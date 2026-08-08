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    Die Portugal-Aufenthaltserlaubnis für finanziell unabhängige Personen richtet sich an Personen, die über die Mittel verfügen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne in Portugal einer Beschäftigung nachgehen zu müssen. Dieses Programm bietet einen optimierten Prozess zur Erlangung einer Au…
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  • Niederlassungserlaubnis
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    $15,000
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 4 monate
    Portugal hat sich mit seinen malerischen Landschaften, seiner lebendigen Kultur und seiner florierenden Technologieszene zur ersten Wahl für digitale Nomaden entwickelt, die eine perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit suchen. Und jetzt, mit der Einführung der Aufenthaltsgenehmigung fü…
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    $300,000
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
    Erhaltsfrist von 8 monate
    Portugal ist durch sein innovatives Golden Visa-Programm zu einem der beliebtesten Reiseziele für Investoren geworden, die einen Wohnsitz in Europa suchen. Dieses Programm bietet Nicht-EU-Bürgern die Möglichkeit, durch eine qualifizierte Investition in Portugal eine Aufenthaltserlaubnis zu e…
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  • Niederlassungserlaubnis
    Digital Nomad Visa in Portugal
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    Portugal Portugal
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    $5,129
    Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
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