesamte Bruttofläche: 99 m2
Fläche: 58 m2
Freier Raumbereich: 35 m2

Erdgeschoss 2-Schlafzimmer Apartments
Gesamte Bruttofläche: 110 m2
Fläche: 73 m2
Freier Raumbereich: 25 m2

1-Schlafzimmer Loft Apartments
Gesamte Bruttofläche: 101 m2
Fläche: 68 m2
Dachterrasse: 30 m2

Ferienwohnungen mit 2 Schlafzimmern
Gesamte Bruttofläche: 163 m2
Fläche: 106 m2
Balkon: 8 m2
Dachterrasse: 42 m2

2-Schlafzimmer Premium Loft Apartments
Gesamte Bruttofläche: 197 m2
Fläche: 132 m2
Dachterrasse: 65 m2

Ferienwohnungen mit 3 Schlafzimmern
Gesamte Bruttofläche: 225 m2
Fläche: 125 m2
Balkon: 20 m2
Dachterrasse: 66 m2

---

Selaron Residence bietet die perfekte Kombination aus modernem Design, mediterranem Lebensstil und erstklassiger Küstenlage und schafft ein außergewöhnliches Wohnerlebnis am Meer ☀️🌊

Standort auf der Karte

Agios Sergios, Nordzypern

