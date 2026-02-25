Wohnkomplex Panorama Long Beach

  1. Realting.com
Trikomo, Nordzypern
von
$202,560
MwSt.
19
ID: 33948
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    13

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Panorama Long Beach — Das Icon der Küstenlinie 🌅🏖

Panorama Long Strand ist ein abgeschlossenes hochwertiges Wohnprojekt nur 180 Meter vom Meer entfernt (2 Minuten zu Fuß).

Das Projekt, das an der Grenze einer risikoarmen Zone positioniert ist, garantiert ein Maximum an Meer und umliegendem Blick von den meisten Apartments.

In 100 Metern:
🛒 Supermarkt
🍽 Fischrestaurant
🌳 Park
🚶‍♂️ Lange Strandpromenade mit Rad- und Wanderwegen

Das ist das Herz des hochwertigen Küstenlebens.

---

🏙 Iconic Architektur

Das Projekt besteht aus zwei 13-stöckigen Blöcken mit einem dynamischen und erkennbaren Design.

Das Panorama Long Beach setzt einen neuen Maßstab für Architektur und Luxus, die in der Region leben.

---

🌊 On-Site Einrichtungen

🏊 220 m2 Freibad
👶 Kinderbecken
🍽 Restaurant / Bar mit Dachterrasse
🛎 Lobby, Rezeption & Concierge
🏋️ Gymnasium
🧖 Spa, Sauna & Massage
🎮 Spielzimmer
🎬 Taschenkino
⛳ Mini Golf
🏓 Tischtennis & Billard
♟ Gartenschach
🎠 Spielplatz
🛡 24/7 Sicherheit

🌅 Dacherfahrung (13. Stock)

🌊 Infinity Pool mit Panoramaüberlauf
🍹 360° Panorama Restaurant / Bar
🎥 Kino im Freien
🔭 Sky Teleskop für Stargazing

Sonnenaufgang über dem Mittelmeer und Sonnenuntergang Blick vom Westen schaffen ein unvergessliches Wohnerlebnis.

---

🏡 Layout Highlights

Block A — direkte Apartments mit Meerblick und Blick auf die Bucht von Famagusta.
Ausgewählte Penthouses mit großen Terrassen, Jacuzzi und Whirlpool-Optionen.

Block B — ununterbrochene Ausblicke auf die Halbinsel Famagusta und Karpaz.
Alle Unterkünfte sind als Penthouse-Apartments mit geräumigen Terrassen gestaltet.

Duplex 4+1 Wohnungen über Stahlbrücke Terrassen zwischen Blöcken verbunden — ein seltenes architektonisches Merkmal.

🔹 Technische Merkmale

✔ Große Porzellanfliesen
✔ Eingebaute Duschanlagen
✔ Duschen zum Wandern
✔ Granit-Arbeitsplatten
✔ Premium Holztüren
✔ Optionale elektrische Fußbodenheizung
✔ Verdecktes Kühlsystem
✔ Generator
✔ Volle Zugänglichkeit und Aufzüge

Panorama Long Strand ist mehr als eine Residenz.
Es ist eine Panorama-Lifestyle-Erklärung mit Blick auf das Mittelmeer 🌊✨

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 85.0
Preis pro m², USD 4,925
Wohnungspreis, USD 418,625

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
