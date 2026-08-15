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Doppelhaus 4 zimmer in Monarga, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 6/12
Duplex-Wohnung in Abelia Residence (Bogaz)Erstaunliche Aussicht und LageDUPLEX Wohnung, 6-7.…
$254,270
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Doppelhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Doppelhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool in Gehweite zum Strand in Lapta, Nord…
$290,965
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Doppelhaus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Wohnungen zum Verkauf in einem Komplex mit Pool in Gehweite zum Strand in Lapta, Nord…
$338,061
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Doppelhaus 4 zimmer in Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Etagenzahl 2
Bereit, in Doppelhaushälfte mit Meerblick und Bergblick in der Nähe des beliebten Long Beach…
$512,833
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Doppelhaus 2 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Doppelhaus 2 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 2/2
Elegante Wohnungen in einem reichhaltig ausgestatteten Projekt in Gazimağusa, Nordzypern Zyp…
$229,605
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Dipkarpaz, Nordzypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Dipkarpaz, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
NordzypernDie Karpas Halbinsel. Mit jedem Atemzug werden Sie in der sauberen Luft von Deepca…
$163,411
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Doppelhaus 4 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Doppelhaus 4 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
Selling to Sea Terra Reserve 3+1Nord Zypern Tatlisu; 100 q + 20 q Terrasse + 25 Gärten. Sea …
$139,062
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Doppelhaus 3 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Doppelhaus 3 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/2
Luxus 2+1 Ferienwohnungen in Turtle Bay Village – NordzypernWir präsentieren Ihnen eine luxu…
$129,697
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Ayios Ilias, Nordzypern
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Ayios Ilias, Nordzypern
Schlafräume 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 4/7
Aktion 1 – Mietgarantie ● Ablauf der Aktion o Gültig bis 31.12.2024 oder solange der Vorrat …
$199,738
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