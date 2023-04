Aphrodites Insel im Herzen des Mittelmeers

Die Republik Zypern & ndash; ein Inselstaat im Südosten Europas. Heute ist es die Heimat von knapp eine Million Menschen. Die Mehrheit der Bevölkerung sind ethnische Griechen bekennenden Orthodoxie. Auch auf der Insel bevölkert von ethnischen Türken, die Muslime sind.

Zypern & ndash; ein Land der hellen Farben, türkisfarbenes Meer und immer sonnigem Wetter. Zyprioten sind für ihre Gastfreundschaft, ausgezeichnete Küche, Gastfreundschaft und Charme bekannt. Die größte Stadt im Land & ndash; Nikosia, Limassol, Larnaca, Paphos. Hier sowie das nahe gelegene Resorts, sind die bekanntesten Apartmentkomplexe und andere Eigenschaften entfernt.

Im Sommer Zypern besucht von Millionen von Touristen aus der ganzen Welt. Und viele Leute kaufen Immobilien hier und für immer bewegen. Das Land zieht Fans von Strandaktivitäten und Liebhaber der alten Geschichte. In Zypern gibt es alte Tempel und Festungen. Darüber hinaus nach der Legende wurde er in Zypern die Göttin der Liebe und Schönheit Aphrodite geboren.

Unterkunft Zypern – es ist eine Gelegenheit, das ganze Jahr über die Sonne und das Meer, und gleichzeitig – zu genießen; nicht leugnen, sich in der Nähe der Zivilisation, in das Gebiet der Europäischen Union.