Wohnkomplex Furnished studio in the Royal Life Residence complex.

Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!

Fertig Studio 43 m2 250 Meter vom Sandstrand. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von der Stadt Famagusta.

Long Beach ist eine gute Investition und eine Gelegenheit, in einem der schönsten Orte in Zypern zu leben. In diesem Projekt wurde alles für Ihren Komfort getan.

Infrastruktur:

Landschaftsbaugebiet mit Landschaftsgestaltung

Schwimmbad

Sonnenterrassen

Basketballplätze

Volleyballplätze

Tennisplätze

2 Restaurants

Cafe

Poolbar

Vitaminbar (Kinder)

Freizeitzentrum

Kinderspielplätze

Fußgänger- und Radwege

Supermarkt

Trockenreiniger

Souvenirshop

Wartung des Komplexes

24-Stunden-Sicherheit

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!