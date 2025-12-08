  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Erenkoy Karpaz Belediyesi, Nordzypern

Dipkarpaz
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Green & Blue
Wohnviertel Green & Blue
Wohnviertel Green & Blue
Wohnviertel Green & Blue
Wohnviertel Green & Blue
Wohnviertel Green & Blue
Yialousa, Nordzypern
von
$258,374
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage SKY DIORA
Wohnanlage SKY DIORA
Wohnanlage SKY DIORA
Wohnanlage SKY DIORA
Wohnanlage SKY DIORA
Alle anzeigen Wohnanlage SKY DIORA
Wohnanlage SKY DIORA
Dipkarpaz, Nordzypern
von
$124,491
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Жилой комплекс состоящий из двух этажных домов. Расположен на полуострове Карпас и имеет шикарные виды на море. Расстояние до моря и песчанных пляжей 900 м. В комплексе представлены  студии, апартаменты 1+1 с террасой  на крыше и 2+1 лофт.
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Alle anzeigen Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Yialousa, Nordzypern
von
$156,257
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Projekt Sky Diora ist eine besondere Wohngegend in Yeni Erenköy. Mit 80 Einheiten, 10 Blocks, Management-Büro für Miet-Services und Wartungsdienstleistungen, zielt dieses Projekt darauf ab, die ruhige Atmosphäre des Meeres mit dem Komfort des modernen Lebens zu verbinden, um Ihre Träume …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Alle anzeigen Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Wohnanlage PROEKT NA SEVERNOM KIPRE - NOVAYa LOKACIYa
Yialousa, Nordzypern
von
$241
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
BESCHREIBUNG AUF RUSSISCH Das Projekt CASA LA VISTA HOMES, benannt nach seiner einzigartigen Lage, zielt darauf ab, Sie, liebe Investoren, mit der Ruhe des endlosen Blaus zu verbinden und die beste Aussicht auf Zypern zu bieten. Unser Projekt, das sich dort befindet, wo die wunderschön…
Immobilienagentur
Keller Williams Platin
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen