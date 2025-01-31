  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Famagusta
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Famagusta, Nordzypern

Girne District
152
Iskele District
146
Iskele Belediyesi
129
Gazimagusa District
99
Wohngebäude Çanakkale 2 Apartments
Wohngebäude Çanakkale 2 Apartments
Wohngebäude Çanakkale 2 Apartments
Wohngebäude Çanakkale 2 Apartments
Wohngebäude Çanakkale 2 Apartments
Wohngebäude Çanakkale 2 Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$111,224
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Çanakkale 2 Apartments — modernes Wohnen im Herzen von Famagusta 🏙✨Çanakkale 2 Apartments ist ein brandneues Wohnprojekt neben City Mall, in einer der zentralsten und entwickelten Gegenden von Famagusta.Es bietet eine perfekte Balance zwischen lebendigem urbanem Leben und friedlichem Wohnkom…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$131,813
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 14
Sky Sakarya ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Famagusta, Nordzypern. Das Projekt umfasst eine Fläche von 5000 m2 und besteht aus zwei Blöcken 13 und 14 Etagen hoch. Der Komplex bietet 11 Geschäftsräume und 139 Wohneinheiten, darunter Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, …
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$182,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Wohnkomplex befindet sich auf 5000 m2 Grundstück und umfasst zwei Blöcke mit Terrassenböden. Hier finden Sie 10 geräumige Geschäfte, Büros und Studios sowie Apartments mit Layouts von 1+1, 2+1 und 3+1 sowie Penthouses. Der Komplex bietet einen aktiven Lebensstil in einer bequemen Lage.Or…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Otium DevelopmentOtium Development
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,179
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Eine Boutique Wohnmöglichkeit in FamagustaDormix ist eine exklusive Wohnentwicklung, die moderne Architektur, effiziente Layouts und eine erstklassige strategische Lage kombiniert.Das Projekt besteht aus nur 17 Einheiten:16 stilvolle 2+1 Apartments (je 75 m2)1 herrliche 3+1 Penthouse (200 m2…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$332,866
Eine atemberaubende Lobby, dekoriert und fertig mit nur den besten Materialien.Es ist schön, jedes Mal nach Hause zu kommen - "Willkommen nach Hause."Sie werden einen fantastischen Boden aus natürlichem Marmor genießen. Dies ist ein weiteres Highlight des Luxus dieser Wohnung.Technische Ausr…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$127,453
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Ein schönes Wohnhaus in Çanakkale, FamagustaDie Klasse 10 ist eine neue Boutique Wohnentwicklung für diejenigen, die Komfort, Eleganz und langfristigen Investitionswert schätzen.Mit nur 12 exklusiven Apartments bietet das Projekt Privatsphäre, Ruhe und eine raffinierte Wohnumgebung.Das Hotel…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$115,644
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Modernes Meer Wohnen in FamagustaWir freuen uns, Gold Residence — ein neues 6-stöckiges Wohnhaus in der Karakol Gegend von Famagusta, nur 400 Meter vom Meer entfernt.Dieses Projekt kombiniert erstklassige Lage, Qualitätsbau und starkes Investitionspotenzial.Standort: KarakolBoden: 6Gesamtein…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohngebäude Çanakkale Apartments
Wohngebäude Çanakkale Apartments
Wohngebäude Çanakkale Apartments
Wohngebäude Çanakkale Apartments
Wohngebäude Çanakkale Apartments
Wohngebäude Çanakkale Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$104,247
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Çanakkale Apartments — modernes Wohnen im renommierten Stadtteil Famagusta 🏙✨Çanakkale Apartments ist ein modernes Wohnhaus in einer der begehrtesten und prestigeträchtigsten Gegenden von Çanakkale, Famagusta.Dieses Boutique-Projekt ist ideal für komfortable Wohn- und intelligente Investitio…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$139,952
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$118,421
Immobilienagentur
GP real estate
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 51–88 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sky Sakarya Toplocatie: Op loopafstand van Sakarya Street, Citymall en talloze bedrijven. Gelegen in een zeer populaire en gewilde omgeving. Grenzend aan Golden Residence en Terrace Park. Ontwikkeling voor gemengd gebruik: Omvat 11 grote winkels, kantoren, studio-appartementen, 1+1, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.4
142,167
Wohnung 2 zimmer
88.4
222,638
Immobilienagentur
Right way Group
Wohnviertel Vanora Apartment
Wohnviertel Vanora Apartment
Wohnviertel Vanora Apartment
Wohnviertel Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$123,487
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$101,323
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$215,311
Immobilienagentur
GP real estate
