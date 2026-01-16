  1. Realting.com
  Wohnkomplex Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.

Wohnkomplex Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.

Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$254,018
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
ID: 33178
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3471
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 16.01.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Zwei-Zimmer-Loft-Penthäuser mit 70 m² Wohnfläche und 35 m² Dachterrasse.

Die erste Ebene
beinhaltet ein Wohnzimmer mit Zugang zu einem Balkon, eine Küchenzeile, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer.

Die zweite Ebene
im Loft verfügt über ein zweites Schlafzimmer mit Meerblick und ein zweites Badezimmer.

Der Zugang zur großzügigen Dachterrasse erfolgt über den gemeinsamen Eingang.

Die Wohnungen sind hochwertig und komplett ausgestattet, inklusive einer voll ausgestatteten Küche und Einbauschränken im Schlafzimmer.

Die Anlage befindet sich im Stadtteil Esentepe am Hang, nur 300 Meter vom Meer entfernt. Strand, Supermarkt und Restaurants sind fußläufig erreichbar, und Kyrenia ist nur 20 Autominuten entfernt.

Bezugsfertig

Besichtigen Sie Ihre Wunschwohnung online und kaufen Sie sie bequem von zu Hause aus!

Infrastruktur:

  • Großer Außenpool
  • Innenpool
  • Spa
  • Hammam und Sauna
  • Fitnessraum
  • Café-Bar
  • Gartenanlage

Ausstattung:

  • Gemütliches Wohnzimmer
  • Schlafzimmer mit Einbauschränken
  • Fliesenboden im Wohnzimmer
  • Schiebetüren im amerikanischen Stil
  • Voll ausgestattetes Badezimmer
  • Panoramafenster mit Doppelverglasung
  • Solaranlage für Warmwasser
  • Elektronische Wasserdruckregelung für die Armaturen
  • Wasserverbrauchskontrolle per Smartcard-System
  • 2-Tonnen-Wasserspeicher
  • Parkplatz

Beim Kauf dieser Wohnung erhalten Sie kostenlos vom Unternehmen eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, einen Führerschein und eine Krankenversicherung für die ganze Familie in Nordzypern!

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
