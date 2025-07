Hera Luxury Resort Casino

Einzigartiges Investitionsprojekt mit Investitionsrückerstattungsgarantie

Willkommen in einer Elite Wohnanlage mit einem Hotelkonzept in der touristischen Region Bafra, Famagusta! Das Projekt befindet sich in einem lebhaften touristischen Bereich umgeben von 5-Sterne-Hotels mit Las Vegas-Stil Casinos.

Der Entwickler garantiert eine volle Kapitalrendite innerhalb von 7 Jahren ab dem Datum der Ausgabe der Schlüssel! Während der siebenjährigen Leasing-Bürgschaft haben Investoren Anspruch auf die kostenlose Nutzung von HERA-Einrichtungen, Dienstleistungen, Restaurants und Bars für 15 Tage im Jahr zu ihren bevorzugten Terminen.

Im LCD sind Studio-Appartements von 35 Quadratmetern Wohnfläche mit kompletter Einrichtung vorhanden. Es ist wichtig zu betonen, dass das Unternehmen sorgfältig die luxuriösesten und hochwertigen Möbel für Ihr Zuhause wählen wird. Das komplette Designpaket ist im Preis inbegriffen. Auf dem Gebiet des Komplexes gibt es rund um die Uhr Videoüberwachung. Die Wohnung ist mit einem Warmwasserversorgungssystem 7/24 und Zentralheizung ausgestattet.

Professionelles Personal ist immer bereit, Ihnen bei Fragen und Anfragen zu helfen. Parker-Services und Flughafentransfer sorgen für Ihren Komfort und Komfort während Ihres Aufenthalts. Genießen Sie die exquisiten Gerichte in unserem Restaurant und nutzen Sie die Dienstleistungen eines persönlichen Assistenten, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Zu Ihrer Verfügung stehen auch Wäscheservices, Buggy Transfer, Privatkurse, Premium-Service, Kinderbetreuung, Trockenreinigung, Mietdienstleistungen, ein spezielles Menü und ein privater Trainer.

Entspannen Sie sich unter der Sonne im Pool und genießen Sie erfrischende Getränke an der Bar oder im Café. Entspannen Sie sich im Wellnesscenter, wo Sie auf eine Vielzahl von Behandlungen und Massagen für Ihr Wohlbefinden warten. Passen Sie in den Fitnessraum oder tauchen Sie in den Spaß im Nachtclub. Golfliebhaber können auf schönen Golfplätzen spielen.

Ursprüngliche Zahlung von 40%, saldo zinsfreie Raten bis November 2027

Schlüssel im Juli 2027

-7 Minuten bis 5* Hotels

-40 Minuten nach Famagusta Zentrum

-40 Minuten zum Flughafen Ercan

Dieses exklusive Projekt in Nordzypern bietet Investoren eine einzigartige Möglichkeit, Immobilien innerhalb des Hotelkonzepts mit in ihrem Namen eingetragenen Titeldeeds zu erwerben.

Wir laden Sie ein, Teil dieses exklusiven Projekts an der Mittelmeerküste zu sein. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung und eine Auswahl der besten Investitionsprojekte in Nordzypern!