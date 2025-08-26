Wohnkomplex Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Möblierte Studiowohnung 57 m2 ein Kilometer vom Sandstrand entfernt.

Dank der einzigartigen Lage, werden Sie in einem ruhigen Ort weg von der Trubel der Stadt leben, aber gleichzeitig in der Nähe der gesamten Stadt Infrastruktur und historischen Sehenswürdigkeiten.

Das Stadtzentrum und die Meeresküste "Long Beach" sind nur wenige Autominuten entfernt. Der Komplex befindet sich auf einem angelegten Grünbereich mit Pools und Parks für Kinder.

Eine große Auswahl an verschiedenen Wohnungen (mit ein, zwei und drei Schlafzimmern) in diesem Komplex!

Hauptmerkmale:

Küche mit Einbauschränken

Voll ausgestattetes Badezimmer

Elektrische Warmwasserbereiter

Doppelverglasung

Keramikfliesen auf dem Boden und in den Bädern

Die Gebäude sind so gestaltet, dass jede Wohnung einen Panoramablick auf das Meer und die Berge hat

Der Komplex ist nach dem Standard eines 5* Hotels konzipiert und gebaut:

Infrastruktur:

2 große Außenpools

Kinder Außenpool

Großer beheizter Innenpool

SPA-Komplex (1.300 m2)

Tiefgaragen

Restaurant A-La-Carte

Irisches Pub

Poolbar

Fitnesscenter

Empfang

Management Unternehmen

Tennisplatz

Kindergarten

Kinderspielplatz

Mini Wasserpark

Autovermietung

Kostenloser Bus nach Long Beach

Gesichertes Gebiet des Komplexes

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung eines Blicks auf Residenz, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!