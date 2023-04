Das Land des Stierkampfs und Flamenco

Spanien & ndash; Land im Südwesten Europas. Es nimmt den größten Teil der Iberischen Halbinsel und grenzt an Afrika.

Heute ist es die Heimat von mehr als 45 Millionen Menschen. Die meisten Bewohner dieses Staates spricht Spanisch und römisch-katholisch. Die meisten großen spanischen Städten & ndash; Madrid, Barcelona, ​​Sevilla, Malaga und Valencia. Jede Region (alle sind 17 autonomen Regionen) hat seine nationale Farbe, besondere Architektur und damit real. Spanien hat die Geburt zu vielen berühmten Menschen gegeben. Wo sind Sie geboren und aufgewachsen Amerigo Vespucci, Miguel de Cervantes, Salvador Dali, Pablo Picasso, Antoni Gaudi.

Das durchschnittliche Gehalt in Spanien ist etwa zweitausend Euro. Staat & ndash; ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Export von Oliven und frischen Meeresfrüchten. Auch ist das Land für seine Autos (Seat) und Bekleidungsmarken (Zara, Mango, Desigual) bekannt.

Spanien Atlantik und das Mittelmeer. Lokale Badeorten beliebt bei Touristen aus der ganzen Welt. Die spanischen Badeorten Sie werden einen anständigen Service, eine große Auswahl an Wohnungen und andere Arten von Eigentum, Sandstrände und viel Unterhaltung. Sommer an der Küste & ndash; trockener und sonniger Winter & ndash; mild und von kurzer Dauer. p>