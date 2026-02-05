Wohnkomplex Hive Villas

Villen mit Meerblick in einem der schönsten Gegenden von Kyrenia

Über die Region — Ozanköy, Nordzypern 📍

Ozanköy, nur 5 km östlich von Kyrenia gelegen, gilt als eines der schönsten und authentischsten Dörfer in Nordzypern. Die Gegend verbindet Natur, Geschichte und traditionellen zypriotischen Lebensstil perfekt.

🌄 Ozanköy bietet einen der besten Panoramablicke auf die Abtei Bellapais und ist berühmt für seine großen Gärten mit Oliven-, Johannis- und Zitronenbäumen. Am Rande der Kyrenia-Gebirge gelegen, genießt das Dorf frische Luft und atemberaubende Landschaft.

🌿 Traditionelle Häuser reflektieren die alte zypriotische Lebensweise. Die Eigentümer der Immobilien werden von der ruhigen Atmosphäre, der natürlichen Umgebung und der Nähe zu Kyrenia der vollen Infrastruktur angezogen.

Über Hive Villas ✨

Hive Villas ist ein fertiggestelltes Boutique-Projekt von 8 exklusiven Villen, ideal für komfortable Wohn- und High-Return-Investitionen.

Projektstatus

✅ Fertig — fertig für Schlüsselübergabe

Projektübersicht 📊

• Gesamtvillen: 8)

• Alle Villen verfügen über Meerblick 🌊

• Englisch School of Kyrenia — 0.5 km

• Hotel — 1 km

• Blue Flag Strand — 1 km

• Cafés, Restaurants, Märkte — 0,5 km

Villentypen 🏠

Typ A — Exklusive Duplex Villa (4 Einheiten)

• Fläche: 305 m2

• Grundstücksgröße: 500–575 m2

• Preise: 575.000 GBP – 650.000 GBP

Typ B — Exklusive Duplex Villa (4 Einheiten)

• Fläche: 305 m2

• Grundstücksgröße: 500–575 m2

• Preise: GBP 575.000 – GBP 625.000

Ausstattung & Ausstattung 🏊‍♂️

• Privater Pool 4×8 m

• Grillplatz und Gartenküche

• Landschaftsgärten

• Separater Waschraum

Layout Highlights 🛏

✔ alle Schlafzimmer sind Master Schlafzimmer (En-Suite)

✔ Terrassen für jedes Schlafzimmer

✔ 1 Schlafzimmer im Erdgeschoss

✔ 3 Schlafzimmer im Obergeschoss

✔ zusätzliche Terrassen und Nutzräume

Investitionsvorteile 💎

✔ erwartete Wertsteigerung von 25–30%

✔ hohe Mieterträge Potenzial

✔ professionelles Immobilienmanagement ( Langzeitmiete)

✔ Wiederverkauf jederzeit gestattet

✔ geschätzte Mieterträge:

GBP 5.000 pro Monat × 12 Monate

Zahlungsplan 💷

Reservierung

• 2 Wochen — GBP 5.000

• 3 Wochen — 10.000 GBP

Zahlungsoptionen

• 100% Zahlung + Schlüsselübergabe 🔑

• 50% Anzahlung + 50% Saldo

zahlbar innerhalb von bis zu 6 Monaten

Angebote von Hive Villas 🌅

✔ abgeschlossene Villen

✔ Prestige Kyrenia Standort

✔ Panoramablick auf das Meer

✔ starkes Investitionspotenzial

📩 Kontaktieren Sie uns heute, um Grundrisse, aktualisierte Preise zu erhalten und eine Anzeige zu arrangieren.