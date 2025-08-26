  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Wohnkomplex Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
BTC
0.9140090
ETH
47.9071191
USDT
75 971.5555468
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27496
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Möblierte Studiowohnung 57 m2 ein Kilometer vom Sandstrand entfernt.

Dank der einzigartigen Lage, werden Sie in einem ruhigen Ort weg von der Trubel der Stadt leben, aber gleichzeitig in der Nähe der gesamten Stadt Infrastruktur und historischen Sehenswürdigkeiten.

Das Stadtzentrum und die Meeresküste "Long Beach" sind nur wenige Autominuten entfernt. Der Komplex befindet sich auf einem angelegten Grünbereich mit Pools und Parks für Kinder.

Eine große Auswahl an verschiedenen Wohnungen (mit ein, zwei und drei Schlafzimmern) in diesem Komplex!

Hauptmerkmale:

  • Küche mit Einbauschränken
  • Voll ausgestattetes Badezimmer
  • Elektrische Warmwasserbereiter
  • Doppelverglasung
  • Keramikfliesen auf dem Boden und in den Bädern
  • Die Gebäude sind so gestaltet, dass jede Wohnung einen Panoramablick auf das Meer und die Berge hat
  • Der Komplex ist nach dem Standard eines 5* Hotels konzipiert und gebaut:

Infrastruktur:

  • 2 große Außenpools
  • Kinder Außenpool
  • Großer beheizter Innenpool
  • SPA-Komplex (1.300 m2)
  • Tiefgaragen
  • Restaurant A-La-Carte
  • Irisches Pub
  • Poolbar
  • Fitnesscenter
  • Empfang
  • Management Unternehmen
  • Tennisplatz
  • Kindergarten
  • Kinderspielplatz
  • Mini Wasserpark
  • Autovermietung
  • Kostenloser Bus nach Long Beach
  • Tiefgaragen
  • Gesichertes Gebiet des Komplexes

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung eines Blicks auf Residenz, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage ELITE LIFE
Karavas, Nordzypern
von
$118,277
Wohnviertel My House Premier
Templos, Nordzypern
von
$696,596
Wohnviertel Rain
Lapithos, Nordzypern
von
$170,983
Wohnviertel Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Nordzypern
von
$136,145
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Aparthotel DAYMOND 2
Aparthotel DAYMOND 2
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$61,795
NEUER ENTWURF FÜR BICH LONG IM HANK ? !! iny Start eines neuen Projekts: « DIMOND 2 »,  Dies ist eine Fortsetzung des 5-Sterne-Komplexes « DAMIN » mit direktem Meerblick, 250 m vom Strand und modernen Apartmentlayouts entfernt. ? Art der Objekte:  ▫ ČApartments-Studien ▫ 武Apartments 1 + 1…
Immobilienagentur
Эра - Недвижимости плюс
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Lapithos, Nordzypern
von
$117,788
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Aquamarine Nuance
Wohnanlage Aquamarine Nuance
Wohnanlage Aquamarine Nuance
Wohnanlage Aquamarine Nuance
Wohnanlage Aquamarine Nuance
Alle anzeigen Wohnanlage Aquamarine Nuance
Wohnanlage Aquamarine Nuance
Akanthou, Nordzypern
von
$135,104
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Aquamarine Nuance bietet ein luxuriöses und atemberaubendes Leben.Im besten Küstengebiet gelegen, bietet der Komplex einen atemberaubenden Blick auf das kristallklare Wasser des Meeres, wodurch eine ruhige und ruhige Atmosphäre für seine Bewohner.Aquamarine Nuance bietet eine Reihe von Anneh…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen