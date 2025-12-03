  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Trikomo
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Trikomo, Nordzypern

Girne District
140
Iskele District
129
Iskele Belediyesi
116
Gazimagusa District
86
Premium Premium
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Alle anzeigen Wohnanlage ARCADIA
Wohnanlage ARCADIA
Trikomo, Nordzypern
von
$118,775
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
ZUSAMMENFASSUNG DER REALITÄTArcadia, in Iskele Boğaz gelegen, ist ein lebendiger Wohnkomplex mit 300 modernen Einheiten, darunter Studios, Ein-Zimmer-Wohnungen, Ein-Zimmer-Dublex und Zwei-Zimmer-Dublex. Jede Einheit ist für Komfort und Luxus konzipiert, ideal für Bewohner und Investoren glei…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Premium Premium
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Alle anzeigen Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Trikomo, Nordzypern
von
$130,371
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Olivenöl 2 - moderner Komplex in Jeni Boazici 🌿🏡Das Olive Court 2 befindet sich in Yeni Boğaziçi, nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt.Das Projekt umfasst 58 Residenzen, Kombination moderner Architektur, durchdachte Planung und grüne Umgebung. Jedes Detail wird für ein komfortables Leben in d…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Alle anzeigen Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Nordzypern
von
$169,240
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Projekt wurde mit dem renommierten Property NC Award 2019 ausgezeichnet! Möbliertes 53 m² großes Studio-Apartment im Grand Sapphire Resort mit Hotel und Casino. Die Anlage liegt nur 600 Meter vom Long Beach entfernt, in einer der beliebtesten Gegenden mit einer über 3 Kilometer lan…
Immobilienagentur
Smart Home
OneOne
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Alle anzeigen Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort for 57,000 GBP.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes von Long Beach.Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.Entwickelte…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Trikomo, Nordzypern
von
$158,317
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Alle anzeigen Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU
Trikomo, Nordzypern
von
$186,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
GRAND SAPPHIRE BLU besteht aus 5 Hochhäusern mit je 28 Etagen und 8 Tiefblöcken mit jeweils 5 Etagen. Das Projekt befindet sich auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 90727.18 m2 und umfasst 2345 Einheiten, darunter Studios, ein, zwei, drei Schlafzimmer Wohnungen und Penthäuser.GRAN…
Immobilienagentur
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$114,792
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2 mit einer Terrasse von 15 m2 im Park Residence Komplex.Zweizimmerwohnungen 250 Meter vom Sandstrand entfernt. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von Famagusta.In diesem Projekt wurde alles für Ihren…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Wohnviertel Royal Point
Trikomo, Nordzypern
von
$183,648
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Alle anzeigen Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Nordzypern
von
$147,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
GRAND SAPPHIRE BLU – Ein Symbol für Eleganz und Luxus in Nordzypern🌍Länge Strand ist einer der malerischsten und beliebtesten Orte in Nordzypern mit einem Sandstrand mit einer Länge von 3 km.🏗NORTHERNLAND CONSTRUCTION ist der führende Anbieter im Premium-Bau auf der Insel.ProjektGRAND SAPPHI…
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Wohnanlage Studio in 5* SPA complex Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$77,130
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio 42 m2 in einem SPA-Komplex in der Nähe des Sandstrandes Long Beach.Diese 5* Wohnanlage befindet sich an der Küste von Long Beach, die sich entlang der Ostküste Zyperns erstreckt.Entwickelte Infrastruktur beinhaltet alles für die kulturelle und sportliche Erholung und ist entworfen, um…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Wohnviertel Sun Tower
Trikomo, Nordzypern
von
$146,162
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Wohnviertel Grand Sapphire Resort 2
Trikomo, Nordzypern
von
$182,255
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Wohnviertel E-VOLVE
Trikomo, Nordzypern
von
$120,556
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Entwickler: EVO/CEBARGOS DEVELOPMENT LTDStandort: Iskele, Yeni Iskele BezirkEntfernung zum Meer: 650 mÜber das ProjektE-VOLVE ist ein innovativer Wohnkomplex mit einer neuen Ära der Automatisierung und Energieeffizienz.Der Buchstabe „E“ symbolisiert den Beginn einer neuen Ära, in der künstli…
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$114,460
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 11
Fläche 46–198 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das moderne LCD befindet sich 600 m vom malerischen Sandstrand des Mittelmeers entfernt und verfügt über eine entwickelte Infrastruktur, die zur Erholung und zum ständigen Wohnsitz geeignet ist: Schwimmbäder, eine Sauna, ein Hamam, ein Fitnessraum, Sport- und Spielplätze, Mini-Wasserpark für…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0
145,440
Wohnung 2 zimmer
79.0
186,518
Wohnung 3 zimmer
140.0
462,765
Wohnung 4 zimmer
198.0
654,481
Studio
46.0 – 51.0
120,319 – 156,276
Bauherr
Afik
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Wohnviertel SEAFRONT
Trikomo, Nordzypern
von
$183,648
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Wohnviertel SEA BREEZE *
Trikomo, Nordzypern
von
$101,323
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Wohnviertel BELLAGIO RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$143,119
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Luna Residences
Wohnanlage Luna Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$449,102
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Luna – ein exklusives Projekt in nur 50 Metern bis zum Long Beach. Das wichtigste Privileg, ein Bewohner in Luna zu sein, ist seine einfacheZugang zum goldenen Sandstrand des Mittelmeers und faszinierende Aussicht auf das Meer. Verschiedene Einrichtungen wie 6 Kilometer Fahrrad- und Wanderwe…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Alle anzeigen Wohnanlage Lilium Park
Wohnanlage Lilium Park
Trikomo, Nordzypern
von
$122,482
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein modernes und minimalistisches Gefühl des Komforts.Lilium Park bietet ein anderes Konzept durch die Mischung von klassischer mediterraner Architektur und asiatischem Minimalismus.Lilium Park bietet seinen Gästen ein friedliches Erlebnis am Standort. Eine freundliche und warme Atmosphäre e…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Ocean Life
Wohnviertel Ocean Life
Wohnviertel Ocean Life
Wohnviertel Ocean Life
Wohnviertel Ocean Life
Trikomo, Nordzypern
von
$136,786
Immobilienagentur
GP real estate
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Wohngebäude Sun Tower
Trikomo, Nordzypern
von
$203,353
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 10
Das Projekt befindet sich nur wenige Gehminuten von einem der besten Strände von Nordzypern – Long Beach, Grand Saphire Hotel, Luna Park, Bars, Restaurants und Kinderspielplatz.Sun Tower enthält:Studio, 1+1, 2+1 FerienwohnungenParkplatz, Aufzug, Video-Intercom-System, SchwimmbadEigenschaften…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Wohnviertel Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$107,022
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Wohnviertel Blue Life
Trikomo, Nordzypern
von
$202,519
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Volna Life
Wohnviertel Volna Life
Wohnviertel Volna Life
Wohnviertel Volna Life
Wohnviertel Volna Life
Trikomo, Nordzypern
von
$238,616
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Wohnviertel Riverside life residence
Trikomo, Nordzypern
von
$150,085
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Wohnviertel SEA LIFE RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$139,319
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Wohnviertel Mckenzie 2
Trikomo, Nordzypern
von
$122,854
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Trikomo, Nordzypern
von
$220,378
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Alle anzeigen Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Wohnanlage RIVERSIDE LIFE RESIDENCE - ELITNAYa ZhIZN U MORYa
Trikomo, Nordzypern
von
$113,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 20
Riverside Life Residence – Eliteleben am MeerDas Riverside Life Residence ist ein einzigartiger Premium- Wohnkomplex im Herzen der dynamischen Region Iskele, nur 5 Gehminuten vom legendären Long Beach entfernt.Das Projekt vereint moderne Architektur, autonome Infrastruktur und ein hohes Maß …
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$130,201
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Caesar Resort befindet sich in Yeni Iskel (Tricomo), Famagusta. Der Komplex ist neben dem berühmten Sandstrand von Long Beach gebaut, bekannt als einer der schönsten Strände von Zypern. Das Klima von Nordzypern ist das ganze Jahr über ideal: typisch mediterranes Wetter, sonnige Sommer un…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Alle anzeigen Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Nordzypern
von
$219,512
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Lage: Erstklassige Lage am Strand (2 Gehminuten) In der Nähe von Markt, Fischrestaurant und Park Die Bebauungsplan sieht nur 2 Stockwerke in der unmittelbaren Umgebung vor Design: Ikonische und dynamische Architektur, von weitem sichtbar Stellt die traditionelle Hochhausästhetik in Frag…
Immobilienagentur
Right way Group
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Trikomo, Nordzypern
von
$64,229
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein möbliertes Studio-Apartment mit 57 m² Wohnfläche liegt nur einen Kilometer vom Sandstrand entfernt. Diese einzigartige Lage bietet eine ruhige Umgebung abseits des Großstadttrubels und dennoch in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten. Das …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Alle anzeigen Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Trikomo, Nordzypern
von
$167,695
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$303,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt wurde mit renommierten Property NC Awards ausgezeichnet!Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 147 m2 mit Meerblick in einer renommierten Wohnanlage mit 5* Hotel und Casino, 600 Meter vom Long Beach - Grand Sapphire Resort.Die Wohnung ist komplett möbliert und ausgestattet: eine …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Grand Sapphire Resort and Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort and Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort and Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort and Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort and Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Grand Sapphire Resort and Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort and Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$129,645
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 31
Fläche 111 m²
2 Immobilienobjekte 2
Das größte Projekt von NordzypernEin außergewöhnliches Projekt, das eine Residenz aus 1630 Wohnungen und ein ultra-luxuriöses Resort Hotel in Iskele Long Beach, einer der schönsten Küsten des Mittelmeers, beherbergt. Das Grand Sapphire Resort and Residences, das größte und speziellste Lebens…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
111.0
271,048 – 290,881
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Wohnviertel Royal Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$126,021
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Grand Sapphıre Blu
Wohnanlage Grand Sapphıre Blu
Wohnanlage Grand Sapphıre Blu
Wohnanlage Grand Sapphıre Blu
Wohnanlage Grand Sapphıre Blu
Alle anzeigen Wohnanlage Grand Sapphıre Blu
Wohnanlage Grand Sapphıre Blu
Trikomo, Nordzypern
von
$128,144
Leben im Klaren BluKronen Sie Ihr Leben mit dem freudigen und entspannenden Leben von Iskele, wo goldene Sande und die perfekten Schattierungen von Blu den herrlichen Blick auf die nordzyprischen Küsten treffen. Gönnen Sie sich die mediterrane Kultur, baskieren Sie in der Sonne und genießen …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$178,455
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Trikomo, Nordzypern
von
$129,066
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 36–189 m²
219 Immobilienobjekte 219
Das exklusivste Projekt von North Cyprus Ocean Life bietet neben seiner Natur-, Klima-, historischen Schönheits-, Tourismus- und Bildungsinfrastruktur eine einzigartige Lebens- und Investitionsmöglichkeit. Als Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Investoren und der Welt mit ihren annehmbaren W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 45.0
125,608 – 206,922
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 103.0
204,939 – 269,726
Wohnung 3 zimmer
125.0
257,826 – 275,014
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Möblierte Studiowohnung 57 m2 ein Kilometer vom Sandstrand entfernt.Dank der einzigartigen Lage, werden Sie in einem ruhigen Ort weg von der Trubel der Stadt leben, aber gleichzeitig in der Nähe der g…
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Alle anzeigen Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Trikomo, Nordzypern
von
$92,212
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Fläche 43–48 m²
3 Immobilienobjekte 3
Saryap Insaat LTD ist ein türkisches Bauunternehmen mit mehr als 25 Kindererfahrungen im Baugeschäft in der Türkei und in Europa und arbeitet seit 2016 in Kirpe. Unser Edelweiss-Projekt ist eine hochwertige Konstruktion und Dienstleistung und die Möglichkeit einer rentablen Investition. Sow…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
108,419
Studio
43.0
92,553
Bauherr
Saryap Insaat LTD
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Alle anzeigen Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Wohnanlage Panorama Long Beach prestizh
Trikomo, Nordzypern
von
$233,573
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Luxus, Stil und spektakuläre Aussicht auf das Panorama Long BeachEntdecken Sie eine einzigartige Residenz im renommierten Panorama Long Beach Komplex – ein Ort, an dem modernes Design, erstklassige Infrastruktur und Meeresharmonie einen perfekten Lebensstil schaffen.Diese exquisite 1+1 Wohnu…
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Alle anzeigen Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Wohnanlage MCKENZIE GOLD RESIDENCE
Trikomo, Nordzypern
von
$202,470
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein besseres Leben ist in Long Beach möglich. Wir konnten dem herrlichen Meerblick nicht widerstehen und wir kamen mit unserem Mckenzie Gold-Projekt in die beliebte Gegend der Region Long Beach zurück... Wir erlebten unsere herrliche Terrasse Garten Treffen mit dem Meerblick. Mit diesem Proj…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Wohnviertel Luna
Trikomo, Nordzypern
von
$417,957
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Alle anzeigen Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Wohnviertel Studio with design package in the Caesar Resort SPA complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$102,418
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein gemütliches 36 m2 großes Studio mit einer geräumigen 16 m2 Terrasse und einem fertigen Designpaket. Das Interieur ist in einem einzigen modernen Stil: Möbel, Geräte und Dekor sind bereits im Preis enthalten. Das Layout wird bis ins kleinste Detail gedacht, die Küche, die Ruhe- und Schlaf…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnviertel Querencia
Wohnviertel Querencia
Trikomo, Nordzypern
von
$259,640
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Nordzypern
von
$176,478
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 48.8 - 55.6 m2 mit einem Designpaket des Entwicklers im Court Yard-Komplex.Das Studio verfügt über einen Wohnbereich mit einem TV und einem Doppelbett, einen Küchenbereich mit Geräten, darunter ein Herd, eine Kapuze und einen Kühlschrank.Dieses Projekt verfügt über ein groß…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$291,304
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Alle anzeigen Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Trikomo, Nordzypern
von
$404,940
Mckenzie 2 Wohnanlage ist ein luxuriöses und hochwertiges Projekt im beliebten Ferienort Long Beach, nördlich von Famagusta, in Nordzypern. Dieses Projekt verspricht einen unbeschreiblichen Lebensstil inmitten der Schönheit der Natur und der Nähe des Mittelmeers. Vorteile von Mckenzie 2:ANHA…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$70,101
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Ein möbliertes Studio von 42 m2 mit einem Balkon von 7 m2, 600 Meter vom Sandstrand "Long Beach" im Royal Sun Residence Komplex."Long Beach" ist eine erfolgreiche Investition und eine Gelegenheit, in …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Alle anzeigen Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Trikomo, Nordzypern
von
$54,303
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Fläche 95 m²
1 Immobilienobjekt 1
Caesar Resort & SPA ist eine groß angelegte Wohnanlage in Nordzypern, in der Gegend von Iskele, nur 600 Meter vom berühmten Long Beach entfernt. Der Komplex bietet eine Vielzahl von Wohnungen: Studios, Apartments mit einem, zwei, drei und vier Schlafzimmern, mit einer Fläche von 46 m2 bis 19…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0
1,291
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Wohnanlage Life Square
Trikomo, Nordzypern
von
$704,608
Unser Unternehmen wurde 2004 gegründet, um im Bausektor zu dienen.Heute haben wir 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienentwicklung.Nach unseren Pearl Beach Villas und Trio Residence im Gebiet İskele Long Beach präsentieren wir Ihnen jetzt das LIFE SQUARE Projekt.Unser Projekt besteht aus 1+1,…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Trikomo, Nordzypern
von
$193,780
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Alle anzeigen Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Wohnanlage Down payment 10%! Start of sales !a Next-Generation Coastal Residential Complex in Iskele,
Trikomo, Nordzypern
von
$112,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 3
Fläche 51–149 m²
3 Immobilienobjekte 3
Lagoon Verde — Ein Küstenkomplex der nächsten Generation in Iskele, NordzypernLagune Verde ist eine groß angelegte, konzeptionell verfeinerte Entwicklung des renommierten Entwicklers DND, in der vielversprechenden Gegend des Dorfes Otuken, nur wenige Minuten von der beliebten Region Iskele e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.2 – 87.1
117,332 – 158,412
Wohnung 2 zimmer
149.4
216,915
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Wohnviertel Sky Deluxia Life
Trikomo, Nordzypern
von
$150,085
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Wohnviertel ROYAL SUN ELITE
Trikomo, Nordzypern
von
$276,739
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Nordzypern
von
$189,981
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Immobilienagentur
GP real estate
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Alle anzeigen Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Trikomo, Nordzypern
von
$174,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Das neue Attraktionszentrum der Meditteranean ist in Iskele. Bellagio - Luxus zum Leben gebracht. Es ermöglicht Ihnen, den unbegrenzten Komfort eines luxuriösen Lebens im Herzen der Natur und des Meeres zu entdecken. Geräumige Apartments, Terrassen und Balkone, die mit ästhetischen und funkt…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Alle anzeigen Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Trikomo, Nordzypern
von
$194,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Alle anzeigen Wohngebäude Sea Breeze
Wohngebäude Sea Breeze
Trikomo, Nordzypern
von
$117,363
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 11
Alles, was Sie brauchen, ist nur 2 Minuten entfernt!Unser neues Projekt Sea Breeze wird einen neuen Blick in den Bereich Long Beach hinzufügen.Nur 2 Minuten von der schönen Küste entfernt, zu Fuß und Fahrradwege, Restaurants, Supermärkte und vieles mehr.Das Projekt besteht aus 228 Studios un…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Aventus Residency
Wohnanlage Aventus Residency
Trikomo, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 40–22 000 m²
1 Immobilienobjekt 1
Entdecken Sie Smart Living bei Aventus Residence – NordzypernPlanung und Preisgestaltung1+1 Boden (66 m2) - Balkon 14 m2 - ab £155.0001+1 Duplex (66 m2) - Balkon 8 m2 - Dachterrasse 32 m2 - ab £164,0002+1 Erdgeschoss – Balkon 8 m2 – ab 209,002+1 Duplex (100 m2) – Balkon 12 m2 – Private Dacht…
Bauherr
Panah Construction
Bauherr
Panah Construction
Sprachen
English, Türkçe
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Trikomo, Nordzypern
von
$272,214
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Wohnung von 95 m2 mit einer 15 m2 Terrasse mit Blick auf das Meer. Das Interieur wird in hellen Farben nach dem vollen Design-Paket durchgeführt. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten und Utensilien ausgestattet. Die Fußbodenheizung wird über die gesamte geflieste Oberfläche un…
Immobilienagentur
Smart Home
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Alle anzeigen Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Aparthotel CAESAR RESORT SPA
Trikomo, Nordzypern
von
$109,934
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Die Wohnanlage CAESAR RESORT SPA hat eine ideale Lage relativ zum Mittelmeer: nur 300 m vom sanften Sandstrand Long Beach (1,5 km lang) mit seinen berühmten Restaurants, ausgestattet mit Erholungsgebieten, Sportanlagen, Wander- und Radwegen.CAESAR RESORT SPA ist eine geschlossene Wohngegend …
Immobilienagentur
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$72,797
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Fertig Studio 43 m2 250 Meter vom Sandstrand. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von der Stadt Famagusta.Long Beach ist eine gute Investi…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Alle anzeigen Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 311–435 m²
2 Immobilienobjekte 2
Magnolia Residency ist ein Boutique Wohnprojekt in İskele, nur 900 Meter vom Meer entfernt, bietet einen friedlichen Küstenleben in Nordzypern. Inspiriert von der Eleganz der Magnolia Blumen, verbindet die Entwicklung natürliche Schönheit mit modernem Leben. Es verfügt über Eigenschaften mit…
Bauherr
Panah Construction
Bauherr
Panah Construction
Sprachen
English, Türkçe
