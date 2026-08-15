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Iskele Belediyesi
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Trikomo
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Catalkoy Esentepe Belediyesi
6
Agios Amvrosios
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21 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Agios Sergios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Agios Sergios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Geräumiges 2+2 LOFT Apartment mit mehreren Terrassen — Olive Court 🌿🌊Ein modernes 2+2 LOFT A…
$216,233
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Eine fertige Wohnung im Loft-Stil (zwei Ebene). Ideal sowohl für eine dauerhafte Residenz al…
$297,181
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
1+1 Apartment for Sale on the Ground Floor in Caesar Cliff, Esentepe A 1+1 apartment is f…
$126,721
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zweigeschossiges 2+1 Stadthaus in Royal Sun 🌊🏡Zu verkaufen: gemütliches zweistöckiges Stadth…
$210,130
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/3
Sunning Well - Apartment 2+1 mit Dachterrasse | LaptaEntdecken Sie eine gemütliche Zwei-Zimm…
$96,299
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3-Zimmer-Stadthaus in Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Ein gemütliches 3-Zimmer-Stadthaus (…
$251,391
MwSt.
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TekceTekce
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Gemütlicher 2+1 Duplex mit direktem Meerblick in Caesar Cliff, Esentepe 🌊✨Ein stilvolles und…
$276,769
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/2
Loft 1+1 mit Dachterrasse in EsentepeWohnung.Format: Loft 1+1Gesamtfläche: 104 m2Dachterrass…
$189,745
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/2
Neubau in Essentepe  ⬆Casa del Mare – Phase 3, Esentepe 1+1 Erdgeschoss 65 m² + 8 m² Te…
$167,948
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
2-Zimmer-Stadthaus in Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Ein gemütliches 2-Zimmer-Stadthaus (…
$190,993
MwSt.
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/2
Zu verkaufen sind fertige Loft-Wohnungen mit Panoramafenstern, von denen ein freier Blick au…
$196,188
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Land of Dreams Gallery
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 229 m²
Etagenzahl 20
ALLGEMEINE PROJEKTMERKMALE:   PROJEKTNAME: ALPCAN TOWERS KEY WEST STANDORT: 35.1832…
$467,463
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/2
Das Four Seasons Life-Projekt wird am schönsten und natürlichsten Ort des Mittelmeers ins Le…
$128,954
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Etagenzahl 1
Neues Projekt in der Region Girne Esentepe!! In unserem Projekt in der Region Girne Esentepe…
$170,847
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
$248,495
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/2
Loft Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem Low-rise-Komplex in der Tatlisu Region. Schlüssel i…
$169,357
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Wohnungen auf mehreren Ebenen in Trikomo, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Trikomo, Nordzypern
Fläche 55 m²
Stockwerk 10/2
Your dream of a seaside luxurious home is about to come true… Large variety of leisure…
$102,536
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/2
Esentepe ist ein herrliches mediterranes Resort mit seiner einzigartigen natürlichen Schönhe…
$155,049
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Bogazi, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Bogazi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/2
avor Every Moment: Escape to La Joya Perla ?️? Immerse yourself into a world of flavor an…
Preis auf Anfrage
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Kazivera, Nordzypern
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Kazivera, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 20
ALLGEMEINE PROJEKTMERKMALE:   PROJEKTNAME: ALPCAN TOWERS KEY WEST STANDORT: 35.1832…
$414,579
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Immobilienangaben in Nordzypern

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