  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Wohnkomplex Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.

Bogazi, Nordzypern
von
$95,714
BTC
1.1385024
ETH
59.6737797
USDT
94 631.2355096
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27498
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Bogazi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Möbliertes Studio (0+1) 44 m2 mit Balkon mit direktem Meerblick.

Ein gepflegter Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich 200 Meter vom Meer in der Region Boaz, 10 km von der Stadt Famagusta, neben dem Komplex befindet sich der Lemar Store, 7 km vom Dorf entfernt ist das touristische Zentrum von Bafra mit seinen berühmten Fünf-Sterne-Hotels Noah's Ark Deluxe, Limak, Concorde, Kaya Artemis.

Möbel und Ausstattung sind im Preis inbegriffen!

Infrastruktur:

  • Freibad
  • Innenpool
  • Kinderbecken
  • Kinderspielplatz
  • Cafe
  • Fitnesscenter
  • Tennisplatz
  • Basketballplatz
  • Massage Zimmer
  • Sauna
  • Supermarkt
  • Parkmöglichkeiten

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Bogazi, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Nordzypern
von
$189,981
Wohnanlage CAESAR BLUE vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha
Iskele District, Nordzypern
von
$177,981
Wohnviertel Aphrodite Wellness
Kazivera, Nordzypern
von
$97,321
Wohnanlage Infinity
Spathariko, Nordzypern
von
$218,488
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$136,469
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Bogazi, Nordzypern
von
$95,714
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$204,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Im Osten von Kyrenia gelegen, bringt dieses Konzeptprojekt die Bahamas zu Ihnen. Mit seinem modernen und einzigartigen Design, der Vielfalt der Arten und allen Annehmlichkeiten, die es zu bieten Bahamas Homes ist sicherlich ein Blickfang.Das Bahamas Homes Projekt befindet sich im grünsten un…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Karmi, Nordzypern
von
$582,607
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Agios Sergios, Nordzypern
von
$397,693
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen