Wohnkomplex Selaron Residence

Selaron Residence — moderne Küsten leben in Long Beach 🌊

Selaron Residence ist eine stilvolle Wohnentwicklung in der beliebten Region Long Beach von Famagusta, einer der attraktivsten Küstenziele in Nordzypern.

Das Projekt verbindet moderne Architektur, Resort-Lifestyle und eine erstklassige Lage, so dass es perfekt für Wohnen und Investitionen.

📍 500 Meter vom Sandstrand Long Beach

🌳 50 Meter vom Waldgebiet Long Beach

🚗 einfacher Zugang zu Hauptstraßen und Stadtinfrastruktur

Der Komplex besteht aus 48 wunderschön gestalteten Residenzen, darunter:

• Studios

• 1-Schlafzimmer und 2-Zimmer-Wohnungen

• exklusive Wohnheime im Loft-Stil mit privaten Dachterrassen

Jede Wohnung ist entworfen, um Platz, Komfort und atemberaubende mediterrane Meerblick zu maximieren.

---

✨ Exklusive Wohnheime im Loft-Stil

Eines der wichtigsten Highlights des Projekts ist seine Dreifach-Loft-Wohnungen.

In jedem Loft führt eine auffällige Treppe direkt zu einer privaten Dachterrasse, die einen perfekten Raum für Entspannung und Unterhaltung schafft.

🌅 atemberaubende Aussicht auf das Meer

🌿 Privatdach Oasis

🍽 ideal zum Essen im Freien oder BBQ

☀ perfekter Ort, um mediterrane Sonnenuntergang zu genießen

Diese Residenzen kombinieren den Innenkomfort schön mit dem Wohnen im Freien.

---

🏝 Dienststellen

Die Selaron Residence bietet eine große Auswahl an Einrichtungen für einen komfortablen Lebensstil:

🛡 gated community mit 24/7 sicherheit

🏊 Freibad

🏊 Innenpool

🧖 Kurzentrum

🏋️ Fitnessstudio

🍽 Cafés und Restaurants

👶 Kinderspielplatz

🎠 Kinderclub

🏊 Kinderbecken

🚗 Parkplatz

🔧 Wartung vor Ort

🏖 Strand Shuttle Service

🌿 Wanderwege

---

🏡 Warentypen

Studios im Erdgeschoss

Gesamte Bruttofläche: 57 m2

Fläche: 36 m2

Freier Raumbereich: 18 m2

Erdgeschoss 1-Schlafzimmer Apartments

Gesamte Bruttofläche: 99 m2

Fläche: 58 m2

Freier Raumbereich: 35 m2

Erdgeschoss 2-Schlafzimmer Apartments

Gesamte Bruttofläche: 110 m2

Fläche: 73 m2

Freier Raumbereich: 25 m2

1-Schlafzimmer Loft Apartments

Gesamte Bruttofläche: 101 m2

Fläche: 68 m2

Dachterrasse: 30 m2

Ferienwohnungen mit 2 Schlafzimmern

Gesamte Bruttofläche: 163 m2

Fläche: 106 m2

Balkon: 8 m2

Dachterrasse: 42 m2

2-Schlafzimmer Premium Loft Apartments

Gesamte Bruttofläche: 197 m2

Fläche: 132 m2

Dachterrasse: 65 m2

Ferienwohnungen mit 3 Schlafzimmern

Gesamte Bruttofläche: 225 m2

Fläche: 125 m2

Balkon: 20 m2

Dachterrasse: 66 m2

---

Selaron Residence bietet die perfekte Kombination aus modernem Design, mediterranem Lebensstil und erstklassiger Küstenlage und schafft ein außergewöhnliches Wohnerlebnis am Meer ☀️🌊