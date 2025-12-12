  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Catalkoy Esentepe Belediyesi, Nordzypern

Agios Epiktitos
8
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$221,644
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$218,478
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$538,152
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$274,839
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Kalogreia, Nordzypern
von
$189,917
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Alle anzeigen Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$322,390
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,191
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bahamas Homes
Wohnviertel Bahamas Homes
Wohnviertel Bahamas Homes
Wohnviertel Bahamas Homes
Wohnviertel Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$177,315
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$443,225
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Alle anzeigen Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$144,888
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Alle anzeigen Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Kalogreia, Nordzypern
von
$140,803
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Kalogreia, Nordzypern
von
$184,281
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Waterside
Wohnviertel Waterside
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$151,921
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$177,189
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Kalogreia, Nordzypern
von
$563,609
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Azure Villas
Wohnviertel Azure Villas
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$500,282
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Alle anzeigen Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$125,691
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
2 Immobilienobjekte 2
CASA DEL MARE ist eine kleine Schweiz im sonnigen Zypern, wo der europäische Lebensstil mit der majestätischen Natur des Mittelmeers kombiniert wird. Das Projekt wird für Luxus-Künstler geschaffen, die in der Nähe des Meeresufers leben wollen, mit endlosem Meerblick und herrlichen Berglandsc…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel IDYLL Homes
Wohnviertel IDYLL Homes
Wohnviertel IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$392,563
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$292,627
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea Magic Park Villas
Wohnviertel Sea Magic Park Villas
Wohnviertel Sea Magic Park Villas
Wohnviertel Sea Magic Park Villas
Wohnviertel Sea Magic Park Villas
Wohnviertel Sea Magic Park Villas
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$1,52M
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Wohnviertel Ultramarine
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$155,784
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$709,261
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$189,981
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$265,973
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$164,017
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$569,942
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Alle anzeigen Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$315,106
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxus wie nie zuvor erlebenSie werden in einem herrlichen Bereich mit seiner einfachen Transport durch seine Nähe zum Flughafen, seine perfekte Entfernung zu Kyrenia und Casa del Mare ist direkt neben dem Meer.Hier geht es um das unvergessliche Erlebnis von Meer, Sonne, Sand, Urlaub und Lach…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$139,319
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$607,938
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$151,985
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$398,959
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$949,903
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,191
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Wohnanlage ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Wohnanlage ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Wohnanlage ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Wohnanlage ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Wohnanlage ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$305,696
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Willkommen bei ALOHA BEACH RESORT, einem exklusiven Wohnkomplex an der ersten Mittelmeerküste im malerischen Tatlisu-Gebiet. Dieses luxuriöse Projekt kombiniert natürliche Harmonie, erstklassigen Komfort und innovative Technologien und schafft eine einzigartige Atmosphäre für das Leben und d…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$171,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Drei-Zimmer-Wohnung 105 m5 250 Meter vom Meer in der Region Esentepe.Wohnbereich - 91 m2 + eine großzügige Terrasse von 14 m2 ist ein idealer Ort zum Entspannen. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, die Sie sofort ohne zusätzliche Kosten einziehen können.De…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$203,421
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Penthouse-Wohnung - 74 m2 + 12 m2 Balkon + 31 m2 Dachterrasse in einem Luxus-Komplex 300 Meter vom Meer entfernt.Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort direkt am Ufer des Mittelmeers im Gebiet Esentepe, dank der erfolgreichen Landschaft, alle Objekte in der Anlage haben einen…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Wohnviertel High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$120,321
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Caesar Cliff
Wohnviertel Caesar Cliff
Wohnviertel Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$148,185
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$159,457
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$204,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Im Osten von Kyrenia gelegen, bringt dieses Konzeptprojekt die Bahamas zu Ihnen. Mit seinem modernen und einzigartigen Design, der Vielfalt der Arten und allen Annehmlichkeiten, die es zu bieten Bahamas Homes ist sicherlich ein Blickfang.Das Bahamas Homes Projekt befindet sich im grünsten un…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,064
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$170,983
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$240,642
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Kalogreia, Nordzypern
von
$683,930
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$569,879
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$125,844
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
► Preis - 93.000 GBPErdgeschosswohnung 35 m2 + Terrasse 8 m2, ohne Möbel und Ausstattung.► Preis - 110.000 GBPWohnung im zweiten Stock 35 m2 + Balkon 8 m2 + Dachterrasse 35 m2.► Preis für ähnliche Wohnungen vom Entwickler ab 174,950 GBP ohne Möbel.Dies ist ein fantastisches und einzigartiges…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Alle anzeigen Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Wohnanlage ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$1,09M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
In Çatalköy, an der Stelle, an der die unberührte Natur die kühlen Wellen des Mittelmeers trifft, steigen 26 Villen mit der Nördlichen Signatur. In Nördlichen Villen: Çatalköy, Ihre Tür öffnet sich zum tiefblauen Wasser des Mittelmeers.Grün, Blau und LuxusDank der herrlichen Lage von Çatalkö…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$139,319
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sueno Arapkoy Villas
Wohnviertel Sueno Arapkoy Villas
Wohnviertel Sueno Arapkoy Villas
Wohnviertel Sueno Arapkoy Villas
Wohnviertel Sueno Arapkoy Villas
Wohnviertel Sueno Arapkoy Villas
Klepini, Nordzypern
von
$1,27M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$177,189
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$252,041
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$164,523
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$149,535
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio - Penthouse 34 m2 mit einer Dachterrasse von 20 m2 im Caesar Cliff-Komplex.Der Komplex befindet sich in einem sehr schönen Ort auf einem Hügel, von wo aus sich atemberaubende Aussicht auf das Mittelmeer und die Beshparmak Berge öffnen. Eine malerische Brücke mit einem Aufzug führt zum…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Phuket Health and Wellness resort
Wohnanlage Phuket Health and Wellness resort
Wohnanlage Phuket Health and Wellness resort
Wohnanlage Phuket Health and Wellness resort
Wohnanlage Phuket Health and Wellness resort
Alle anzeigen Wohnanlage Phuket Health and Wellness resort
Wohnanlage Phuket Health and Wellness resort
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$184,457
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Dieses neue Konzept-Projekt ermöglicht es Ihnen, die Vielfalt der Entspannung von den blühenden Five Finger Mountains und der herrlichen Landschaft des Mittelmeers direkt vor Ihnen zu erleben.Luxus, Privatsphäre, Ruhe, Entspannung, Komfort und Moderne finden Sie hier im Phuket Health & Welln…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$278,638
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Wohnviertel Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$443,288
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Alle anzeigen Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$200,537
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
🌟 EXKLUSIVE Apartment 2+1 mit einem Meerblick und Bergen in Yesentep, Northern Cyprus 🌟 Ihr perfektes Haus in der ersten Linie des Meeres!   🏡 Über die Wohnung: - Quadrat: 105 m², 2 Schlafzimmer+ Salon - geräumige und leichte Zimmer voller Komfort.   - Typ: atemberaubende Panoramen auf S…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Wohnviertel Habitat
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$134,190
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
Alle anzeigen Wohnanlage DejaBlue
Wohnanlage DejaBlue
Kalogreia, Nordzypern
von
$170,560
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
DejaBlue ist ein abgeschlossenes Wohnprojekt im Gebiet Esentepe von Nordzypern, das direkten Zugang zum Meer, moderne Architektur und einen friedlichen mediterranen Lebensstil bietet.Der Komplex umfasst voll ausgestattete Apartments und Villen mit Panoramablick auf das Meer, hochwertige Infr…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$154,294
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Del Mar
Wohnviertel Del Mar
Wohnviertel Del Mar
Wohnviertel Del Mar
Wohnviertel Del Mar
Wohnviertel Del Mar
Kalogreia, Nordzypern
von
$202,646
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Alle anzeigen Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$184,413
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
🏝 LA CASALIA VIP - Elite-Projekt an der Mittelmeerküste 🏝Perfektion des Lebens im LuxusstilLA Casalia VIP ist ein neues Niveau von Prestige, Komfort und raffinierten Geschmack. Diese Elite-Komplex im malerischen Gebiet Famagusta/Tatlisu vereint exquisite Architektur, herrliche natürliche Aus…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Alle anzeigen Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$136,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
HABITAT – das Flagship-Projekt im Bereich Esentepe vom Entwickler EvergreenHABITAT ist ein groß angelegtes Wohn- und Infrastrukturprojekt im Stadtteil Tatlisu (Esentepe), in einer malerischen Gegend mit Panoramablick auf das Mittelmeer und die Berglandschaft. Die Gesamtfläche des Grundstücks…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Kalogreia, Nordzypern
von
$137,926
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Alle anzeigen Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Kalogreia, Nordzypern
von
$287,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$190,614
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$170,983
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
Alle anzeigen Wohnanlage Caesar Cliff
Wohnanlage Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$159,769
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Caesar Cliff befindet sich in Esentepe, Kyrenia. Das Klima ist typisch für das Mittelmeer, die Meeresbrise, die Kiefern; die Sommersaison ist sehr mild, wie der Winter.26 km von Kyrenia, vom Stadtzentrum7 km zum Golfplatz, die meistengroß46 km zum Flughafen Ercan32 km zum Beshparmak-Gebirge5…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Alle anzeigen Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$1,16M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Gemütliche Villen an der KüsteDas neue einzigartige Projekt von NorthernLAND ist eine charmante Anlage von 7 Villen, die nur 60 Meter von der Küste entfernt sind. Jede Villa bietet einen herrlichen Blick auf das Meer, alle Objekte zeichnen sich durch außergewöhnliche Architektur aus. Diese O…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$1,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Kalogreia, Nordzypern
von
$196,313
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen