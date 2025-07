Wohnkomplex ÇATALKÖY villas

In Çatalköy, an der Stelle, an der die unberührte Natur die kühlen Wellen des Mittelmeers trifft, steigen 26 Villen mit der Nördlichen Signatur. In Nördlichen Villen: Çatalköy, Ihre Tür öffnet sich zum tiefblauen Wasser des Mittelmeers.

Grün, Blau und Luxus

Dank der herrlichen Lage von Çatalköy, wird Ihr Leben in Harmonie mit Grün und Blau, wie in den Filmen.

Eine herrliche Stadt im Mittelmeer: Çatalköy

Çatalköy, eine Stadt im Osten des Zentrums von Kyrenia und verbunden mit Kyrenia, zeichnet sich durch seine Lage am Ufer des Mittelmeers, seine multikulturelle Natur, moderne Struktur und ruhiges Leben aus.

Der mediterrane Weg des Luxus

Nordland Villen: Çatalköy bietet Ihnen die mediterrane Version des Luxuslebens. In diesem Projekt, das 26 Villen umfasst, in denen die zeitgenössische Architektur von Nordland auf die mediterrane Kultur trifft, erwarten Sie die geräumigen Wohnräume, von denen Sie immer geträumt haben, mit 4+1, 5+1, 6+1 Optionen, bestehend aus 269 m2 und 492 m2. Ausgestattet mit modernen Produkten und mit stilvollen und modernen Designs in jedem Detail, werden Sie das Luxusleben in der schönsten Stelle des Mittelmeers erleben, in perfekter Harmonie mit Natur, Bergen und Meer.