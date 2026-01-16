Wohnkomplex Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.

Zwei-Zimmer-Loft-Penthäuser mit 70 m² Wohnfläche und 35 m² Dachterrasse.

Die erste Ebene

beinhaltet ein Wohnzimmer mit Zugang zu einem Balkon, eine Küchenzeile, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer.

Die zweite Ebene

im Loft verfügt über ein zweites Schlafzimmer mit Meerblick und ein zweites Badezimmer.

Der Zugang zur großzügigen Dachterrasse erfolgt über den gemeinsamen Eingang.

Die Wohnungen sind hochwertig und komplett ausgestattet, inklusive einer voll ausgestatteten Küche und Einbauschränken im Schlafzimmer.

Die Anlage befindet sich im Stadtteil Esentepe am Hang, nur 300 Meter vom Meer entfernt. Strand, Supermarkt und Restaurants sind fußläufig erreichbar, und Kyrenia ist nur 20 Autominuten entfernt.

Bezugsfertig

Besichtigen Sie Ihre Wunschwohnung online und kaufen Sie sie bequem von zu Hause aus!

Infrastruktur:

Großer Außenpool

Innenpool

Spa

Hammam und Sauna

Fitnessraum

Café-Bar

Gartenanlage

Ausstattung:

Gemütliches Wohnzimmer

Schlafzimmer mit Einbauschränken

Fliesenboden im Wohnzimmer

Schiebetüren im amerikanischen Stil

Voll ausgestattetes Badezimmer

Panoramafenster mit Doppelverglasung

Solaranlage für Warmwasser

Elektronische Wasserdruckregelung für die Armaturen

Wasserverbrauchskontrolle per Smartcard-System

2-Tonnen-Wasserspeicher

Parkplatz

Beim Kauf dieser Wohnung erhalten Sie kostenlos vom Unternehmen eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, einen Führerschein und eine Krankenversicherung für die ganze Familie in Nordzypern!