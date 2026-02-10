Wohnkomplex Majestic Luxury Villas

Majestic Luxury Villas — Ein neuer Anfang zum Majestic Life 👑

Willkommen in Majestic Luxury Villas, einem exklusiven Villa-Projekt in Yeniboğaziçi, Famagusta, wo Luxus, Raum und Eleganz modernes Wohnen neu definieren ✨

Nur 5 Minuten von Famagusta entfernt bietet diese prestigeträchtige Entwicklung Ruhe, Privatsphäre und müheloser Zugang zum Stadtleben. 🌿

Für diejenigen, die raffinierten Komfort und durchdachte Architektur schätzen, bietet Majestic Luxury Villas ein 5-Sterne-Bewohnungserlebnis in jedem Detail 🏡💎

Projektübersicht

Das Projekt bietet 5 verschiedene Villentypen, die jeweils den höchsten Standards des Luxuslebens entsprechen:

🏊‍♂️ 6 ultra-luxuriöse Villen mit 4 Schlafzimmern und privaten Pools

🏊‍♂️ 10 Duplex-Villen mit 4 Schlafzimmern und privaten Pools

🏡 5 Duplex Villen mit 3 Schlafzimmern

🌿 8 eingeschossige Villen mit 3 Schlafzimmern

🏘 16 Doppelvillen mit 3 Schlafzimmern

Jedes Projekt wurde sorgfältig geplant, um maximalen Komfort und Eleganz zu gewährleisten. ✨

Geräumiges Wohnen am Besten

🛋 Große und helle Wohnzimmer

Als das Herz des Hauses sind die Wohnzimmer im Majestic Project so geräumig und einladend wie möglich – perfekt für entspannende Momente und stilvolle Treffen 🥂

Aufwachen in Komfort und Privatsphäre

🛏 Jedes Schlafzimmer mit eigenem Bad und begehbarer Schrank

Alle Schlafzimmer sind mit Komfort auf Hotelebene entworfen und bieten private Badezimmer, WC und Ankleideräume, um vollständige Privatsphäre und Entspannung zu gewährleisten ✨🛌

Wo Kochen wird eine Kunst

🍽 Voll ausgestattete, geräumige Küchen mit eigenem Speisesaal

Erstellen Sie Ihre Traumküche auf Ihren persönlichen Geschmack zugeschnitten.

Hochglänzende Schränke, Granitarbeitsplatten und Premium-Finishs reflektieren Qualität, die Sie jeden Tag fühlen können 💎

Moderne und elegante Badezimmer

🛁 Jedes Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Bad mit moderner Ästhetik und hochwertigen Materialien.

Diese persönlichen Spa-ähnlichen Räume verwandeln tägliche Routinen in Momente von Luxus und Vergnügen ✨

Majestic Luxury Villas ist mehr als eine Residenz —

es ist eine Aussage von Eleganz, Komfort und erhöhten Leben 👑🌿