Wohnkomplex Sandscape Coastal Residences

Sandscape Coastal Residences | Esentepe
True Beachfront Leben 🌊
Sandscape Coastal Residences ist eine exklusive Strandentwicklung in Esentepe, einer der am schnellsten wachsenden Küstenregionen Nordzyperns.
Dieses Projekt bietet direkten Zugang zum Strand, einen ununterbrochenen mediterranen Blick und eine seltene Küstenlage.
Es stellt eine neue Generation von mediterranem Leben dar, die sowohl für Lifestyle-Käufer als auch für langfristige Investoren konzipiert ist.
---
📍 Standort
🏖 Direkt am Strand
🏝 Gehdistanz zu Esentepe Public Beach & Raica Beach Club
⛳ 5 Minuten zu Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 Minuten nach Yeni Koy Marina
🏙 30 Minuten nach Kyrenia Stadtzentrum
🛒 1 Minute zum Supermarkt
Die Entwicklung ist auf Hochland gebaut und sorgt für Panoramablick auf das Meer und den Berg.
---
🌿 Projektkonzept
Sandscape kombiniert:
• direkter Strandzugang
• zeitgenössische mediterrane Architektur
• geringe Dichte
• starke Mietnachfrage
• langfristige Kapitalerhaltung
Das Projekt balanciert Lebensstil, Walkability und Investmentlogik.
---
🏡 Projektstruktur
Gesamteinheiten:
• 7 Villen
• 20 Wohnungen
Eine begrenzte Anzahl von Residenzen sorgt für Privatsphäre und Exklusivität.
Abschlussdatum: 20. Dezember 27
---
Immobilienarten
Reihenhäuser
Direkt am Meer gelegen.
Eingeschossige Villen
Innenbereich: 93 m2
Außenbereich: 118 m2
Wohnfläche insgesamt: 211 m2
2–3 Schlafzimmer
3 Badezimmer
Privater Pool und Garten
Dachterrasse mit Pergola & Kochnische
Smart Home System
Kamin Option
---
Zweigeschossige Villen
Innenbereich: ab 130 m2
Außenbereich: 118 m2
Wohnfläche insgesamt: 248 m2
3 Schlafzimmer
5 Badezimmer
Privater Pool und Garten
Dachterrasse mit Pergola & Kochnische
Smart Home System
Kamin Option
---
Zweite Reihe Wohnungen
Alle Apartments bieten Meerblick.
Ferienwohnungen im Garten
Innenbereich: 80 m2
Im Freien: 33 m2
Insgesamt: 113 m2
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Privater Pool und Garten
---
Penthäuser
Innenbereich: 80 m2
Dachterrasse: 58 m2
Insgesamt: 138 m2
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Pergola Terrasse mit Kochnische
optionaler Jacuzzi oder BBQ
---
Ferienwohnungen in der Dritten Reihe
Alle Unterkünfte bieten Meerblick und Bergblick.
Ferienwohnungen im Garten
Innenbereich: 65 m2
Im Freien: 15 m2
Insgesamt: 80 m2
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
private Gartenterrasse
Zugang zum Gemeinschaftspool
---
Penthäuser
Innenbereich: 65 m2
Dachterrasse: 62 m2
Insgesamt: 127 m2
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Panoramablick
Dachterrasse mit Pergola & Kochnische
---
🌴 Gemeinden
🏊 Gemeinschaftspool mit Meerblick
🍸 Sunset Bar und Lounge
🏋️ Fitnessbereich im Freien
🌿 Landschaftswege
🏖 direkter Strandzugang
---
🏠 Innenarchitektur
Mediterraner Minimalismus mit:
• leichte Steinböden
• natürliche Texturen
• Holz Akzente
• geräumige Badezimmer
• moderne offene Küchen
---
💼 Investitionshighlights
✔ direkt am Strand gelegen
✔ begrenzte Lieferung vergleichbarer Vermögenswerte
✔ hohe Mietnachfrage
✔ schnell entwickeln Esentepe Region
✔ starkes Kapitalaufwertungspotenzial
---
💳 Zahlungsplan
£5.000 Reservierung
35% bei Vertragsunterzeichnung
65% bis Schlüsselübergabe
---
Sandscape Coastal Residences bietet eine seltene Gelegenheit, echte Strandimmobilien im Mittelmeer zu besitzen — Kombination von Lebensstil, Architektur und Investitionswert. 🌊✨