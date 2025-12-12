  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Kythrea
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kythrea, Nordzypern

Girne District
140
Iskele District
130
Iskele Belediyesi
117
Gazimagusa District
86
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Alle anzeigen Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Kythrea, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
Luxury Life
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen