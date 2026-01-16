Wohnkomplex Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.

Zwei-Zimmer-Loft-Penthäuser mit 70 m² Wohnfläche und 35 m² Dachterrasse.
Die erste Ebene
beinhaltet ein Wohnzimmer mit Zugang zu einem Balkon, eine Küchenzeile, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer.
Die zweite Ebene
im Loft verfügt über ein zweites Schlafzimmer mit Meerblick und ein zweites Badezimmer.
Der Zugang zur großzügigen Dachterrasse erfolgt über den gemeinsamen Eingang.
Die Wohnungen sind hochwertig und komplett ausgestattet, inklusive einer voll ausgestatteten Küche und Einbauschränken im Schlafzimmer.
Die Anlage befindet sich im Stadtteil Esentepe am Hang, nur 300 Meter vom Meer entfernt. Strand, Supermarkt und Restaurants sind fußläufig erreichbar, und Kyrenia ist nur 20 Autominuten entfernt.
Bezugsfertig
Beim Kauf dieser Wohnung erhalten Sie kostenlos vom Unternehmen eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, einen Führerschein und eine Krankenversicherung für die ganze Familie in Nordzypern!