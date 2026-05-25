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Wohnkomplex The Blue Residence

Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
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$194,503
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ID: 38076
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Perivolia tou Trikomou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Die Blue Residence ist eine hochwertige Wohnentwicklung im lebhaften Resort-Bereich von Iskele, Long Beach, einer der wünschenswertsten Orte in Nordzypern.

In Kombination mit zeitgenössischer Architektur, Landschaft und hervorragenden Annehmlichkeiten bietet das Projekt einen idealen Lebensstil für dauerhafte Residenz, Ferien oder Investitionen.

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📍 Standort

Die Blue Residence genießt eine strategische Lage im Herzen des schnell wachsenden Tourismusviertels von Iskele.

Location Highlights:

🏖 Nur 1 Kilometer von Long Beach
🌊 Kristallklare mediterrane Gewässer und Sandstrände
🚴 Wander- und Radwege entlang der Küste
🍽 Restaurants, Cafés und Geschäfte in der Nähe
🏙 20 Minuten vom Stadtzentrum von Famagusta
✈️ Einfacher Zugang zu den Flughäfen der Insel

Long Beach ist weithin als eine der vielversprechendsten Investitionsziele in Nordzypern anerkannt.

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🏡 Architektur und Konzept

Die Blue Residence verfügt über elegante zeitgenössische Architektur, die Komfort, Stil und Funktionalität bietet.

✨ Modernes Architekturdesign
🌿 Professionelle angelegte Gärten
💡 Dekorative Außenbeleuchtung
🌴 Tropische Gärten und Erholungsgebiete

Die Entwicklung schafft das ganze Jahr über eine echte mediterrane Resort-Atmosphäre.

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🏠 Immobilienarten

Das Projekt besteht aus 5 Blocks und bietet eine Vielzahl von Apartments zur Verfügung:

✔ 1-Zimmer-Wohnungen (1+1)
✔ 2-Zimmer-Wohnungen (2+1)
✔ 3-Zimmer-Wohnungen (3+1)

Alle Residenzen verfügen über praktische Layouts, geräumige Wohnbereiche und moderne Ausführungen.

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🌴 Ausstattung & Ausstattung

Bewohner profitieren von einer Vielzahl von Lifestyle-Einrichtungen:

🏊 Schwimmbäder und Freizeitbereiche
🏋️ Fitnesscenter
🧖 SPA Einrichtungen
🌿 Erholungsgebiete für Familien
🎠 Kinderräume
🚶 Wanderwege
🎾 Aktiver Lebensstil und Sport

Alles, was für komfortables Wohnen im Resort-Stil benötigt wird, ist in der Entwicklung verfügbar.

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🛡 Sicherheit und Komfort

🔒 Gepflegte und sichere Gemeinschaft
🛡 Kontrollierte Zugangs- und Sicherheitssysteme
🌿 Gut gepflegte Landschaft
🚗 Parkplätze

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💰 Investitionsmöglichkeiten

Blue Residence bietet sowohl Heimbesitzer als auch Investoren hervorragende Möglichkeiten.

📈 Starke Mietnachfrage im Bereich Long Beach
🏖 Gehdistanz zum Meer
🏡 Fertige Eigenschaften geeignet für Mieteinnahmen
💎 Langfristiges Kapitalwachstumspotenzial

Die Blue Residence vereint modernen Komfort, mediterranen Charme und eine erstklassige Küstenlage in einem der attraktivsten Reiseziele Nordzyperns.

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Perivolia tou Trikomou, Nordzypern

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Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
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