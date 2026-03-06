Wohnkomplex Sandscape Coastal Residences

  1. Realting.com
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$359,378
MwSt.
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
Premium Premium
39
ID: 34019
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.03.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Sandscape Coastal Residences | Esentepe

True Beachfront Leben 🌊

Sandscape Coastal Residences ist eine exklusive Strandentwicklung in Esentepe, einer der am schnellsten wachsenden Küstenregionen Nordzyperns.

Dieses Projekt bietet direkten Zugang zum Strand, einen ununterbrochenen mediterranen Blick und eine seltene Küstenlage.

Es stellt eine neue Generation von mediterranem Leben dar, die sowohl für Lifestyle-Käufer als auch für langfristige Investoren konzipiert ist.

---

📍 Standort

🏖 Direkt am Strand
🏝 Gehdistanz zu Esentepe Public Beach & Raica Beach Club
⛳ 5 Minuten zu Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 Minuten nach Yeni Koy Marina
🏙 30 Minuten nach Kyrenia Stadtzentrum
🛒 1 Minute zum Supermarkt

Die Entwicklung ist auf Hochland gebaut und sorgt für Panoramablick auf das Meer und den Berg.

---

🌿 Projektkonzept

Sandscape kombiniert:

• direkter Strandzugang
• zeitgenössische mediterrane Architektur
• geringe Dichte
• starke Mietnachfrage
• langfristige Kapitalerhaltung

Das Projekt balanciert Lebensstil, Walkability und Investmentlogik.

---

🏡 Projektstruktur

Gesamteinheiten:

• 7 Villen
• 20 Wohnungen

Eine begrenzte Anzahl von Residenzen sorgt für Privatsphäre und Exklusivität.

Abschlussdatum: 20. Dezember 27

---

Immobilienarten

Reihenhäuser

Direkt am Meer gelegen.

Eingeschossige Villen

Innenbereich: 93 m2
Außenbereich: 118 m2
Wohnfläche insgesamt: 211 m2

2–3 Schlafzimmer
3 Badezimmer
Privater Pool und Garten
Dachterrasse mit Pergola & Kochnische
Smart Home System
Kamin Option

---

Zweigeschossige Villen

Innenbereich: ab 130 m2
Außenbereich: 118 m2
Wohnfläche insgesamt: 248 m2

3 Schlafzimmer
5 Badezimmer
Privater Pool und Garten
Dachterrasse mit Pergola & Kochnische
Smart Home System
Kamin Option

---

Zweite Reihe Wohnungen

Alle Apartments bieten Meerblick.

Ferienwohnungen im Garten

Innenbereich: 80 m2
Im Freien: 33 m2
Insgesamt: 113 m2

2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Privater Pool und Garten

---

Penthäuser

Innenbereich: 80 m2
Dachterrasse: 58 m2
Insgesamt: 138 m2

2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Pergola Terrasse mit Kochnische
optionaler Jacuzzi oder BBQ

---

Ferienwohnungen in der Dritten Reihe

Alle Unterkünfte bieten Meerblick und Bergblick.

Ferienwohnungen im Garten

Innenbereich: 65 m2
Im Freien: 15 m2
Insgesamt: 80 m2

2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
private Gartenterrasse
Zugang zum Gemeinschaftspool

---

Penthäuser

Innenbereich: 65 m2
Dachterrasse: 62 m2
Insgesamt: 127 m2

2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
Panoramablick
Dachterrasse mit Pergola & Kochnische

---

🌴 Gemeinden

🏊 Gemeinschaftspool mit Meerblick
🍸 Sunset Bar und Lounge
🏋️ Fitnessbereich im Freien
🌿 Landschaftswege
🏖 direkter Strandzugang

---

🏠 Innenarchitektur

Mediterraner Minimalismus mit:

• leichte Steinböden
• natürliche Texturen
• Holz Akzente
• geräumige Badezimmer
• moderne offene Küchen

---

💼 Investitionshighlights

✔ direkt am Strand gelegen
✔ begrenzte Lieferung vergleichbarer Vermögenswerte
✔ hohe Mietnachfrage
✔ schnell entwickeln Esentepe Region
✔ starkes Kapitalaufwertungspotenzial

---

💳 Zahlungsplan

£5.000 Reservierung
35% bei Vertragsunterzeichnung
65% bis Schlüsselübergabe

---

Sandscape Coastal Residences bietet eine seltene Gelegenheit, echte Strandimmobilien im Mittelmeer zu besitzen — Kombination von Lebensstil, Architektur und Investitionswert. 🌊✨

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

