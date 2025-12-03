  1. Realting.com
Neubauwohnungen in Lefkosa District, Nordzypern

Nikosia
4
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
2
Lefkosa Turk Belediyesi
2
Degirmenlik Akincilar Belediyesi
2
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$230,976
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Eine seltene Gelegenheit für dieses spektakuläre Apartment in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Nikosia mit dem spektakulärsten Blick über die Stadt.  Die Apartments wurden nach höchsten Standards gebaut und geliefert. Sie verfügen über eine moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern, …
Bauherr
Tunalı İnşaat
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Wohnviertel Gonyeli Flora Villas
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$208,979
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Wohnanlage Four seasons
Kythrea, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 1
Immobilienagentur
Luxury Life
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnviertel INTENSE NICOSIA
Wohnviertel INTENSE NICOSIA
Wohnviertel INTENSE NICOSIA
Wohnviertel INTENSE NICOSIA
Wohnviertel INTENSE NICOSIA
Wohnviertel INTENSE NICOSIA
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$163,383
Immobilienagentur
GP real estate
Wohnanlage Caesar
Wohnanlage Caesar
Wohnanlage Caesar
Wohnanlage Caesar
Wohnanlage Caesar
Wohnanlage Caesar
Tymvou, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 10
Immobilienagentur
Luxury Life
Wohnviertel Uzun 30
Wohnviertel Uzun 30
Wohnviertel Uzun 30
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$109,556
Immobilienagentur
GP real estate
