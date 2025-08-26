  1. Realting.com
  Nordzypern
  Iskele Belediyesi
  Wohnkomplex Furnished studio in the Royal Life Residence complex.

Trikomo, Nordzypern
von
$72,797
9
ID: 27495
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Fertig Studio 43 m2 250 Meter vom Sandstrand. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von der Stadt Famagusta.

Long Beach ist eine gute Investition und eine Gelegenheit, in einem der schönsten Orte in Zypern zu leben. In diesem Projekt wurde alles für Ihren Komfort getan.

Infrastruktur:

  • Landschaftsbaugebiet mit Landschaftsgestaltung
  • Schwimmbad
  • Sonnenterrassen
  • Basketballplätze
  • Volleyballplätze
  • Tennisplätze
  • 2 Restaurants
  • Cafe
  • Poolbar
  • Vitaminbar (Kinder)
  • Freizeitzentrum
  • Kinderspielplätze
  • Fußgänger- und Radwege
  • Supermarkt
  • Trockenreiniger
  • Souvenirshop
  • Wartung des Komplexes
  • 24-Stunden-Sicherheit

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

