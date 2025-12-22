  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Lefkosa Turk Belediyesi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern

Nikosia
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$230,976
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Eine seltene Gelegenheit für dieses spektakuläre Apartment in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Nikosia mit dem spektakulärsten Blick über die Stadt.  Die Apartments wurden nach höchsten Standards gebaut und geliefert. Sie verfügen über eine moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern, …
Bauherr
Tunalı İnşaat
Eine Anfrage stellen
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$163,383
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
