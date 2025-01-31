  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

Famagusta
9
Wohnanlage Emerald Villas
Wohnanlage Emerald Villas
Wohnanlage Emerald Villas
Wohnanlage Emerald Villas
Wohnanlage Emerald Villas
Wohnanlage Emerald Villas
Enkomi, Nordzypern
von
$511,757
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
1 Immobilienobjekt 1
Emerald Villas: Tuzla – Villen für KomfortVillen Emerald: Tuzla sind für diejenigen, die sich mit der Harmonie und Schönheit der Natur umgeben wollen, aber sind nicht bereit, modernen Komfort aufzugeben. Die Häuser sind in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen gebaut, die komfortable …
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Wohnanlage Golden Life
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$332,866
Eine atemberaubende Lobby, dekoriert und fertig mit nur den besten Materialien.Es ist schön, jedes Mal nach Hause zu kommen - "Willkommen nach Hause."Sie werden einen fantastischen Boden aus natürlichem Marmor genießen. Dies ist ein weiteres Highlight des Luxus dieser Wohnung.Technische Ausr…
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Residenz 3 Campagnes tot 31/01/2025, Ervaar verheven leven met een vleugje lucht
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 51–88 m²
2 Immobilienobjekte 2
Sky Sakarya Toplocatie: Op loopafstand van Sakarya Street, Citymall en talloze bedrijven. Gelegen in een zeer populaire en gewilde omgeving. Grenzend aan Golden Residence en Terrace Park. Ontwikkeling voor gemengd gebruik: Omvat 11 grote winkels, kantoren, studio-appartementen, 1+1, …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.4
141,675
Wohnung 2 zimmer
88.4
221,868
Wohnviertel Vanora Apartment
Wohnviertel Vanora Apartment
Wohnviertel Vanora Apartment
Wohnviertel Vanora Apartment
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$123,487
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$131,813
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 14
Sky Sakarya ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Famagusta, Nordzypern. Das Projekt umfasst eine Fläche von 5000 m2 und besteht aus zwei Blöcken 13 und 14 Etagen hoch. Der Komplex bietet 11 Geschäftsräume und 139 Wohneinheiten, darunter Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, …
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Wohnviertel Angel Towers residence
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$139,952
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Wohnviertel City Life 2
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$101,323
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Wohnviertel Stilos Villa 2
Wohnviertel Stilos Villa 2
Wohnviertel Stilos Villa 2
Wohnviertel Stilos Villa 2
Wohnviertel Stilos Villa 2
Wohnviertel Stilos Villa 2
Stylloi, Nordzypern
von
$316,634
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$215,311
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Wohnviertel Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$118,421
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$182,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Der Wohnkomplex befindet sich auf 5000 m2 Grundstück und umfasst zwei Blöcke mit Terrassenböden. Hier finden Sie 10 geräumige Geschäfte, Büros und Studios sowie Apartments mit Layouts von 1+1, 2+1 und 3+1 sowie Penthouses. Der Komplex bietet einen aktiven Lebensstil in einer bequemen Lage.Or…
