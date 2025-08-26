Wohnkomplex Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Möbliertes Studio (0+1) 44 m2 mit Balkon mit direktem Meerblick.

Ein gepflegter Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich 200 Meter vom Meer in der Region Boaz, 10 km von der Stadt Famagusta, neben dem Komplex befindet sich der Lemar Store, 7 km vom Dorf entfernt ist das touristische Zentrum von Bafra mit seinen berühmten Fünf-Sterne-Hotels Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.

Möbel und Ausstattung sind im Preis inbegriffen!

Infrastruktur:

Freibad

Innenpool

Kinderbecken

Kinderspielplatz

Cafe

Fitnesscenter

Tennisplatz

Basketballplatz

Massage Zimmer

Sauna

Supermarkt

Parkmöglichkeiten

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!