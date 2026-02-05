  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne Belediyesi
  4. Wohnkomplex Hive Villas

Wohnkomplex Hive Villas

Kazafani, Nordzypern
von
$785,001
MwSt.
BTC
9.3374324
ETH
489.4147537
USDT
776 118.4740643
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33276
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi
  • Dorf
    Kazafani

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Villen mit Meerblick in einem der schönsten Gegenden von Kyrenia

Über die Region — Ozanköy, Nordzypern 📍

Ozanköy, nur 5 km östlich von Kyrenia gelegen, gilt als eines der schönsten und authentischsten Dörfer in Nordzypern. Die Gegend verbindet Natur, Geschichte und traditionellen zypriotischen Lebensstil perfekt.

🌄 Ozanköy bietet einen der besten Panoramablicke auf die Abtei Bellapais und ist berühmt für seine großen Gärten mit Oliven-, Johannis- und Zitronenbäumen. Am Rande der Kyrenia-Gebirge gelegen, genießt das Dorf frische Luft und atemberaubende Landschaft.

🌿 Traditionelle Häuser reflektieren die alte zypriotische Lebensweise. Die Eigentümer der Immobilien werden von der ruhigen Atmosphäre, der natürlichen Umgebung und der Nähe zu Kyrenia der vollen Infrastruktur angezogen.

Über Hive Villas ✨

Hive Villas ist ein fertiggestelltes Boutique-Projekt von 8 exklusiven Villen, ideal für komfortable Wohn- und High-Return-Investitionen.

Projektstatus

✅ Fertig — fertig für Schlüsselübergabe

Projektübersicht 📊

• Gesamtvillen: 8)
• Alle Villen verfügen über Meerblick 🌊
• Englisch School of Kyrenia — 0.5 km
• Hotel — 1 km
• Blue Flag Strand — 1 km
• Cafés, Restaurants, Märkte — 0,5 km

Villentypen 🏠

Typ A — Exklusive Duplex Villa (4 Einheiten)

• Fläche: 305 m2
• Grundstücksgröße: 500–575 m2
• Preise: 575.000 GBP – 650.000 GBP

Typ B — Exklusive Duplex Villa (4 Einheiten)

• Fläche: 305 m2
• Grundstücksgröße: 500–575 m2
• Preise: GBP 575.000 – GBP 625.000

Ausstattung & Ausstattung 🏊‍♂️

• Privater Pool 4×8 m
• Grillplatz und Gartenküche
• Landschaftsgärten
• Separater Waschraum

Layout Highlights 🛏

✔ alle Schlafzimmer sind Master Schlafzimmer (En-Suite)
✔ Terrassen für jedes Schlafzimmer
✔ 1 Schlafzimmer im Erdgeschoss
✔ 3 Schlafzimmer im Obergeschoss
✔ zusätzliche Terrassen und Nutzräume

Investitionsvorteile 💎

✔ erwartete Wertsteigerung von 25–30%
✔ hohe Mieterträge Potenzial
✔ professionelles Immobilienmanagement ( Langzeitmiete)
✔ Wiederverkauf jederzeit gestattet
✔ geschätzte Mieterträge:
GBP 5.000 pro Monat × 12 Monate

Zahlungsplan 💷

Reservierung

• 2 Wochen — GBP 5.000
• 3 Wochen — 10.000 GBP

Zahlungsoptionen

• 100% Zahlung + Schlüsselübergabe 🔑
• 50% Anzahlung + 50% Saldo
zahlbar innerhalb von bis zu 6 Monaten

Angebote von Hive Villas 🌅

✔ abgeschlossene Villen
✔ Prestige Kyrenia Standort
✔ Panoramablick auf das Meer
✔ starkes Investitionspotenzial

📩 Kontaktieren Sie uns heute, um Grundrisse, aktualisierte Preise zu erhalten und eine Anzeige zu arrangieren.

Standort auf der Karte

Kazafani, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Nordzypern
von
$136,145
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$159,457
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Nordzypern
von
$169,240
Wohnviertel The Residence
Kalogreia, Nordzypern
von
$189,917
Wohnviertel Sardunya Court Villas
Lapithos, Nordzypern
von
$392,627
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Hive Villas
Kazafani, Nordzypern
von
$785,001
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Trikomo, Nordzypern
von
$220,378
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Ftericha, Nordzypern
von
$411,625
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Trikomo, Nordzypern
von
$64,229
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein möbliertes Studio-Apartment mit 57 m² Wohnfläche liegt nur einen Kilometer vom Sandstrand entfernt. Diese einzigartige Lage bietet eine ruhige Umgebung abseits des Großstadttrubels und dennoch in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten. Das …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen